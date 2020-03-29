Чиновники-однолетки

Администрация Центрального района Челябинска закупает однолетние цветы на 19,7 млн рублей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. В соответствии с техзаданием, цветы — бегонии, петунии, алиссум морской и другие — будут высаживать с мая по октябрь. Общее количество цветов — 465 тысяч штук.

Фото из соцсетей

Закупка происходит несмотря на то, что ранее в ходе городского опроса, проведенного на портале госуслуг Челябинской области, более 50% опрошенных горожан проголосовали за переход от однолетних растений к многолетним. Судя по документам закупки, многолетними деревьями Центральный район города пока украшать не будут.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев заявил корреспонденту «Новой», что администрация от планов по увеличению количества клумб и цветников с многолетними растениями не отказывается.

— В этом году они появятся на бульваре на проспекте Ленина, в сквере на Тернопольской и на Воровского (где раньше был «Доваторский» рынок), а также на Алом поле, — заявил он. — Но ни в одном городе не отказываются полностью от однолетних цветников. На этом настаивает и подавляющая часть специалистов по озеленению.

Сумму в 19 млн рублей Ереклинцев назвал сравнительно внушительной. «Но, учитывая наши площади и объемы, она адекватная. Для сравнения: в Москве в прошлом году было высажено 5,7 млн однолетников и только 88 тыс. многолетников. Понятно, что они каждый год площади многолетников увеличивают. Мы тоже это будем делать».

Решение о расходовании почти 20 млн рублей на однолетние цветы принято не только на фоне требований горожан высаживать многолетки,

но и на фоне дефицита городского бюджета — в 2020 году он составил 674 млн рублей.

Впрочем, нехватка денег в городском и областном бюджетах (дефицит бюджета области — 22 млрд рублей) челябинских чиновников, кажется, вообще не сильно затронула: так, в феврале этого года подведомственное региональному Минстрою казенное предприятие «Челябоблинвестстрой» разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение «спортивной, динамичной, с хромированной насадкой на глушителе» KIA Optima за 1 млн 474 тыс. рублей. А до этого министерство социальных отношений решило купить для себя 48 моноблоков за 2,8 млн рублей.

Сергей Шумаков,

Челябинск