Свистать всех в казармы

На всех 500 км2 территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Заозерск — он же пункт базирования Северного флота Западная Лица — с понедельника 6 апреля вводятся чрезвычайные меры. Уже составлены совместные патрули военной полиции и местных органов МВД, которым предстоит охотиться за нарушителями режима изоляции. Они уполномочены на временное задержание и изоляцию на территории гарнизонной гауптвахты. Движение между военными городками губа Нерпичья, губа Лопаткина, губа Малая Лопатка и губа Андреева будет прекращено. При этом в особом режиме будет организовано сообщение между военными базами и Заозерском, где находятся семьи моряков. Об этом «Новой» рассказали в руководстве администрации ЗАТО Заозерск.

АПЛ «Смоленск». Фото: РИА Новости

В администрации «Новой» также подтвердили, что на прошедшей неделе сняты с карантина две атомные подлодки «Воронеж» и «Смоленск» (обе построены по проекту 949А, к которому относился и погибший «Курск»).

«Органы» с изрядным запозданием вычислили представителя завода-изготовителя, летевшего на одном самолете с зараженным пассажиром, а затем посетившего флот. Прибыв на регламентные работы, представитель завода успел плотно пообщаться с моряками обеих лодок прежде, чем был «заперт в тесный бокс». Экипажи (в каждом примерно 130 человек), дружным матом поминавшие неудачливого гражданского, без разделения на офицеров, матросов, правых и виноватых были в тот же день разбиты на небольшие группы и отправлены в несообщающиеся помещения (и лишь отдельные счастливчики — на квартиры) на две недели, истекшие 1 апреля.

Карантин на двух атомных лодках означал, что на 14 дней их изъяли из всех планов, это уже не боеготовые корабли. Подобного на всех подлодках верховный главнокомандующий Владимир Путин себе позволить не может: атомные подлодки — это основа внешней политики нынешней России. Легко предположить, что такие же порядки установятся с завтрашнего утра на базах в Гаджиево, Видяево, Гремихе и Полярном.

Примерно в эти же дни в конце марта разворачивалась драма на борту флагмана ВМС США, атомного авианосца «Теодор Рузвельт». В ходе официального визита в Дананг капитан Бретт Крозье спустил часть экипажа на берег, когда по всему Вьетнаму уже были введены жесткие карантинные меры против распространения коронавируса. Строго через две недели после отплытия на борту появились сначала три, потом четыре, потом двенадцать, наконец, 100 заболевших. Командир заразил свой корабль.

Бретт Крозье. Фото: Reuters

29 марта, по сообщениям американской прессы, авианосец стоял на рейде Гуама в небоеготовом состоянии. На борту корабля на тот момент насчитывалось более 150 инфицированных всех званий и должностей, в том числе летчиков. Тест на вирус до сих пор не сдала половина экипажа. Видимо, от волнения капитан Бретт Крозье поделился с прессой пространным письмом в Пентагон, полным трагических интонаций и жалоб — поступок для европейских военных традиций диковатый. 3 апреля Крозье снят с должности.

Теоретически военным даны такие инструменты, о каких гражданская администрация и мечтать не может. В армии не станут транслировать по громкой связи увещевания и призывы к самоизоляции. При необходимости все зараженные будут немедленно принудительно отправлены в карантин. Если не хватит места и помещений, вывезут по команде в другие части или развернут модульные конструкции.

Для сведения — авианосец «Теодор Рузвельт» рассчитан на ведение боевых действий в условиях ядерной войны и зараженного воздуха, имеет множество изолированных помещений с автономной вентиляцией, вместительные медицинские центры и изоляторы. Скученность на борту немалая, но и возможности у командира на начальном этапе распространения болезни были большие. Из этого следует, что во всех армиях эпидемиологическая ситуация в конкретной части и на корабле в большей степени зависит от инициативы и профессионализма командира, нежели общих усилий командования, рассылающего правильные инструкции и приказы.

В России родители не доверяют Министерству обороны, когда отправляют детей служить, и правильно делают. Отношения МО и народа отягощены многочисленными историями, когда целые подразделения в одночасье ложились с какой-то заразой. Случались и смерти. Например, зимой 2014 года в Воронежской области сразу 400 человек получили пневмонию. И все это на ровном месте, просто по халатности командира.

Показательны действия российских военных в истории с кадетским корпусом в Кронштадте. Две недели назад, не интересуясь мнением родителей, всех учеников заперли в корпусах, переведя на дистанционное обучение. На каждый коллектив оставили по одной классной даме и преподавателю, не имеющих права на выход, как и подопечные. Учебный процесс не прерывался, но возмущенный ропот не привыкших к казенным обычаям детей привел к неслыханным послаблениям: отличникам разрешили короткие свидания с близкими.

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Примерно так и будет развиваться борьба Министерства обороны с эпидемией. У безответственных командиров пойдут болезни, старательные всех сберегут, но для порядка отнимут у них телефоны. Если же оценивать общую вероятность заболеть в армии и на гражданке, то для 135 тыс. призывников она будет существенно ниже. Как показывает свежая статистика, большинство инфицированных в наших городах именно молодые люди.