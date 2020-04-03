Тролли не спасли

В пятницу было объявлено, что губернатор Камчатки Владимир Илюхин, который сейчас находится в командировке в Москве, написал заявление об увольнении. Неожиданностью это не стало. Эксперты отправляли Илюхина в отставку в течение всего прошлого сезона. Замеры, которые проводили в крае по заказу кремлевской администрации, показывали, что рейтинг главы региона невысок. Однако он уходить явно не спешил, заявлял, что примет участие в очередных выборах, намеченных на сентябрь 2020 года, «если будет воля президента и желание камчатцев». В краевом правительстве к этим выборам активно готовились. Илюхин открыл аккаунты в соцсетях, завел личного пресс-секретаря. Из бюджета края щедро финансировали местную «фабрику троллей», которые поливали грязью губернаторских оппонентов и фальсифицировали в его пользу результаты интернет-опросов. Но и это не помогало. Рейтинг губернатора не повышался, а отношение к нему федеральных начальников менялось в худшую сторону. О том, что Илюхин, скорее всего, не досидит в своем кресле до очередных выборов, стало понятно в минувшем феврале, когда на Камчатку прилетел подлпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Журналист информагентства «Кам 24» на брифинге спросил полпреда, одобряет ли он планы Илюхина идти на очередной срок.

«Я не знаю, будет ли баллотироваться Владимир Иванович или нет. Он мне об этом не говорил. Я думаю, что Владимир Иванович должен прежде всего спросить об этом жителей края», — уклончиво ответил Трутнев, а затем уже вполне конкретно прошелся по экономической политике правительства Камчатки.

Из речи полпреда выходило, что никакого развития в крае нет, а инвестиции минимальны.

В связи с этим он посоветовал Илюхину распустить весь экономический блок. Поникший губернатор заявил, что Трутнев совершенно прав. Но увольнять никого не стал. Спустя полтора месяца ему пришлось уволиться самому.

Владимир Илюхин возглавлял Камчатский край девять лет. Регион за это время нередко оказывался в эпицентре скандалов, а чиновники регулярно становились фигурантами уголовных дел. Кого-то из них посадили, кого-то оправдали. При губернаторе Илюхине как перчатки менялись главы Петропавловска-Камчатского. А в прошлом году начался исход министров из краевого правительства — уволились десять человек. Но сам Илюхин оставался на плаву. Это связывали с тем, что его поддерживает миллиардер Вексельберг, у которого на полуострове есть горнодобывающие предприятия.

Однако на этот раз связи Илюхину не помогли. Последней каплей в череде скандалов, которая, возможно, и предопределила его будущее, стала ситуация с коронавирусом. 1 апреля главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему». На следующий день Илюхин объявил об отставке.

Думаю, он был не худшим из камчатских губернаторов.

При нем в регионе перестал расти коммунальный тариф. Знакомые Илюхина говорят, что у него неплохое чувство юмора. Хотя острил он иногда невпопад. Пару лет назад, например, объявил в телекамеру, что определяет состояние дел в селах по мордатости собак. «Если есть там собачки, добрые, хорошие такие, мордатые, значит, в селе все хорошо. Если псята злые, какие-то нехорошие, значит, и в селе есть проблемы», — сказал Илюхин, расплываясь в улыбке. Еще он объяснял журналистам, что узнает о проблемах жителей края по «голубиной почте». Так губернатор называл письма с просьбами о помощи, которые люди бросали через забор его особняка (в нем, кстати, раньше располагался детский сад).

Владимир Илюхин гладит щенка ездовой собаки. Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Илюхина будут вспоминать, как способного карьериста, вышедшего из комсомольских функционеров, который в первую очередь заботился о себе, потом — о своих приближенных, а уже в третью (или четвертую) очередь — о регионе.

По официальным данным, губернатор покидает пост в связи с переходом на другую работу. Что это за работа — не сообщается. Но, если даже его никуда не устроят, он не пропадет. В 2018 году, накануне пенсионной реформы, Владимир Иванович при единогласной поддержке депутатов от «Единой России» поднял себе и своим приближенным пенсии в 2,2 раза. Теперь, выйдя на отдых, 58-летний Илюхин, ничего не делая, будет ежемесячно получать из бюджета Камчатки примерно 150–200 тысяч рублей. Семья губернатора построила себе уютный коттедж в Калининграде. Им будет где коротать время. А на Камчатку пришлют нового губернатора. Врио губернатора назначили Владимира Солодова, ранее он был председателем правительства Якутии.