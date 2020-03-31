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Эрик Клэптон. Фото: Shinichiro Yoshino

Каждый, кто знает жизнь Эрика Клэптона, знает и то, через что он прошел. Во всех возможных черных состояниях побывал этот гитарист, в состоянии наркотического саморазрушения, и запойного пьянства, бывшего реакцией на смерть четырехлетнего сына, и почти предсмертного одиночества, когда больше нет любви. Но даже в таких состояниях он играл, как это случилось много лет назад, когда Джордж Харрисон позвал его сыграть на концерте в поддержку голодающих Бангладеш. Заторможенный, отрешенный, в тот вечер он стоял в темном углу сцены и играл... и только иногда улыбался смутной улыбкой из-под усов.

Это Клэптон. Человек, плывший по реке, тосковавший о любви, застреливший шерифа, оплакавший осенние листья и всегда игравший с друзьями, если им нужен был гитарист. Вам нужен гитарист? Он сыграет. Марк Нопфлер, The Beatles, The Allman Brothers band, Элтон Джон, Карлос Сантана — он со всеми сыграл, всем помог. Но не только это. Он вытащил из тени и маленьких залов прозябавшего там Кейла и толкнул его вверх, и только поэтому мы теперь знаем его точную, сжатую, стремительную музыку и двойное имя Джей Джей.

Но и тут не все. Клэптон дважды распродавал свои коллекции гитар, чтобы отдать деньги на помощь больным детям. Он играл, чтобы собрать деньги пострадавшим от цунами. Он играл всегда, при любом случае, в любом составе, и ни разу не было так, что он ставил себя выше тех, с кем он играл. Он никогда не старался быть усыпанной блестками «звездой» — ему всегда хватало просто быть гитаристом.

В мае и июне этого года он тоже должен был играть. Его тур из 15 концертов должен был пройти по всей Европе. Он не отменил, а перенёс его на весну следующего года — начало 21 мая в Мюнхене, конец 23 июня в Москве. А между этими городами — Милан и Болонья, Антверпен и Амстердам, Прага и Цюрих. Он надеется, что через год сможет сыграть перед полными залами в городах, где больше не будет страха на улицах.

Когда этот спокойный человек в тонких очках выходит на сцену, за спиной у него сияет и горит его легенда и его история, легенда человека, который вместе с Брюсом и Бейкером творил густую патоку звука в Cream и в разгар Лета Любви раскрасил свою гитару по имени Sunny психоделистическими узорами. Это легенда человека, который играл в Yardbirds ещё до того, как туда пришёл Джимми Пейдж, человека, которого знали все, когда Питера Грина ещё не знал никто, легенда гитариста, который собирался подарить гитару Джими Хендриксу, но не успел.

Вот тут он играет на концерте памяти Харрисона, играет великую вещь, которую когда-то они играли с Джорджем на пару. А теперь он один ведет соло. Могучая команда поддерживает его, Джефф Линн с кудрями и в шляпе, четыре ударные установки, Ринго в бордовом замшевом пиджаке и с серьгой в ухе, бешено бьющие по гонгам ладони, Пол Маккартни за фоно, Гэри Брукнер за фоно, девушки бэк-вокала и — сын Харрисона Дхани с акустической гитаркой в руках. Мальчик, так похожий на отца, в грубой белой рубахе навыпуск, напоминающей о странствиях Джорджа по Индии и миру отшельников, гуру и йогов.

Я думал вчера вечером, кто должен быть первым в музыке на нашем сайте, кто начнёт, с чего. Так много классных музыкантов теснятся на подмостках нашей виртуальной сцены, желая дать нам наслаждение и счастье звука.

Но тут и думать нечего.

Вчера у Эрика Клэптона был день рождения.

Happy Birthday, dear Eric!

Мы любим тебя.