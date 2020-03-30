Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 741774 (в РФ — 1836), смертей — 35334. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом

Сюжеты

На карантине книжные обречены?

Как помочь «Фаланстеру» и другим независимым магазинам

 

Видео: Влад Докшин, монтаж: Никита Маминов, Ольга Бойкова специально для «Новой газеты»

По всей стране вводят карантин, россиян призывают сидеть дома. В результате целые институты оказались на грани краха: разоряются малые и средние предприятия, закрываются магазины и кафе.

В наших силах спасти те институты, которые мы ценим.

«Новая» призывает помочь книжному магазину «Фаланстер» и рассказывает, почему это важно. Помогите тем проектам, которые важны для вас.

Заходите на сайт «Фаланстера» 

Подписывайте петицию на change.org

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
малый бизнес, фаланстер, книги, пандемия, книжные

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera