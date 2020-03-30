Отец с топором против семьи на самоизоляции. ПОДКАСТ

Тема домашнего насилия уступила место коронавирусу в новостях, но эта проблема до сих пор не решена. Скорее наоборот: для многих семей изолироваться дома — значит остаться наедине с человеком, практикующим психическое и физическое насилие. Которое по закону не считается уголовным преступлением. В первом выпуске подкаста «Новой газеты» «Книжная ссылка» о литературе и ее влиянии на жизнь книжные обозреватели Сергей Лебеденко и Владимир Еремин выясняют, когда писатели впервые задумались о проблеме домашнего насилия, чего не хватает многим современным произведениям и почему сейчас эта тема оказалась особенно актуальной.

тайминг и упоминания

Исследование «Новой газеты» о домашнем насилии. 05:02 «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте 08:11 «Чёрный кот» Эдгара По 10:22 «Гроза» Островского 13:12 «Кэрри», «Сияние», «Роза Марена» и «Оно» Стивена Кинга 16:48 «Замок Броуди» Арчибальда Кронина 19:05 «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева 21:10 «Будь моей мамой» Кэти Гласс 22:28 «Большая маленькая ложь» Лиана Мориарти 23:22 «Кем ты себя воображаешь» Элис Манро 25:40 «Рассказы» Наталии Мещаниновой 28:50 «Сестренка» Кристины Гептинг 32:40 «Лакшми» Евгении Некрасовой Слушайте на всех платформах

SoundCloud

CastBox

ВКонтакте

Яндекс.Музыка Ведущие: Сергей Лебеденко и Владимир Еремин.

Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский.