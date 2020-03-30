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Репортажи

Москва без москвичей

Как проходит первый день изоляции в столице. Фото и видео

Общество

 

С 30 марта в Москве начал действовать режим самоизоляции. Все жители города вне зависимости от возраста теперь могут покидать дом только для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять собаку в 100 метрах от дома. Москвичи также должны соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах. Фотокорреспонденты «Новой» отправились в центр города, чтобы посмотреть, как горожане исполняют указы администрации.

Видео: Влад Докшин, Светлана Виданова, монтаж: Александр Лавренов / «Новая»

Красная площадь. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Сотрудники полиции предупреждают граждан о режиме самоизоляции. С завтрашнего дня обещают штрафовать. Красная площадь. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

 

Никольская улица. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

 

Двери ГУМа. Универмаг закрыт. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Парк искусств МУЗЕОН. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Храм Христа Спасителя. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Цветной бульвар. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
В парке «Зарядье» гуляет только росгвардия. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Улица Кузнецкий мост. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
Улица Покровка. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Большой москворецкий мост. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Пассажиропоток метро Москвы упал на 77% в утро первого понедельника самоизоляции. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

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Теги:
самоизоляция, москва, карантин

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