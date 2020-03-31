«Мы не можем закрыться, дети умрут», — отвечает на мой вопрос о режиме работы во время самоизоляции трансфузиолог в НМИЦ ДГОИ им. Димы Рогачева. В пятницу накануне введения режима самоизоляции в отделении переливания еще есть очередь из доноров. Но меньше чем обычно.

Режим повышенной личной гигиены и дезинфекции помещений действует здесь всегда — для пациентов больницы, любая инфекция гораздо опаснее, чем для здорового человека.

На входе на территорию сотрудники в масках проверяют у всех температуру. В отделении в свободном доступе стоят большие банки с антисептиками и бахилы. Помимо обычной анкеты донора, я заполняю еще и опросник по коронавирусу. В отделении немного народу, для всех есть место, чтобы соблюдать дистанцию в два метра.

Трансфузиолог задает обычные вопросы про татуировки и пирсинг за последние полгода, а когда я спрашиваю, что будет, если введут жесткий карантин, отвечает просто: «У нас не введут, детям нужна кровь каждый день. Если единственное, что может помочь ребенку — тромбоциты, то никакой карантин этого не изменит. Без крови и ее компонентов не будет операций, не будет лечения.

Дети умрут. Лейкозу не объяснишь, что карантин. Будем сдавать сами, если станет совсем мало народу».

Постер в НМИЦ ДГОИ. Фото: Анастасия Егорова

Доноры в очереди в масках. В операционную на процедуру переливания запускают по одному или два человека, в противоположные концы зала. Все обработано дезинтификаторами, как и всегда. Утром, когда я собиралась, боялась найти пустое отделение, но пришлось даже посидеть в очереди двадцать минут. Но уже сейчас острая нехватка донорской крови, альтернативы которой не существует.

На стене в буфете, где перед и после сдачи крови можно попить сладкий чай с печеньем и снова воспользоваться антисептиком, — информационный плакат, начинающийся словами: «Большое спасибо, что пришли к нам сегодня! У нас вы будете в полной безопасности!».

сдать кровь сейчас — важнее, чем когда-либо Если у вас есть возможность добраться до ближайшего к вам центра переливания крови на личном транспорте или такси, не подвергая себя лишней опасности, пожалуйста, выберете время и сдайте кровь. Сейчас это важнее, чем когда-либо. Найти ближайшее к вам отделение можно здесь.

В отделении переливания крови:



обрабатывайте руки антисептиком при входе и выходе,

по возможности носите маску,

постарайтесь максимально быстро проследовать на донацию, не задерживайтесь в буфете и зале ожидания.

Не сдавайте кровь, если:



вы испытываете недомогание, головную боль, кашель,

вы хорошо себя чувствуете, но члены вашей семьи находятся в самоизоляции с симптомами возможной коронавирусной инфекции или недавно вернулись из-за границы.

Чтобы обезопасить доноров и врачей, во всех центрах переливания крови, сотрудники часто меняют перчатки, обрабатывают все поверхности антисептиком после каждой процедуры, используют стерильные наборы для каждой донации, усиленно дезинфицируют оборудование. Все центры работают в обычном режиме, расписание работы можно посмотреть на сайте или уточнить по телефону.

Государство не может обеспечить нуждающихся донорской кровью, это можем сделать только мы с вами — люди.