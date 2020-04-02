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Заражено — 963339 (в РФ — 3548), смертей — 49199. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
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Кризис, обвал рубля, коронавирус
Экономист Игорь Николаев ответил на вопросы соучастников «Новой»: ВИДЕО
«Новая газета»редакция
Экономист Игорь Николаев ответил на вопросы читателей. Мы поговорили о том, как вести себя во время кризиса, стоит ли ждать массовых банкротств среднего и малого бизнеса и каким в ближайшем будущем будет курс рубля. В прямом эфире стрим был доступен соучастникам «Новой газеты». Здесь смотрите короткую версию.
А еще прочитайте комментарий Максима Авербуха о том, что означает падение цен на российскую нефть ниже нулевой отметки.
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