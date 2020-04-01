Карантин пока не так страшен, как обещают

В Ленобласти губернатор Александр Дрозденко ужесточил санитарные меры для борьбы с распространением коронавируса. С 31 марта главам районов разрешено закрывать на въезд и выезд населенные пункты, где выявлены случаи заражения. На строгий карантин были отправлены Мурино, Янино, Энколово, Кингисепп и деревня Глинка.

Санобработка детской площадки в Выборге. Фото: @sbbj.vbg

Мурино предподзакрыли

«Рано утром не видел никаких постов ДПС. Я выезжал из Мурино в сторону "Ашана"», — говорит Алексей.

«В восемь утра видела один пост ДПС, — подтверждает Ольга. — Остановил джип, съезжающий с КАДа, на нас внимания не обратили, и не только на нас, мы ехали в плотном потоке».

«На постах просто давали буклетик, в котором написано, что Мурино будет скоро закрыто, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. И все, больше никаких мер», — отметил Богдан.

Все они живут в Мурино, работают в Петербурге. Все 31 марта благополучно съездили в город и вернулись к себе, в область.

Журналист «Новой» в середине дня также свободно смогла посетить «изолированный» город Мурино, причем не встретив ни одного поста ДПС. Не было и знаков, предупреждающих о начале карантинной зоны. На въезде с Токсовского шоссе встречала лишь дружелюбная надпись: «Приветствуем вас в Мурино». Выезд из города со стороны Вокзальной улицы тоже был свободен.

Примечательно лишь то, что в «выходную неделю» жители и сами в большинстве своем никуда не едут, а потому там, где в Мурино и Девяткино прежде машины стояли в вечных пробках, теперь совершенно свободно. Улицы обезлюдевшими назвать трудно — народ ходит в магазины, хотя многие в медицинских масках. Во вторник по-прежнему ездили автобусы, маршрутки, можно было попасть в метро.

Фактически в первый день «изоляции» Мурино оставался таким же открытым, как и обычно.

«Нужно определиться, каким образом будем впускать-выпускать из города жителей для того, чтобы они могли ездить на работу или по иным надобностям. Но просто шатания туда-сюда жителей через границу Петербурга больше не должно быть. Не самих жителей Мурино, ни жителей Петербурга в город Мурино», — заявил 30 марта Александр Дрозденко.

Весь день 31 марта в администрации Мурино не могли объяснить, как будет вводиться блокировка города,

просили журналистов перезвонить позже, в итоге сообщили: «Каждому, кто собирается въехать на территорию Мурино, необходимо иметь документ, обосновывающий необходимость его нахождения в городе: паспорт с регистрацией, свидетельство о праве собственности на квартиру, жилой дом или договор найма жилого помещения. Тем, кто проезжает через Мурино транзитом, следует брать с собой книжку садовода, копию свидетельства о собственности на дом или участок в том населенном пункте, куда он направляется. Работающим в Петербурге надо обязательно взять справку с места работы, подтверждающую необходимость присутствия на рабочем месте. В целом в области и в нашем городе введен режим повышенной готовности. В случае необходимости мы готовы к введению режима ЧС». Очевидно, что когда такой режим будет введен, тогда и понадобятся все эти справки и свидетельства. А пока у жителей есть время ими запастись.

Предварительные заготовки на случай ЧС

О выявлении первого больного с коронавирусом в Ленобласти стало известно 13 марта. Это была женщина из Кудрово, незадолго до того вернувшаяся из поездки в Италию. По данным на 31 марта в регионе выявлено уже 14 случаев заражения, большинство привезли инфекцию из-за границы, но несколько человек заразились дома. Причем основная часть зараженных выявлена во Всеволожском районе, где расположены самые крупные массивы новостроек, примыкающие к Петербургу.

В Янино, Энколово, деревне Глинка и городе Кингисепп 31 марта также не было проблем с въездом или выездом.

«Проехать насквозь поселок на машине сегодня точно можно», — подтвердил «Новой» житель Энколово Александр Маркелов. А в небольшом местном магазинчике продавщица с грустью сообщила, что готовится к закрытию завтра, потому что сегодня закрывают Мурино.

Еще нескольким городам в Ленобласти было рекомендовано усилить карантинные меры (но не изолироваться): Гатчине, Волхову, Выборгу и расположенному неподалеку от него поселку Перово.

В пресс-службе Выборгского района заверили, что никакого карантина в самом Выборге пока нет, город не зарыт для посещения. Там больных коронавирусом не выявлено. Один случай на территории района зарегистрирован в Перово. Жители поселка выкладывали в соцсети фотографии и видео, на которых люди в защитных костюмах обрабатывали детские площадки спецраствором.

В Гатчине пока зарегистрирована одна пациентка с коронавирусом. Модель Лидия фон Кистер три месяца провела во Франции, где готовилась к Неделе высокой моды, а в конце февраля вернулась домой в Ленобласть, где вскоре почувствовала недомогание. Она же стала и первой выздоровевшей после «китайского недуга» в 47-м регионе. Лечилась она в Петербурге, в Боткинской больнице, откуда выписалась 23 марта.

Блокпост в Волхове. Фото из соцсетей

Трое других жителей Ленобласти проходят курс терапии от COVID-19 в Волхове (все трое жили в Волховском районе). Наличие зараженных опасным вирусом, очевидно, стало основанием для того, чтобы рекомендовать на время закрыть город. Утром 31 марта в соцсетях появились фотографии блокпостов на въезде в Волхов. Однако оказалось, что большая часть из них — фейк. Хотя один блокпост в Волхове все же во вторник организовали — на Парковой улице. Там поставили бетонные блоки, повесили «кирпич» и поставили пост ДПС. Инспекторы, впрочем, никого не задерживали. «Едь кто хочешь, все дороги открыты», — не то радовались, не то возмущались в соцсетях.

«Никаких перекрытий нет. Все спокойно. Продолжается въезд и выезд из города», — подтвердили «Новой» в отдел по делам ГО и ЧС администрации Волховского района. «А как же бетонные блоки?» — пришлось уточнить у сотрудника отдела. «Это предварительные заготовки. Если ситуация будет ухудшаться, они будут использованы», — объяснил собеседник.

А на дачу можно?

После распоряжения Александра Дрозденко у многих возник вопрос: как теперь добираться до дачи? Фактически регион пока не закрыт. Передвигаться по нему на машине, автобусах или электричках все еще можно. Губернатор обязал комитеты в ближайшее время наложить запрет на посещение лесов и охоту.

Но все временно проживающие на территории Ленобласти, в том числе дачники, не должны без надобности покидать пределы городского округа или сельского поселения. Оставаясь на даче или выезжая туда, необходимо иметь с собой документы на дом, участок, книжку садовода и обязательно паспорт. В пресс-службе области также сообщают, что настоятельно не рекомендуется посещать пожилых родственников, оставшихся в регионе.

Посты ДПС во вторник, 31 марта, появились не только на областных дорогах, но и на съезде с КАДа в Кронштадт. Ни городские, ни районные власти таких распоряжений не давали. Как выяснилось, инициатива исходила от ОМВД Кронштадта. Таким образом полицейские решили пресечь поток отдыхающих, которые вместо того, чтобы сидеть дома, пользуются выходными и едут устраивать пикники на берегу залива. На остров беспрепятственно разрешали съезжать только по прописке, у остальных спрашивали цель визита. Тех, кто ехал на работу или вез товары в магазины, также пропускали.