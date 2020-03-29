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«На своих листовках мы пишем: «Путин женщинам не друг»
Челябинские феминистки — о дискриминации, поправках в Конституцию и противостоянии с консерваторами
Фото: Александр Шестаков
Александр Шестаковспециально для «Новой»
Дискриминация и домогательства
— Придерживаться феминистских взглядов я начала лет с тринадцати, когда поняла, что в мире достаточно несправедливости по отношению к женщинам, — начинает рассказ София, лидер Челябинской феминистской агитгруппы. — Прежде всего — домашнее насилие. Оно присутствовало у меня с детства. Женщину всегда легче обидеть, а тем более — девочку. Она вряд ли ответит. Другая несправедливость — пренебрежительное отношение учителей в школе. Учителя говорили, что вы девушки, вам нужно выйти удачно замуж — и больше ничего вам не надо. Это говорили женщины-учителя. Говорили, что нужно одеваться скромнее. «Не дай боже, будете мальчиков отвлекать от учебы своим внешним видом». А учителя труда и ОБЖ, мужчины, делали радикальные заявления вроде того, что женщины очень глупые. В процессе учебы они с нами практически не разговаривали, все внимание концентрировали на мальчиках. Притом что их было всего два в классе.
На работе мне приходилось встречаться с харрасментом. У нас был менеджер, который позволял себе вольности. То есть мог потрогать без спроса, делал всяческие намеки. На моей первой работе — на кондитерской фабрике — было много страшных моментов с домогательствами. Работники фабрики вели себя очень развязно. А мне тогда было 15 лет. Сейчас мне полных 18 лет.
В общественном транспорте водители часто начинают просить номер телефона. Очень активно разговаривают. Могут пытаться потрогать. Взять за руку, за ногу и так далее. Именно поэтому я зареклась никогда на переднее сиденье не садиться.
О существующем в обществе расхожем мнении, что причиной домогательств является откровенная одежда и развязное поведение, София говорит так:
— Женщин насилуют в любой одежде. Вообще неважно, как ты одета и накрашена. У меня был такой случай: когда я занималась расклейкой листовок, у меня был очень «мужской» вид, я вела себя «совсем не женственно», курила. Но в тот момент ко мне подошли двое мужчин и решили со мной познакомиться, очень настойчиво. Я спросила, что их привлекло. В ответ получила: «Ну, девушка, вы такая красивая!»
С моей точки зрения, дискриминации и домогательствам способствует объективирующая реклама. Это когда девушка представляется как сексуальный объект. Она стоит в очень неестественной позе, ярко накрашена, рекламный слоган содержит в себе намеки и так далее.
Иными словами, дается основной посыл, что сексуальная доступность — это единственное качество женщины.
— Интерес к феминизму возник у меня несколько лет назад, — вспоминает 20-летняя Марина, член челябинского «Яблока». — Конечно, я встречала несправедливость к женщинам и ранее, но не придавала этому значения. Однако позже я встретила в интернете статьи по феминизму и поняла, что изложенное там соответствует моему жизненному опыту. Например, когда я хотела поехать на работу в лагерь вожатой, вместо меня поехал парень. Я уже подготовила все документы, сделала медкнижку за свои деньги, но мне объяснили: «У нас вожатые все девушки, к нам парень заявился в предпоследний день, поэтому мы решили его взять, чтобы у нас был мужчина». Мне не вернули никаких денег за сбор документов. Просто потому, что им хотелось, чтобы у них парень был вожатым.
Примерно такая же история случилась с еще одной нашей собеседницей — Галиной.
— На подготовительных курсах в «художку» нам говорили, что парней принимают охотнее и вообще настоящие художники — это мужчины. Художественное училище при этом на 90% состоит из женщин, — замечает она.
— Я работала в офисе. Работа непыльная, по телефону, — говорит еще одна активистка челябинского фемсообщества, Ксения. — Один из начальников постоянно спрашивал, почему я не накрашена. Уж не знаю, реально ли я выглядела уродливо на контрасте со всеми остальными, но закончилось все в итоге тем, что этот человек мне подарил пакет косметики, после чего я ушла работать в другое место.
«Женщинам тоже нужно чем-то дышать»
— В нынешнем виде Челябинская феминистская агитгруппа существует с 2016 года, — продолжает София. — Группа началась с небольшого количества девушек-одноклассниц. Затем она распалась, и начался набор через интернет. На данный момент группа насчитывает более 700 человек. Однако активных людей около 20–30. Это те, кто регулярно участвует в акциях. На наши мероприятия часто приезжают девушки из области, из Еманжелинска, Миасса, иногда из Екатеринбурга. О нас знает довольно много людей, в том числе — из других городов.
Мы проводим митинги, пикеты, расклейку листовок. Кроме того, у нас действует дискуссионный клуб, где мы собираемся для обсуждения теоретических статей, посвященных феминизму. Мы сами пишем статьи, обзоры на новости, посвященные проблемам дискриминации женщин.
Феминизм мы считаем политическим движением, потому что защита прав женщин затрагивает и сферу политики. Мы против голосования за изменение Конституции, поскольку для женщин предложенные поправки не несут ничего хорошего: поправки обещают социальную поддержку и увеличение пособий, но отменяют верховенство международного права. Это значит, что Россия не обязана будет исполнять ни Конвенцию о правах женщин, ни Конвенцию о правах ребенка, ни Конвенцию о правах человека. Мы пишем на своих листовках: «Путин женщинам не друг».
Кроме того, мы поддерживаем экологическую повестку. Мы участвовали в митинге в защиту городского бора, который прошел 25 января. Женщинам тоже нужно чем-то дышать. Мы не замыкаемся в себе и стараемся везде заставлять о себе говорить.
Противники
— У нас есть идеологические противники, которые не чураются нам открыто противодействовать, — продолжает София. — В первую очередь — движение «Челябинск консервативный». Одного из членов этого движения зовут Александр Андреев. Он открыто участвует в травле феминисток.
— Он писал уничижительные комментарии в адрес наших активисток в «ВКонтакте». Приходил на наши акции и не пытался критиковать наши взгляды, а лишь высмеивал нашу внешность, — добавляет Марина.
— Они срывают наши листовки, фотографируют и присылают нам в сообщения группы как результат своей работы. Это люди, которым мы очень сильно не нравимся, а они не могут остаться к нам равнодушными, — улыбается София. — Они были на нашей акции 8 марта (первом феминистском митинге в современной истории Челябинска. — Ред.), выкрикивали комментарии вроде «Русские, вперед!». Нам было ясно, что они в очень ироничном смысле на нас смотрят.
— Потом они опубликовали в своей группе обзор на наш митинг, где, как и всегда, оскорбляли нас. Сделали акцент на нашей внешности и рассказали своей аудитории, что мы несем ерунду, — говорит Марина.
— Они назвали нас пациентками Кузнецова, 2 (это у нас в Челябинске адрес местной психиатрической клиники), а нескольких парней, что участвовали в нашем митинге, обозвали инцелами, то есть мужчинами, которым «не дают», — говорит София.
По мнению феминисток, «Челябинск консервативный» — далеко не единственное движение, занятое травлей девушек.
— «Всероссийское родительское сопротивление» — довольно многочисленное движение, которое систематически устраивает атаки троллей на нашу группу в «ВКонтакте». Десятки аккаунтов с аватарками Путина приходят в нашу группу с обвинениями, что мы проплаченные США марионетки, поддерживаем в России ЛГБТ и разрушаем традиционные ценности, — заключает София.
— «Всероссийское родительское сопротивление» открыто поддерживает домашнее насилие. Родители пишут статьи в своей группе, где рассказывают, как правильно и хорошо пороть детей, что это нормальная часть семейного воспитания, — говорит Марина.
P.S.
Челябинские феминистки планируют открыть в городе кризисный центр для женщин, где начнут работать психологи, будет оказываться бесплатная юридическая и материальная помощь, в том числе — вещами и продуктами.
Заработать на помещение активистки собираются сами. На гранты и помощь со стороны не рассчитывают «из-за предубеждения в обществе к феминисткам как к разрушителям семей и традиционных ценностей российского общества».
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