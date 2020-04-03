Кто сказал «М»?

Альберт Худоян. Фото из соцсетей

В минувший четверг стало известно, что оперативники управления «М» ФСБ и следователи СКР задержали сразу двух заместителей руководителя следственного департамента МВД — Александра Краковского и Александра Бирюкова. Генералам, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву инкриминируется то, что они якобы необоснованно забрали в производство из столичной полиции уголовное дело в отношении Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве.

Коронавирусная изоляция не помешала оперативно-следственной группе нагрянуть с обысками в кабинеты и дома генералов, которых задержали и доставили в центральный офис СКР в Техническом переулке.

Об уголовном деле в отношении владельца компании Optima Development Худояна «Новая» писала в июле прошлого года, когда Московский городской суд изменил предпринимателю меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО.

До начала судебного заседания мне удалось переговорить с Худояном. И он заявил:

— Это уголовное дело — попытка отнять мой бизнес, оцениваемый в 400 миллионов долларов.

И это очень похоже на правду.

Худоян обвиняется в «незаконном приобретении права долгосрочной аренды земельных участков». Заявление о преступлении было зарегистрировано 23 августа 2018 года. Но следствие долго (почти четыре месяца) не решалось возбуждать уголовное дело. Так как из заявления следовало, что еще в 2016 году у бизнес-партнеров возник корпоративный спор. Но сторона, посчитавшая себя ущемленной, почему-то не начала отстаивать свои права в арбитражном суде, а решила привлечь на свою строну МВД.

Примечательно, что заявление о преступлении было подписано неким Сергеем Говорухиным, который на момент его подачи находился в розыске по другому уголовному делу, а в феврале этого года стал одним из героев журналистского расследования «Новой» об универмаге «Москва».

Но даже после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следствие, похоже, не клеилось.

Худояна вызывали на допросы в качестве свидетеля, он приезжал. Так продолжалось до лета. А в июне 2019 года, несмотря на то что в материалах уголовного дела не появилось никаких новых фактов, допросов, экспертиз, заявление находящегося в розыске Говорухина вдруг оказалось достаточным основанием для того, чтобы старшим следователем 11-го отдела СЧ ГСУ МВД России по городу Москве майором Мариной Малышкиной было вынесено постановление об изменении правового статуса Худояна со свидетеля на обвиняемого.

Но Тверской районный суд Москвы не решился отправить Худояна в СИЗО, ограничившись домашним арестом, — с доказательствами была беда. И лишь Мосгорсуд арестовал бизнесмена.

Но даже когда Худоян оказался в СИЗО, расследование мало куда продвинулось, и в ноябре прошлого года бизнесмена пришлось освобождать из СИЗО под домашний арест.

К этому времени уголовное дело уже было передано из столичной полиции в Следственный департамент МВД.

Знакомые с ходом расследования источники информации предполагали, что уголовное дело могло быть и вовсе прекращено.

Но тут вмешалась ФСБ. «Новой» стало известно, что инициаторам уголовного преследования Альберта Худояна и задержания генералов МВД стал, по всей видимости, высокопоставленный чекист, фигурировавший в расследовании сотрудника «Медузы» Ивана Голунова, после которого в отношении журналиста была устроена провокация с подбросом наркотиков.

Подробности — в ближайшее время.