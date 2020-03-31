Вирус и полипропиленовая палка

Чеченская республика стала вторым регионом после Карелии, объявившем об ограничении свободы передвижения и закрытии границ в связи с распространением коронавируса. Информация о введении жесткого карантина была опубликована в официальных чеченских СМИ 29 марта в два часа ночи.

29 марта В Чечне объявлен жесткий карантин

Уже утром чеченские полицейские, вооруженные длинными (не менее метра, видимо, для соблюдения «социального дистанцирования») полипропиленовыми трубами стали повально останавливать и задерживать жителей Чечни за появление на улице без «крайней необходимости» (покупка продуктов или лекарств в ближайших магазине или аптеке). Жестоко наказывали (избивали палками) за отсутствие масок и перчаток. Нарушителей доставляли в отделы полиции, где люди часами сидели, как сельди в бочках. Затем их выводили на улицу, строили в шеренгу, раздавали дефицитные в Чечне маски (из республиканских аптек маски исчезли еще в конце февраля) и призывали под камеры к «высокому гражданскому самосознанию». Скриншот: Grozny TV На дорогах, особенно на въездах в республику, произошел коллапс. Фуры и легковые машины образовали многокилометровые пробки. У водителей проверяли чеченскую прописку, от остальных требовали «пропуска». Необходимых «карантинных» пропусков для проезда по Чечне в этот день ни у кого не могло быть в принципе: карантин напал на людей без объявления войны. Чеченские социальные сети переполнились возмущением, оно выплеснулось в федеральные СМИ. Уже на следующий день весь оперативный штаб Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым вынужден был объясняться с населением в прямом эфире телеканала «Грозный ТВ». Беспредел силовиков (многочисленные фото и видео чеченских полицейских, рассекающих по улицам Грозного с белыми палками в руках – кто-то удачно сравнил их с джедаями из «Звездных войн») глава Чечни назвал «слухами», но потом, по сути, оправдал насилие: «Даже если ударят, что тут такого?». Кроме этого момента, чеченские чиновники так и не могли объяснить логику своих решений. Нечего им было ответить и на вопросы о мерах поддержки населения в условиях внезапно наступившего жесткого карантина. Очень показательно выступил глава правительства Чечни Муслим Хучиев (а он был одним из немногих, кто старался говорить по сути, а не спекулировать на тему, как хорошей власти не повезло с плохим народом). Вот только ответ Хучиева на вопрос журналиста о поддержке малого бизнеса изобиловал таким количеством аббревиатур, что понять его могли разве что налоговики. Чечня сегодня pic.twitter.com/5XW6wo4osU — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 31, 2020 Гораздо проще было бы признать очевидное: чеченские власти не подумали о мерах поддержки, потому что у них самих весьма слабое понимание угрозы, с которой столкнулся мир. А если нет понимания, то и просчитать социальные последствия и потрясения, которыми чревата ситуация с так лихо запущенным карантином, довольно сложно.

Чечня против коронавируса. Эпизоды

6 февраля 2020. Создание штаба



Штаб по противодействию коронавирусу в Чечне был создан два месяца назад. 6 февраля в новостях по местному телевидению об этом сказали скороговоркой: штаб возглавил заместитель председателя правительства ЧР Муса Ахмадов, в аэропорту будут проверять тепловизорами прилетевших в Чечню пассажиров. Негласно по гостиницам распространили указание сообщать обо всех приехавших в республику гражданах Китая.

В гостинице «Континент» мне сказали, что китайцев приказано выявлять, задерживать и изолировать.

Первый полноценный сюжет о коронавирусе в государственных чеченских СМИ появился только месяц спустя.

6 марта. Первое извинение из-за коронавируса



6 марта чеченские СМИ рассказали о жителе Урус-Мартана Аслане Саралиеве, который распространил в вотсапе сообщение о том, что в России, по его мнению, скрывается статистика заболевших, ситуация на самом деле серьезная, надо запасаться продуктами. Автора сообщения тут же нашли и заставили извиниться за паникерство.

11 марта. Коронавирус впервые обсуждают в Чечне



Тему коронавируса впервые поднял Рамзан Кадыров:

«В Китае новая болезнь появилась. Люди не спят из-за того, что вирус придет, боятся умереть…Только об этом коронавирусе говорят, больше ни о чем. В ватсапе, Инстаграме... А этот <вирус> сейчас пришел, сейчас ушел. Даже от гриппа болеют и умирают люди тысячами. Это такой же вирус. У кого есть здоровье, его перенесут, у кого нет здоровья — не перенесут. Чтоб свой иммунитет укрепить,

возьми лимон и мед, в воде размешай и каждое утро пей. Ешь чеснок, и кровь чистой будет. Укрепляй свой иман, делай намазы, держи пост, ходи в мечеть, раздавай милостыню.

Никого это не волнует, что в Китае коронавирус обнаружили. Да будет Богом проклят тот, кто лживые сплетни распускает…»

На совещании Кадыров поставил задачу председателю правительства Хучиеву любыми способами добиться снижения цен на авиабилеты и увеличить количество авриарейсов в Чечню накануне туристического сезона.

15 марта. Сюжеты о коронавирусе и субботниках



Хучиев докладывает, что «Аэрофот» пошел на переговоры и снизил цены на билеты почти в два раза (позже выяснится, что цены упали потому, что аэропорт Грозного снизил свои расценки на обслуживание самолетов «Аэрофлота»). Авиакомпания «Победа» пообещала начать рейсы в Грозный осенью, прорабатываются новые маршруты в другие (кроме Москвы) регионы. Теме коронавируса в новостном выпуске «Грозного ТВ» посвящено 50 секунд. Ровно столько, чтобы зачитать обращение Кадырова.

Сразу за этим следует сюжет о массовых субботниках, объявленных в Чечне с начала марта: «Очищать дороги и улицы после призыва Рамзана Кадырова вышли тысячи людей (показывают кадры, на которых женщины, студенты, пожилые люди метут огромными вениками дороги и белят деревья). Массовые субботники проходят в городах и селах, работники организаций приводят в порядок прилегающую территорию, как и жители в частном секторе. Руководитель территориального округа Ленинского района Зелимхан Сулейманов комментирует: «Начало весны. Погода располагает к субботникам и у населения хорошее настроение. Все активно приняли участие, все вышли на субботник». Журналист за кадром: «Субботники будут проходить каждый день, это станет большим вкладом в экологию. От жителей требуется активная позиция…»

16 марта. Заболевших нет



Выпуск новостей начинается с коронавируса. В республике заболевших нет, на карантине 25 человек, все — «лица прибывшие из неблагополучных стран Европы и Китая». Муса Ахмадов (он пока еще возглавляет штаб) сообщает, что дыхательных аппаратов на количество населения достаточно, но в случае «итальянского сценария» дополнительно необходимы еще аппараты или средства на их закупку. Однако правительство России отказало в выделении этих средств.

Кадыров возмущается: «300 млрд рублей они для кого хотят выделить? Надо переговорить с ними еще раз». Обещает, что республиканский бюджет выделит средства, не дожидаясь решения правительства. Также из сюжета выясняется, что в Чечню наконец приедет передвижная лаборатория Роспотребнадзора из Ставрополя для проведения тестирования (то есть до этого все образцы отправляли в новосибирский «Вектор», результатов анализов надо было ждать в общей очереди, иногда до двух недель). Также из слов руководителя республиканского Роспотребнадзора становится ясно, что обсерватории — места, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус, в Чечне еще не приведены в соответствие с санитарными нормами.

«Впрочем, нельзя поддаваться паническим настроениям — отмечает глава республики. — И так мы должны умереть, и так конец света должен настать».

И на всю республику цитирует гуляющий с февраля пост «Коронавирус в цифрах: почему мы не должны паниковать».

«Успокоительный» пост, циркулирующий в соцсетях Чечни

На комарах и змеях, которые убивают в день 2740 и 137 человек в день, Кадыров начинает смеяться. В такт главе улыбается и министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

Министр образования Идрис Байсултанов предлагает увеличить каникулы с 17 марта по 25 апреля. Кадыров говорит, что дети должны сидеть дома, «делать субботники в огородах». Призывает население «не ходить на похороны, не жениться, не скупать продукты («человек вообще без вреда для здоровья может голодать 40 дней»), однако почему этого не надо делать, если даже змеи убивают за один день больше людей, чем коронавирус, чеченским жителям из сюжета не очень понятно.

18 марта. Совещание с мэром



Выпуск новостей начинается с совещания Кадырова с мэром Грозного. Мэр говорит: «По твоему поручению больше месяца люди дружно и весело убирают и очищают улицы на субботниках каждый день. Мы объявим новый месячник-субботник и будем дальше продолжать работу и не остановимся…»

Кадыров отвечает: «Пусть каждый частник, все министерства, все бизнес направления убирают то место, где они находятся. Если не убирают? То надо закрывать эти заведения (имеется в виду частный бизнес — Е. М.).

«Раз мы ему даем землю, даем возможность работать, а он не понимает? Просто молча бульдозером сноси их и всё…»

Следующий сюжет. Диктор: «"Коронавирус" стало самым частым словом, упоминаемым в мире. Но, благодаря оперативно принятым мерам, в России удалось сдержать его распространение, а в Чечне и вовсе нет ни одного случая заражения. Коронавируса нет, зато есть кибрекоронавирус — в республике распространяются панические сообщения». На экран выводится сообщение из ватсапа:

Журналистка «Грозного ТВ» осуждает слухи о запрете детям выходить на улицу и о штрафовании родителей (два дня назад глава республики призывал родителей и детей сидеть дома — Е. М.).

Показывают главу Чечни Рамзана Кадырова. Он находится вместе с министром здравоохранения. Обстановка неформальная. Оба расслаблены, признаков тревоги не проявляют.

Кадыров: «В республике коронавируса нет, мы делаем все возможное и невозможное. Я еще раз говорю, у кого иммунитет хороший, он с легкостью переносит этот вирус. Укрепляйте свой иммунитет, ешьте лимон с медом, черемшу, молитесь, делайте омовения…»

Журналист заканчивает свой сюжет следующим призывом: «Стабильность и благополучие граждан региона стало жизненной целью главы республики, поэтому здесь делается все, чтобы защитить людей от любого вида опасности. На территории ЧР нет ни одного случая заражения коронавирусом, поэтому людям надо сохранять спокойствие и защищать себя от интернет-вируса, потому что слабая сторона современного общества – это зависимость от социальных сетей».

20 марта. Пятничная молитва



Выпуск новостей начинается с сюжета о пятничной молитве. Во всех мечетях Чечни проходят коллективные молитвы. Глава Чечни молится с детьми и соратниками в мечети в своей резиденции. Богослов Магомед Саралиев во время проповеди говорит о том, как «непозволительно верующим терять самообладание и подвергаться паническим настроениям».

«Тема проповеди не случайна, — комментирует журналист. — Распространившийся в западных странах коронавирус стал поводом для беспокойства населения».

Кадыров проводит совещание оперштаба по противодействию коронавирусу. Основная тема — все та же паника, которую поднимают СМИ и соцсети. Они якобы «хотят привлечь к себе внимание с помощью коронавируса».

Министр здравоохранения и руководитель республиканского Роспотребнадзора опять говорят, что в случае пандемии в республике будет нехватка аппаратов ИВЛ. Нужно дополнительное финансирование. Об этом говорили неделю назад, видимо, ничего кардинально не изменилось.

«Ничего страшного нет, каждый год умирают столько же людей от гриппа, — говорит Кадыров. — В Европе почему больше людей умирает? Потому что у них больше пожилых, чем в России. А Чечня — самая молодая республика в России!»

И все-таки Рамзан Кадыров призывает отказаться от массового скопления людей «будь то свадьбы или какие-то религиозные обряды. Лучше переждать это время, нам надо беречь наших старейшин».

21 марта. Опять субботники



Субботники в рамках объявленного главой Чечни месячника проходят по всем районам. На субботник в Бамуте «больше тысячи человек собрались, чтобы привести в порядок дорогу к селу». Глава администрации серноводского района Ханариков надеется на большой наплыв туристов.

«Европа закрывается – Россия планирует расширять маршруты внутреннего туризма», — говорит диктор в подводке к сюжету о чеченской делегации во главе с министром Чечни по туризму, поехавшей обмениваться опытом с ростовскими коллегами.

22 марта. Лейлят аль-Исра Валь-Миърадж



В честь исламского праздника Лейлят аль-Исра Валь-Миърадж (праздник в ознаменование чудесного путешествия Пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесении) на ночной молитве в Сердце Чечни собрались сотни богословов и старейшин республики. Аналогичные коллективные молитвы проходят во всех мечетях и святых местах республики.

23 марта. День Конституции Чечни



Диктор праздничным тоном, как и положено в этот день: «В республике трое зараженных коронавирусом. Все они приехали из Мекки…» Это направление ни разу за полтора месяца работы оперативного штаба не указывалось как опасное. Отслеживали только людей, приехавших из Европы и Китая. Паломников с хаджа как-то упустили из виду. Еще 364 человека на карантине, ожидают результатов тестирования.

Власти и журналисты дружно обвиняют в случившемся народ. Кадыров: «Человек, который создал сам себе эту проблему, если меня спросить, то я бы его избил до смерти. Он не только сам заболел, но и заразил своих родных, знакомых, соседей…»

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов еще недавно улыбался на правительственных совещаниях с Рамзаном Кадыровым. Кадр: «Грозный ТВ»

Министр здравоохранения обратился к чеченцам, призвав их к «высокой гражданской ответственности» и к "уютной самоизоляции"». Именно в таком контексте в Чечне впервые за все время звучит слово «самоизоляция». Министр попросил не водить детей в торговые центры, не посещать выставки и кино.

«Нам всем необходимо разорвать эту цепочку!»

О какой цепочке идет речь и почему ее надо разорвать — жителям Чечни совершенно непонятно. (До сих пор в Чечне никто из чиновников не сформулировал и не донес до населения очень простую мысль: вирус крайне заразный, если не попытаться снизить темпы заражения, минимизировав социальную жизнь, больницы окажутся переполненными и не смогут оказать помощь всем нуждающимся).

«Работодателям, – заявил министр здравоохранения, — нужно проявить ответственность и работать удаленно, благо способов полно» (Крайне любопытное умозаключение с учетом того, что большинство работающих жителей Чечни занято либо на госслужбе, либо в сельскохозяйственном секторе, либо в правоохранительных органах. Самозанятые — это торговля, гостиничный бизнес, туризм, общепит и извоз).

Кадыров также призвал людей к самоизоляции: «Почему в Италии так много зараженных? Потому что тщательно не проверяли. А вот в Китае, где началась эпидемия, сейчас там практически нет зараженных. Потому что дисциплина. Люди как солдаты. Если им что-то говорят, они должны отвечать "так точно"… Еще раз прощу молодых и старых, особенно стариков. Завтра пятничная молитва, прошу, не иди в мечеть, не делай то, что впоследствии приведет тебя к смерти. Всевышний это запрещает…»

Сразу после призыва Кадырова журналисты Грозного ТВ рассказали о том, как верующие в Чечне отметили наступление священной ночи Мирадж. «На протяжении всей ночи мавлиды проходили во всех святых местах республики, в которых в эту ночь тысячи верующих совершали молитвы»

(Кстати, муфтий Салах Межидов до последнего медлил с решением об отмене пятничных молитв и однозначно высказался по этому поводу только в субботу 28 марта. Последняя пятничная молитва 27 марта состоялась во всех соборных мечетях Чечни (всего в республике более 1000 мечетей). На тот момент в Чечне было 9 зараженных и более десяти тысяч человек находились на карантине).

24 марта. В Чечне уже 5 зараженных



В середине дня без всякого предупреждения закрываются торговые центры, салоны красоты, кафе.

Людей за шкирку вытряхивают из-за столиков, даже не позволяют доесть и расплатиться.

Вечером в новостях сообщают: «По примеру других стран (то есть Чечня мыслит себя все-таки отдельной страной?), в республике будут введены жесткие условия карантина».

Жителей Чечни просят воздержаться от свадеб и похорон, не участвовать в торжественных мероприятий и избегать массового скопления народа.

Региональные власти призывают максимально ограничить контакты и оставаться дома.

25 марта. Совещание оперативного штаба



Штаб теперь возглавляет лично Рамзан Кадыров. У всех мрачные лица. У министра здравоохранения — испуганное.

Совершенно случайно он, кажется, выдает государственную тайну:

«Большие проблемы в стране по наличию <материальной базы>, начиная от расходного материала по проведению тестов и заканчивая более серьезным, так скажем, оборудованием — аппаратами искусственной вентиляции легких. Их просто нет в наличии! Их на официальном рынке нет, поэтому благодаря помощи Фонда (им. Кадырова — Е.М.) <мы> находим, так скажем, на вторичном рынке оборудование, маски. Если этого не делать, я не представляю, как мы можем выйти из этой ситуации…»

Руководитель Роспотребнадзора: «Проблема у нас общая: мы делимся последними реактивами <для проведения тестов>, последними материалами….»

Кадыров: «Надо использовать все пути, все рынки! Потому как всегда так бывает: богатый человек покупает и начинает перепродавать. У перекупщиков тоже надо закупать…»

Совещание прерывается на просмотр обращения Владимира Путина к нации.

Президент страны объявил неделю выходных и призвал всех сидеть дома. Выступление Путина было, видимо, слишком мягким для его пехотинца. Не звучало как приказ, отданный солдату. И поэтому после совещания Разман Кадыров поехал на торжественное открытие Дворца Искусств, вмещающего 1000 человек (на данный момент это самая важная характеристика, которую стоит знать про этот дворец). На открытие было несколько детских ансамблей, все коллективы чеченской народной музыки и танцев, много стариков (в том числе почти столетние заслуженные актеры Чеченской республики). Зал был полностью забит…

P.S. Официального документа о введении чрезвычайных мер в Чеченской республики за подписью уполномоченного должностного лица в публичном доступе до сих пор не появилось. На сайте главы Чечни висит документ от 27 марта, полностью копирующий аналогичный указ Сергея Собянина. В этом указе жителям всего лишь рекомендуется «ограничить поездки по территории Чеченской Республики и за ее пределы, в том числе в целях туризма и отдыха». В решении о закрытии границ Чечни и жестком ограничении свободы передвижения жителей, сказано, что его принял «оперативный штаб во главе с его руководителем Магомедом Даудовым». Но в Чечне нет такого штаба. Есть штаб, который возглавляет лично глава республики Рамзан Кадыров и спикер чеченского парламента Даудов — всего лишь рядовой его член. Представитель законодательной власти может регулировать действия исполнительной власти только посредством законов. Соответствующих законов чеченский парламент не принимал (да и не мог принять — не его компетенция). Таким образом, все введенные с 29 марта в Чечне меры незаконны, никак не оформлены, а юридическая ответственность (в том числе уголовная — за превышение должностных полномочий) ложится на руководство МВД Чечни и его сотрудников. Но юридическая коллизия с введением чрезвычайных мер — еще половина беды. Если внимательно прочесть «решение Даудова», становится понятно, что в Чечне по-прежнему работают рынки и общественный транспорт (то есть маршрутки, в которых в принципе невозможно соблюдать социальную дистанцию). Открыты магазины, торгующие одеждой. Не подпадают под карантин «банкиры, а также граждане, занятые в госсекторе и на муниципальной службе». Работают центральные офисы и все районные подразделения Пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования (дистанционное оказание госуслуг в Чечне, тем более в сельских районах, не развито). Без ограничений продолжают свою деятельность транспортные, строительные и ремонтные организации (в Чечне до сих пор не остановлены стройки многочисленных мечетей, торговых и бизнес центров, коммерческого жилья). Без каких-либо ограничений функционирует сельскохозяйственный сектор республики. Разрешен въезд и выезд сотням сезонных рабочих, которые работают на полях. В полном объеме функционируют животноводческие фермы, птицефабрики и теплицы. Естественно не коснулся запрет и силовых структур, а только в чеченском МВД служит 16 000 человек — безумно раздутый штат для маленькой республики с низкой криминогенной ситуацией. В общем, с учетом членов семей всех этих привилегированных категорий граждан, получается следующее: пока половина населения Чечни будет сидеть в «социальной изоляции», другая половина будет разносить по республике вирус. Из выступлений членов штаба 28 и 30 марта становится ясно: они реально считают, что если закрыть республику и продержать чеченцев дома 14 дней (по аналогии с 14 днями самоизоляции для прилетевших из неблагополучных стран), то вирус будет побежден. Чеченские власти до сих пор так и не поняли, что привычному образу жизни пришел если не конец, то паралич, что посадить под замок народ — мало, надо самим отказаться от очень многого и в первую очередь — от полипропиленовых палок и им подобных методов взаимодействия с людьми. И что все мы только в начале изматывающего марафона и до финиша доберутся далеко не все.

При участии Магомеда Алиева, специально для «Новой»