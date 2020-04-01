«Биткоин — это песчинка в бушующем океане кризиса»

За последние три месяца биткоин — наиболее популярная и стабильная из всех в принципе нестабильных криптовалют мира — взлетал и падал, как и все остальные финансовые активы на планете. После первых сообщений о росте числа заболевших коронавирусом в Китае цена на токены взлетела до 10 тысяч долларов. Столь же стремительным оказалось и падение: меньше чем за неделю криптовалюта обвалилась практически вдвое. Так можно ли считать биткоин «защитным активом» и повысит ли COVID-19 спрос на криптоактивы? «Новая» спросила об этом финансовых экспертов.

Евгений Коган финансист

— Мнение о том, что биткоин является «защитным активом», ошибочно. Это совсем не так. Биткоин — субстанция, которую очень трудно оценить и посчитать. Он используется в основном как хороший механизм для неконтролируемых расчетов.

В свое время на биткоин возлагались большие надежды, был, как теперь говорят, хайп. Ожидали, что он будет стоить и 30 тысяч долларов, а то и 50–100 тысяч. Но потом все поняли, что биткоин как актив невозможно ни посчитать, ни спрогнозировать.

Что касается нынешней ситуации, не стоит забывать, что особенно важен он был для жителей Китая. Основными игроками в биткоине всегда были граждане этой страны, они использовали этот актив прежде всего для вывода капитала и его перемещения — это традиционная практика в условиях достаточно зарегулированного и жесткого валютного рынка Китая.

Первая вспышка коронавируса была зарегистрирована именно там, и китайцы стали скупать биткоин, желая защитить свои активы, они переводили их в более тихую гавань. Конечно, возник ажиотажный спрос.

Что же было далее? На рынках случился коллапс, который мы наблюдали неделю назад, когда рынки летели стремительно вниз. Наступил настоящий кризис ликвидности. В этот момент обнажились все проблемы: стало ясно, что в мире очень мало защитных активов, кроме, пожалуй, американских государственных облигаций. Даже облигации сверхнадежных корпораций просели на 5–10 %. Дешевели золото, серебро, драгоценные металлы, хотя они считались наиболее надежными активами. Упал более чем на 30 % палладий.

Падение на франкфуртской бирже после новостей о распространении COVID-19. Фото: Reuters

У миллионов инвесторов по всему миру на фоне пандемии возникли огромные финансовые проблемы — так называемые маржин-коллы. А когда вам нужны деньги, вы продадите последнее, чтобы закрыть маржин-колл. Люди продавали все, включая биткоины. Именно потому криптовалюта упала почти до 3 тысяч долларов.

В этих условиях биткоин — это маленькая песчинка в бушующем океане кризиса. Непонятно, сколько он стоит. И в момент кризиса вы продаете свои активы за столько, за сколько у вас их купят.

Сейчас рынки потихоньку стали восстанавливаться, они начали рост. Те колоссальные меры и вливания ликвидности, которые были сделаны США и всеми финансовыми регуляторами рынка, дали свои плоды. Рынки оттолкнулись от дна. Снова начали расти в цене облигации. Конечно, они пока не достигли своих докризисных уровней, но уже выросли на 5–10 %.

Возьмем, например, Boeing: он торговался до кризиса по цене 350–360 долларов за акцию, в момент кризиса он упал до 90 долларов, а за последние дни очень сильно отыграл свои позиции и теперь торгуется по 170–180 долларов. То есть за несколько дней он практически удвоился.

Можно посмотреть и на другие корпорации — менее падающие, например Apple. Сегодня это сверхнадежная компания, имеющая в кассе более 200 миллиардов долларов. В любой кризис она способна скупить все что угодно, включая «Газпром» с «Роснефтью». Еще недавно Apple стоил порядка 300 долларов за акцию. В самый жесткий момент кризиса Apple падала до 215 долларов. Сейчас Apple — компания, которая стоит триллион долларов, — оттолкнулась и уже стоит примерно 250 долларов — такой на сегодня размах колебаний.

А что сейчас делать с биткоином? На сегодняшний день он уже превысил отметку в 6 тысяч долларов. Сейчас очень много подешевевших необыкновенно интересных активов, дешевых облигаций надежных, качественных корпораций, которые дают высочайшую доходность в долларах, — 6–8 %.

Вот почему покупать криптовалюту, которую нельзя ни оценить, ни спрогнозировать, — занятие очень рискованное и ненадежное. Если вы любитель азартных игр, тогда лучше вложиться в производные золота. Этот металл сейчас растет в цене со скоростью ракеты. За ними, в отличие от биткоина, стоят реальные компании.

Юрий Мазур руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker

— Пандемия коронавируса негативно сказывается на мировой экономической ситуации. Первый удар пришелся на фондовые рынки, которые буквально за несколько дней обвалились под воздействием настроений инвесторов, снижения импорта из Китая, а также повсеместного закрытия границ и введения карантина. Вслед за фондовыми рынками обвалились и сырьевые.

Криптовалютный рынок долго оставался независимым от событий, связанных с распространением коронавируса. Китайское правительство впервые заявило о случаях заражения коронавирусом в декабре 2019 года, а официальное заявление о вспышке эпидемии поступило только во второй половине февраля 2020 года. Все это время биткоин, как основная криптовалюта, стремительно рос, перешагнув рубеж в 10 тысяч долларов. Вместе с биткоином росли и основные альткоины. К примеру, тот же токен ETH достиг своего максимума и закрепился на отметке в 200 долларов в феврале 2020 года.

Долгое время мы наблюдали корреляцию криптовалютного рынка с индексом S&P 500, который отражает общие настроения на рынке. И когда значение индекса упало на 7–9 %, обвалился рынок криптовалют. За сутки биткоин потерял 50 % своей стоимости, а минимальная цена за монету составила 3800 долларов. Почему произошло падение? На самом деле, здесь имели место ряд факторов.

Это и спекулятивная составляющая. В декабре инвесторы активно скупали биткоин, ожидая повышения цены, а когда оно произошло, то начали активно продавать. Это и фактор паники. В марте индекс страха рынка достиг максимального значения. Инвесторы пытались продать активы, которые еще можно было продать. Первыми сбывали биткоины и другие криптовалюты, которые хранились в портфеле инвестора. В результате случилось глобальное снижение капитализации криптовалютного рынка.

Но особенность криптовалют заключается в том, что они имеют свойство быстро восстанавливаться. Что и происходит в данный момент.

Трейдер, работающий на «удаленке». Фото: Reuters

Сейчас на рынке можно выделить несколько основных тенденций. Биржи постепенно возвращаются к привычному режиму работы: сбоев в работе блокчейн больше не замечено, ордера обрабатываются в обычном ритме. Ведущие криптоплощадки увеличивают запасы ETH, готовясь активно продавать монеты. Все это признаки восстановления криптовалютного рынка.

Что же касается прогнозов, то называть сейчас конкретные цифры достаточно сложно, ведь рынок меняется каждый день. Единственное, что можно сказать однозначно, — рынок будет продолжать восстанавливаться, а стоимость отдельных криптовалют увеличится. Вполне вероятно, что биткоин отыграет свою стоимость и достигнет январского максимума в 10 000 долларов.

Но также реальным выглядит и падение стоимости биткоина до минимальных значений в 3500 долларов. Дело в том, что стоимость ВТС напрямую зависит от интереса сообщества и инвесторов к монете. Отмена целого ряда крупных мероприятий, посвященных биткоину, негативно влияет на ценность биткоина и сдерживание его роста.