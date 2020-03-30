Москва без москвичей

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Заражено — 768466 (в РФ — 1836), смертей — 36914. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Светлана ВидановаВлад Докшин«Новая газета»
С 30 марта в Москве начал действовать режим самоизоляции. Все жители города вне зависимости от возраста теперь могут покидать дом только для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять собаку в 100 метрах от дома. Москвичи также должны соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах. Фотокорреспонденты «Новой» отправились в центр города, чтобы посмотреть, как горожане исполняют указы администрации.
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Теги:самоизоляция, москва, карантин
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