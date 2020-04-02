Кризис, обвал рубля, коронавирус

Экономист Игорь Николаев ответил на вопросы читателей. Мы поговорили о том, как вести себя во время кризиса, стоит ли ждать массовых банкротств среднего и малого бизнеса и каким в ближайшем будущем будет курс рубля. В прямом эфире стрим был доступен соучастникам «Новой газеты». Здесь смотрите короткую версию.

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