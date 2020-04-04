Петр Саруханов / «Новая газета»

Опять, как в годы золотые… Александр Блок

Опять, как при советской власти,

Ночами улицы пусты,

Бушуют кухонные страсти,

Пророчат новые Христы.

Опять несутся причитанья,

Опять мы пьем и чушь несем,

И роковое сочетанье

Весны и гибели во всем.

Опять захлопнуты границы,

И глубоко просела нефть,

И в церковь ходят единицы,

А ресторанов просто нет.

Опять предчувствие разрухи,

Веселой скуки торжество,

И снова всех питают слухи —

Никто не знает ничего.

На всех разношенные путы,

И все бесправны и равны.

Боятся голода и смуты,

Безвластья, власти и войны.

Держава ржавая воюет

На отдаленном рубеже

И нищим спутникам дарует

Товар, просроченный уже.

А над убогой и обильной,

Взамен двуглавого орла,

Старик безумный и бессильный

Простер совиные крыла.

Господь как будто потерял нас,

Лепечут злые языки,

И сквозь щелястую реальность

Уж повевают сквозняки.

Весь мир, что был доступен глазу,

Тот мир, что в памяти несем, —

Был мир надежд на все и сразу

И сожалений обо всем.

Тот век надтреснутый, чугунный

Я б ни на что не променял.

Кто, юный, жил в стране канунной,

Тот славно Блока понимал.

Тот помнит облик безобразный

Весны, в которой вырос я,

Необязательный и праздный

Дух пробужденья и гнилья,

И ту беспомощную дерзость,

И понимания клеймо,

Что ничего не можешь сделать —

Все будет делаться само.

Тот узнает и в этой ранней

Весне, фальшивой и пустой,

Дух бесполезных обещаний,

Любви безвыходной настой.

Была весна — и та, и эта,

Но соотносятся они,

Как дни девичьего расцвета —

И дряхлой скаредности дни;

Как сладкий бред выздоровленья —

И умиранья скучный бред,

Как печка, где трещат поленья, —

С камином, где и пепла нет;

Как объектив с отверстым оком,

Как Ариэль и Азраил,

Как Блок поэт — с бетонным блоком,

Который нас и придавил;

Как Бог — с юродивым Корейшей,

Багрец заката — с кирпичом…

Зато надежды — ни малейшей,

И сожаленья — ни о чем.