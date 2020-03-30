На карантине книжные обречены?

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«Новая газета»редакция
По всей стране вводят карантин, россиян призывают сидеть дома. В результате целые институты оказались на грани краха: разоряются малые и средние предприятия, закрываются магазины и кафе.
В наших силах спасти те институты, которые мы ценим.
«Новая» призывает помочь книжному магазину «Фаланстер» и рассказывает, почему это важно. Помогите тем проектам, которые важны для вас.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:малый бизнес, фаланстер, книги, пандемия, книжные
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