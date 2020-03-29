«У вас там свой карантин, естественный»

Гайны оправдывают свое название, означающее в переводе с коми-пермяцкого «беличье гнездо». На подъезде к поселку на дорогу то и дело выскакивают белки, пересекают асфальт и скрываются в лесу. Во времена СССР люди стремились в Гайны. Поселок был крупным: здесь работали крепкие лесозаготовительные предприятия, гремел ремонтно-механический завод. Хорошую зарплату и магазины, в которых, в отличие от городских, всегда можно было купить тушенку и сгущенное молоко, местные жители вспоминают до сих пор.

Но сегодня в Гайнах — другая картина. Теперь это умирающий райцентр с населением в 3900 человек, расположенный в богом забытых местах. Ближайший крупный город, Пермь, находится почти в 400 км отсюда.

— Думаю, год-два еще поработаю и буду закрываться. Людей в поселке становится все меньше, — рассказывает владелец единственной в Гайнах кофейни-кондитерской Денис Мухамедов. — Производства здесь нет. Люди работают в бюджетной сфере, а в ней, как вы знаете, постоянные сокращения. Сейчас на неделю бюджетные учреждения вообще закроют. Мне тоже можно будет не работать, потому что основная часть клиентов — бюджетники. Они ходят ко мне обедать. Вечером, с шести до девяти, по улицам поселка бегают только собаки.

Фото: Елена Истомина

Нельзя сказать, что много людей на улицах Гайн и днем. В полдень в пятницу, 27 марта, на центральной улице Дзержинского мне попадаются навстречу всего семь прохожих. Почти все — пожилые. Не спеша, осторожно, чтобы не упасть, они идут по скользкому, покрытому толстым слоем льда тротуару.

Чуть больше людей, примерно в два раза, можно встретить в «Пятерочке». Так же размеренно, как по улице, покупатели передвигаются по универсаму. Заместитель директора магазина Татьяна Лунегова говорит, что ажиотажа, как в крупных городах, у них нет.

— Разве что много брали сахара и крупы. Но это не потому, что коронавирус. Все потому, что часть поселков в нашем районе находится за [рекой] Камой. Когда ледовую переправу закроют, люди окажутся на некоторое время отрезанными от Большой земли. Вот они заранее, как обычно, закупались продуктами, — объясняет она.

— Не беспокоит нас коронавирус. Нашли о чем писать, — вмешивается в разговор покупательница — женщина средних лет.

— А о чем нужно? — уточняю я.

— О дорогах напишите. До Сейвы сейчас опять будет не проехать. Все прошлое лето мы мучились.

Путину вот расскажите, что губернатор Решетников, которого он в Москву себе забрал, не толковый. Он ничем нам не помог. Хотя обещал отремонтировать [дорогу]. Мы в Сейве заперты, как будто наказанные.

— Скажи спасибо, — смеется другой покупатель. — Коронавирус точно до вас не доберется. У вас там свой карантин. Естественный.

Асфальтированная дорога проложена в Гайнском районе только до райцентра — до Гайн. Она связывает поселок с Пермью. Заасфальтировали ее буквально год-два назад. Раньше в распутицу и на ней люди буквально увязали в глине. Из-за обильных дождей невозможно было доехать до некоторых населенных пунктов и прошлым летом. Особо критическая ситуация сложилась в Сейве, которая находится от Гайн в 45 км.

Фото: Елена Истомина

24 марта в Гайнском районе из-за пандемии коронавируса местные власти ввели режим повышенной готовности, временно ограничили личный прием граждан, закрыли кружки и спортивные секции, запретили нестационарную торговлю (ее вели приезжие).

— Регулярно проводим в администрации заседания комиссии по ЧС, — рассказывает глава муниципального округа Елизавета Шалгинских. — На последнем, к примеру, заслушивали главного врача центральной районной больницы, который рассказал, как они подготовились к коронавирусу: у людей с пневмонией берут анализы на COVID-19 (пока ни у кого заболевание не выявлено), подготовили специальные палаты для тех, кто все-таки заболеет.

— С понедельника будут закрыты детские сады. Но не полностью, — добавляет заместитель главы Татьяна Кондратюк. — Принято решение оставить дежурные группы, поскольку некоторым родителям не с кем оставить ребенка дома: оба, например, работают в полиции. Продолжим работу и мы в администрации. Только часть специалистов уйдет на выходные.

Не до конца, правда, чиновники разобрались со школьниками. С 5 апреля учащиеся, у которых весенние каникулы затянулись на две недели, должны перейти на дистанционное обучение. Ученикам 9–11-х классов рекомендовано работать с сайтами «Решу ОГЭ» и «Решу ЕГЭ», ученикам 5–8-х и начальных классов — «Решу ВПР». Но в Гайнском районе не в каждой семье есть компьютер и возможность выйти в интернет. Более того, в нескольких поселках нет мобильной связи.

— Думаем об установке почтовых ящиков. Установим их на входе в школу, например. Ребенок сделает задание, отнесет тетрадку и сунет в один ящик. Из другого, например, достанет уже проверенную тетрадку с новым заданием, — озвучивает варианты решения проблемы Татьяна Кондратюк. — За мои 50 лет жизни мы впервые с такой ситуацией столкнулись. Никогда не думала, что такое может произойти.

Чтобы не заболеть самим, работники администрации следуют инструкциям Роспотребнадзора: чаще моют руки и обрабатывают их антисептиком. Маски не носят.

Татьяна Кондратюк и Елизавета Шалгинских. Фото: Елена Истомина

Почему практически никто не носит маски в Гайнах, мне так и не смогли пояснить. Возможно, потому, что в наличии в местных аптеках их нет с конца февраля, и когда будут — неизвестно. Провизоры советуют следовать их примеру: купить марлю и вату и самому сделать себе маску.

— А масок почему нет в продаже? Ажиотаж такой на них был? — интересуюсь я в одной из аптек.

— Не было ажиотажа. У нас, если честно, масок особо никогда и не было. Когда все это началось, работники бюджетных учреждений пришли и раскупили те маски, что были в наличии. А новые нам так и не привезли: их нет на складах.

Отсутствие масок в продаже — конечно, основательная причина, чтобы их не носить. Но есть, как оказалось, и другие. «Чем мне поможет ваша маска?» — заметил мне один из прохожих. «Мы тут редкими группами живем, не боимся вашего коронавируса», — ответила другая. «Ничего не ощущаю — никакого коронавируса», — отрезала третья.

Фото: Елена Истомина

Пациенты местной поликлиники в очередях к врачам тоже сидят без масок. Но каждый, кто заходит в больницу, останавливается у входа и тщательно обрабатывает руки закрепленным на стене антисептиком. Это, заметно по реакции, людям в диковинку.

— Месяц назад тут была. Не было такого. А теперь установили, молодцы. Заботятся о нас, — улыбается пожилая жительница поселка.

Главного врача Сергея Куделко на месте нет. По телефону он рассказывает, что больница работает в штатном режиме, проблем никаких нет. Буквально два дня назад, говорит, пришла машина с дополнительными тестами на коронавирус, а первые поступили еще в начале марта. Проводят анализы не всем: тем, кто прибыл из-за границы, а также тем, у кого диагностировали пневмонию. Пока COVID-19 ни у кого в Гайнском районе не выявлен.

— Как думаете, дойдет ли коронавирус до Гайн? — спрашиваю главврача, но отвечать он отказывается. Говорит, что считает вопрос провокационным.

Фото: Елена Истомина

— Лишь бы все это не затянулось, — переживает владелец кондитерской Денис Мухамедов. — Ладно, неделю не будем работать. А если все это выльется в месяц? Как мне аренду выплачивать?

— Детей тоже жалко. Дома все сидят. И школы, и кружки закрыты. Так ведь тоже нельзя. Хотят, чтобы мы, родители, их дома учили. Дочка принесла бумагу из школы, в ней так и сказано: «Ответственность за обучение ребенка в дистанционной форме и своевременное выполнение заданий беру на себя». Но ладно, она учится в начальном классе. А если ребенок уже в восьмом? Как ему, например, физику объяснять? — не понимает многодетная мама, которую я встретила по пути.

— Храм вот тоже решили закрыть до 4 апреля. А как без службы-то теперь? — волнуется другая женщина. Она продает в местном храме свечи и с пожеланиями здоровья дает мне двухлитровую бутылку со святой водой.

Фото: Елена Истомина

Храм в Гайнах находится на берегу Камы. От вида захватывает дух. Широкой и необъятной красавицей называют местную реку поэты в своих стихах, а жители поселка по праву считают ее достопримечательностью. Стоя на берегу, понимаешь до конца и то, почему Гайны так назвали. Ты находишься словно в чаше, внутри гнезда. И осознавая это, и понимая, как далеко от тебя сейчас большие города со своей неважной экологией и постоянно появляющимися новыми вирусами, чувствуешь себя в безопасности.

Елена Истомина,

Гайны