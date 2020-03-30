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Отец с топором против семьи на самоизоляции. ПОДКАСТ
Как пишут о домашнем насилии. Подкаст «Книжная ссылка», выпуск #1
«Новая газета»редакция
Тема домашнего насилия уступила место коронавирусу в новостях, но эта проблема до сих пор не решена. Скорее наоборот: для многих семей изолироваться дома — значит остаться наедине с человеком, практикующим психическое и физическое насилие. Которое по закону не считается уголовным преступлением. В первом выпуске подкаста «Новой газеты» «Книжная ссылка» о литературе и ее влиянии на жизнь книжные обозреватели Сергей Лебеденко и Владимир Еремин выясняют, когда писатели впервые задумались о проблеме домашнего насилия, чего не хватает многим современным произведениям и почему сейчас эта тема оказалась особенно актуальной.
тайминг и упоминания
Исследование «Новой газеты» о домашнем насилии.
05:02 «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте
08:11 «Чёрный кот» Эдгара По
10:22 «Гроза» Островского
13:12 «Кэрри», «Сияние», «Роза Марена» и «Оно» Стивена Кинга
16:48 «Замок Броуди» Арчибальда Кронина
19:05 «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева
21:10 «Будь моей мамой» Кэти Гласс
22:28 «Большая маленькая ложь» Лиана Мориарти
23:22 «Кем ты себя воображаешь» Элис Манро
25:40 «Рассказы» Наталии Мещаниновой
28:50 «Сестренка» Кристины Гептинг
32:40 «Лакшми» Евгении Некрасовой