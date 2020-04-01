О хлебе и о насущном

Как бы государство ни расширяло меры экономической поддержки в период пандемии, выжить предприниматели могут только вместе. Поскольку это еще нужно делать и в режиме самоизоляции, инициативы разворачивают прямо в соцсетях. Например, Елена Перминова (инфлюэнсер, предприниматель, создатель первого благотворительного аукциона для тяжелобольных детей в Instagram @sos_by_lenaperminova, мать троих детей) объявила в своем инстаграме, что ее проект — безглютеновая пекарня «Лен&Гречка» (@lenandgrechka) — поддержит предпринимателей, которые производят здоровое питание. «Новая газета» узнала, нашло ли это предложение отклик и уместно ли вообще продвигать здоровое питание, когда люди запасаются гречкой скорее по мотивам паники.

Елена Перминова

— Для тебя «Лен&Гречка» — бизнес или опция инстаграма?

— Вообще несколько лет назад я и представить себе не могла, что хлеб будет моим бизнесом. Мода, красота, в конце концов спорт… Но хлеб для меня ассоциировался всегда только с маслом (оливковым), а никак не с моей деятельностью. Я никогда не пекла его лично, и те онлайн мастер-классы, которые смотрела, только сейчас на карантине начинают воплощаться в реальность.

Гречневый хлеб мы попросили испечь нашего семейного повара, когда вернулись из детокс-клиники «Лансерхоф». Просидев там на жесткой диете неделю и питаясь в основном chewing bread — в буквальном смысле хлебом, который учит жевать правильно, по возвращении мы очень скучали по его вкусу в Москве. Немцы рецепта, конечно, не дали, поэтому год мы методом проб и ошибок отрабатывали рецепт. В итоге наш хлеб получился значительно вкуснее заморского прототипа.

В какой-то момент друзья начали просить передать «10 буханочек» уже раз в неделю, наотрез отказываясь от подарка — все настаивали на том, что хотели бы оплатить. Тогда уже было понятно, что хлеб пользуется огромной популярностью, и надо покупать нормальную профессиональную печь. Под пекарский шкаф и расстилку понадобилось, конечно, отдельное пространство. Нашли его в считаные дни на первом этаже бывшего офиса Александра (Перминова — супруга акционера «Новой» Александра Лебедева, в прошлом владельца Национального резервного банка. — Ред.). Вывеска сначала была «Пекарня Лены Перминовой», но, к счастью, ее быстро заменили на более коммерческое и правильное название, благодаря которому многие меня начали называть «ленагречка». Это было три года назад, сейчас у нас уже более 100 SKU в ассортименте, у нас 200 квадратов производства, в котором ДНК пшеницы нет даже в воздухе — процесс настолько хлопотный и ответственный, что это точно не fun для инстаграма. Очень скоро после старта начали поступать комментарии от людей с благодарностью, с которыми я даже не знакома. Это реально самый мощный стимул двигаться вперед. Несмотря на все сложности бизнеса.

— На какой год «Лен&Гречка» стали приближаться к окупаемости?

— При правильном, честном подходе к хлебному бизнесу, особенно безглютеновому, где один фуд-кост очень высокий, об окупаемости обычно даже не говорят ранее чем через пять лет. Но мы уже в очень хорошей динамике, хотя нам нет еще трех лет с момента продаж. Сейчас мы очень активно развиваемся и делаем все возможное, чтобы не было спада даже когда многие поставщики сырья уже поднимают цены.

— Ты сама умеешь делать эти потрясные гречневые сухари?

— К сожалению или к счастью, я бы сама не смогла их сделать при всем желании. Технологический процесс очень сложный, занимает более 12 часов, у меня просто терпения не хватит, не говоря уже о профессионализме. Каждый должен заниматься своей работой. Слайсеры, вкусы, упаковку и другие важные составляющие утверждаю сама, дегустация получается самой приятной в этой цепочке.

— Тебе вот что круче — печь (сухари) или зажигать?

— Мне проще «жечь». Чувство юмора спасает в любой, даже самой непростой ситуации.

— Как связана благотворительность с раскрученностью?

— Да классно она связана, если за раскруткой стоит искреннее желание монетизировать популярность в пользу, чтобы, например, собрать денег на срочную операцию ребенку. Для этого я и создала пять лет назад @sos_by_lenaperminova — тогда мы были первым Instagram-аукционом, с нулевыми затратами на маркетинг — все средства до копейки передаются детям напрямую. Сегодня уже 129 детей стали нашими подопечными, мы смогли закрыть им срочные сборы, когда от них отказались уже многие фонды. Главный фактор успеха, конечно, это реально эксклюзивные лоты — от мировых селебрити уровня Элтона Джона, Джареда Лето, Беллы Хадид многих других, а также культовых брендов, ну и, конечно, поддержка моих подписчиков — без нее ничего бы не получилось!

— Ты предложила всем, кто разоряется, выставиться на свои полки. Отклик есть?

— Я предлагала свою помощь и не делаю акцент на «разорении».

Я хотела бы помочь молодым брендам выжить в это непростое время. И тем самым предложить клиентам «Лен&Гречка» расширенный ассортимент — от этого выиграют все.

Письма начали сыпаться уже через несколько минут после поста. Причем в формате не доморощенных невнятных идей, а очень информативных, обдуманных презентаций об интересных новых решениях на рынке. Я очень рада тому, что и на нашем рынке есть такие креативные молодые предприниматели, со свежим взглядом. О лучших я расскажу в своем инстаграме. На полках в «Лен&Гречка» они появятся уже на следующей неделе. Многие пишут, что для них это последняя надежда, а без надежды и веры в нашей стране никак. Сейчас время действовать и быть вместе как никогда. Я знаю, как сложно развивать бренд с нуля. И буду рада, если мой опыт и возможность помогут другим.

— И, скажи, ты уверена, что во время бед, войн и пандемий еда должна оставаться здоровой?

— Исключительно. Мы, кстати, уже передаем остатки продукции с хорошими сроками тем, кто перенес личную катастрофу в жизни. Бездомным, осиротевшим, вдовам. Я об этом не кричу на каждом углу, предпочитаю словам дело.