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Отец с топором против семьи на самоизоляции. ПОДКАСТ

Как пишут о домашнем насилии. Подкаст «Книжная ссылка», выпуск #1

Культура

 

Тема домашнего насилия уступила место коронавирусу в новостях, но эта проблема до сих пор не решена. Скорее наоборот: для многих семей изолироваться дома — значит остаться наедине с человеком, практикующим психическое и физическое насилие. Которое по закону не считается уголовным преступлением. В первом выпуске подкаста «Новой газеты» «Книжная ссылка» о литературе и ее влиянии на жизнь книжные обозреватели Сергей Лебеденко и Владимир Еремин выясняют, когда писатели впервые задумались о проблеме домашнего насилия, чего не хватает многим современным произведениям и почему сейчас эта тема оказалась особенно актуальной.

тайминг и упоминания
 

Исследование «Новой газеты» о домашнем насилии.

05:02 «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте 

08:11 «Чёрный кот» Эдгара По

10:22 «Гроза» Островского

13:12 «Кэрри», «Сияние», «Роза Марена» и «Оно» Стивена Кинга

16:48 «Замок Броуди» Арчибальда Кронина

19:05 «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева

21:10 «Будь моей мамой» Кэти Гласс

22:28 «Большая маленькая ложь» Лиана Мориарти

23:22 «Кем ты себя воображаешь» Элис Манро

25:40 «Рассказы» Наталии Мещаниновой

28:50 «Сестренка» Кристины Гептинг

32:40 «Лакшми» Евгении Некрасовой

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Ведущие: Сергей Лебеденко и Владимир Еремин.
Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский. 
Теги:
литература, книги, подкаст

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