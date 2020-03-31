Коронавирус сносу не помеха

Накануне «президентских каникул» на рабочую группу при Комитете по охране памятников (КГИОП) вынесли сразу несколько проектов, предусматривающих демонтаж конструкций старинных домов: № 7 по 11-й Красноармейской (дом Крутиковых), № 7 по Большой Пушкарской (дом Басевича) и дворовых флигелей дома № 21 по Тележной.

Аварийные дома на Тележной улице в Петербурге. На переднем плане — дом №21. Фото: @save_sp_burg

На Тележной, где компания Glorax group затеяла возведение «элитного» ЖК Grand house, к вырытому под него котловану уже стала крениться стена 21-го дома — застройщик не предпринял ничего для предварительного укрепления примыкающих к стройплощадке зданий. И теперь рабочая группа вынуждена была согласиться с необходимостью разборки конструкций большей части дворовых флигелей (с последующим воссозданием исторического облика). Согласно представленному проекту демонтажа, сносить их будут с помощью экскаватора, оснащенного гидравлическими ножницами. И никаких мер по укреплению соседних домов опять не заложено. КГИОП в своем пост-релизе лишь декларирует, что «лицевой корпус дома № 21 при проведении указанных работ не должен быть затронут; также необходимо обеспечить сохранность соседнего дома № 23».

Дом Крутиковых расселили, признав аварийным, еще в 2007 году — и, как водится, бросили на произвол судьбы, не озаботившись его консервацией. Дом не единожды горел и то и дело подвергался набегам мародеров. В 2015-м его включили в программу «Молодежи — доступное жилье».

Ограничить доступ вандалам и поджигателям удалось только годом позже — причем сделано это было силами градозащитников,

которые заложили кирпичом окна первого этажа. Постоянная охрана у дома, вверенного смольнинскому АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья», появится лишь в 2017-м.

По заказу этого АО минувшим летом начали крушить дворовый флигель — информационный щит на заборе извещал, что ведется «комплекс мероприятий по ликвидации аварийной ситуации». Теперь придется разбирать пострадавшую в ходе той «ликвидации аварийности» внутреннюю стену лицевого корпуса. Но два дворовых флигеля, которые прежде намеревались снести под ноль, будут сохранены.

А вот проект сооружения апартов для артистов и общежития Академии танца Бориса Эйфмана на месте дома Басевича и прилегающего детского сада вновь завернули на доработку. Первая версия, подготовленная мастерской «Проектная культура» по заказу холдинга Setl Group, предполагала тотальную зачистку территории. Доказывая неизбежность сноса, заказчик ссылался на выводы им же профинансированного технического обследования (выполнило ООО «Центр диагностики строительных конструкций»). Проект вызвал шквал возмущения, кампания в защиту дома Басевича стала одной из самых живых и ярких общественных инициатив. В этих обстоятельствах заказчик, надо полагать, счел за благо взять паузу: рассмотрение эскизных предложений, назначенное на 5 февраля, было снято с повестки «в связи с необходимостью доработки».

Дом Басевича. Фото: @dom_basevicha

За время этой паузы петербургское отделение ВООПИиК сумело организовать независимое техобследование. Необходимую для его проведения сумму собирали, как говорится, всем миром (пока пожертвования еще не покрывают выплаченную специалистам сумму, реквизиты для оказания помощи и отчеты по всем поступлениям размещены в группе ВКонтакте «Спасти дом Басевича!»). В помощь дому петербургские художники выставили на продажу свои работы (увидеть их и выбрать для себя что-нибудь можно в группе Facebook «Дом Басевича: у вас искусство, у города дом».

Независимую, а по сути народную экспертизу (выполненную ООО «ТДО») подали в КГИОП на минувшей неделе. В ней заключается, что выводы обследования Центра диагностики строительных конструкций (ЦДСК) об аварийном состоянии всех конструкций и стен во всех частях здания не соответствуют действительности; а его рекомендации по сносу здания нарушают положения закона № 820-р. Привлеченные застройщиком эксперты оценили степень физического износа стен и фундамента в 70%, чохом. Тогда как обследование ТДО показало: по стенам — 41,6%; по фундаментам — не более 40%; это не аварийное, а ограниченно работоспособное состояние. Выявлено по всем шести корпусам (лицевому и дворовым) лишь 11 аварийных участков — они сосредоточены в основном на последнем этаже. Что не удивительно — здание долгие годы стояло без крыши. Согласно выводам ТДО, допустимая площадь замены составляет от общей площади наружных стен не более 3%.

Общий вид планируемой застройки на месте дома Басевича. Фото: «Проектная культура»

Снос дворовых корпусов ЦДСК и вовсе обосновал «моральным износом» (не отвечают современным требованиям) и «малой ценностью». Хотя такие оценки никак не вписываются в задачи обследования технического состояния объекта, оно и по закону не может ставиться в зависимость от архитектурных достоинств здания или уровня комфорта обитания в его стенах.

Новая версия проекта, представленная теперь на рабочую группу при КГИОП, предлагает уже не полный демонтаж, а разборку трех верхних этажей лицевой части здания. Сохранение дворовых флигелей не предусмотрено вовсе — хотя их состояние и существенно лучше.

«В результате обсуждения члены рабочей группы при КГИОП убедительно рекомендовали проработать возможность сохранения конструкций также и пятого этажа лицевого корпуса, — отчитался КГИОП. — Архитекторы Никита Явейн и Рафаэль Даянов настояли на необходимости доработки архитектурного решения конструкции воссоздаваемой верхней части здания (шестого этажа и мансарды) с тем, чтобы оно было основано на исторической иконографии. Кроме того, необходимо доработать проект организации работ с целью исключения обрушения сохраняемой части».

Градозащитники принимать за допустимый компромисс ампутацию большей части вполне жизнеспособного здания не намерены. К тому же прекрасно известно, какими последствиями у нас порой оборачивается частичная разборка — за обрушение СКК, где якобы собирались снять только кровлю, похоже, никто не ответит.

«Выполненная по нашей инициативе экспертиза показала, что достаточно заменить лишь три процента конструкций, то есть и лицевой корпус, и дворовые флигели ремонтопригодны. Мы будем добиваться сохранения дома Басевича в целом», — заявил по итогам заседания зампредседателя СПб ВООПИиК Александр Кононов.

А КГИОП проинформировал о решении направить обе экспертизы на рассмотрение Городской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям. Комиссию эту возглавляет Алексей Шашкин, он же — руководитель компании «Геореконструкция», которая выполнила заключение о тотальной аварийности кровли СКК, послужившее оправданием для его уничтожения.