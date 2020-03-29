«На своих листовках мы пишем: «Путин женщинам не друг»

Дискриминация и домогательства

— Придерживаться феминистских взглядов я начала лет с тринадцати, когда поняла, что в мире достаточно несправедливости по отношению к женщинам, — начинает рассказ София, лидер Челябинской феминистской агитгруппы. — Прежде всего — домашнее насилие. Оно присутствовало у меня с детства. Женщину всегда легче обидеть, а тем более — девочку. Она вряд ли ответит. Другая несправедливость — пренебрежительное отношение учителей в школе. Учителя говорили, что вы девушки, вам нужно выйти удачно замуж — и больше ничего вам не надо. Это говорили женщины-учителя. Говорили, что нужно одеваться скромнее. «Не дай боже, будете мальчиков отвлекать от учебы своим внешним видом». А учителя труда и ОБЖ, мужчины, делали радикальные заявления вроде того, что женщины очень глупые. В процессе учебы они с нами практически не разговаривали, все внимание концентрировали на мальчиках. Притом что их было всего два в классе.

На работе мне приходилось встречаться с харрасментом. У нас был менеджер, который позволял себе вольности. То есть мог потрогать без спроса, делал всяческие намеки. На моей первой работе — на кондитерской фабрике — было много страшных моментов с домогательствами. Работники фабрики вели себя очень развязно. А мне тогда было 15 лет. Сейчас мне полных 18 лет.

В общественном транспорте водители часто начинают просить номер телефона. Очень активно разговаривают. Могут пытаться потрогать. Взять за руку, за ногу и так далее. Именно поэтому я зареклась никогда на переднее сиденье не садиться.

Фото: Александр Шестаков

О существующем в обществе расхожем мнении, что причиной домогательств является откровенная одежда и развязное поведение, София говорит так:

— Женщин насилуют в любой одежде. Вообще неважно, как ты одета и накрашена. У меня был такой случай: когда я занималась расклейкой листовок, у меня был очень «мужской» вид, я вела себя «совсем не женственно», курила. Но в тот момент ко мне подошли двое мужчин и решили со мной познакомиться, очень настойчиво. Я спросила, что их привлекло. В ответ получила: «Ну, девушка, вы такая красивая!»

С моей точки зрения, дискриминации и домогательствам способствует объективирующая реклама. Это когда девушка представляется как сексуальный объект. Она стоит в очень неестественной позе, ярко накрашена, рекламный слоган содержит в себе намеки и так далее.

Иными словами, дается основной посыл, что сексуальная доступность — это единственное качество женщины.

— Интерес к феминизму возник у меня несколько лет назад, — вспоминает 20-летняя Марина, член челябинского «Яблока». — Конечно, я встречала несправедливость к женщинам и ранее, но не придавала этому значения. Однако позже я встретила в интернете статьи по феминизму и поняла, что изложенное там соответствует моему жизненному опыту. Например, когда я хотела поехать на работу в лагерь вожатой, вместо меня поехал парень. Я уже подготовила все документы, сделала медкнижку за свои деньги, но мне объяснили: «У нас вожатые все девушки, к нам парень заявился в предпоследний день, поэтому мы решили его взять, чтобы у нас был мужчина». Мне не вернули никаких денег за сбор документов. Просто потому, что им хотелось, чтобы у них парень был вожатым.

София и Марина, челябинские феминистки. Фото: Александр Шестаков

Примерно такая же история случилась с еще одной нашей собеседницей — Галиной.

— На подготовительных курсах в «художку» нам говорили, что парней принимают охотнее и вообще настоящие художники — это мужчины. Художественное училище при этом на 90% состоит из женщин, — замечает она.

— Я работала в офисе. Работа непыльная, по телефону, — говорит еще одна активистка челябинского фемсообщества, Ксения. — Один из начальников постоянно спрашивал, почему я не накрашена. Уж не знаю, реально ли я выглядела уродливо на контрасте со всеми остальными, но закончилось все в итоге тем, что этот человек мне подарил пакет косметики, после чего я ушла работать в другое место.

«Женщинам тоже нужно чем-то дышать»

— В нынешнем виде Челябинская феминистская агитгруппа существует с 2016 года, — продолжает София. — Группа началась с небольшого количества девушек-одноклассниц. Затем она распалась, и начался набор через интернет. На данный момент группа насчитывает более 700 человек. Однако активных людей около 20–30. Это те, кто регулярно участвует в акциях. На наши мероприятия часто приезжают девушки из области, из Еманжелинска, Миасса, иногда из Екатеринбурга. О нас знает довольно много людей, в том числе — из других городов.

Мы проводим митинги, пикеты, расклейку листовок. Кроме того, у нас действует дискуссионный клуб, где мы собираемся для обсуждения теоретических статей, посвященных феминизму. Мы сами пишем статьи, обзоры на новости, посвященные проблемам дискриминации женщин.

Фото: Александр Шестаков

Феминизм мы считаем политическим движением, потому что защита прав женщин затрагивает и сферу политики. Мы против голосования за изменение Конституции, поскольку для женщин предложенные поправки не несут ничего хорошего: поправки обещают социальную поддержку и увеличение пособий, но отменяют верховенство международного права. Это значит, что Россия не обязана будет исполнять ни Конвенцию о правах женщин, ни Конвенцию о правах ребенка, ни Конвенцию о правах человека. Мы пишем на своих листовках: «Путин женщинам не друг».

Кроме того, мы поддерживаем экологическую повестку. Мы участвовали в митинге в защиту городского бора, который прошел 25 января. Женщинам тоже нужно чем-то дышать. Мы не замыкаемся в себе и стараемся везде заставлять о себе говорить.

Противники

— У нас есть идеологические противники, которые не чураются нам открыто противодействовать, — продолжает София. — В первую очередь — движение «Челябинск консервативный». Одного из членов этого движения зовут Александр Андреев. Он открыто участвует в травле феминисток.

— Он писал уничижительные комментарии в адрес наших активисток в «ВКонтакте». Приходил на наши акции и не пытался критиковать наши взгляды, а лишь высмеивал нашу внешность, — добавляет Марина.

— Они срывают наши листовки, фотографируют и присылают нам в сообщения группы как результат своей работы. Это люди, которым мы очень сильно не нравимся, а они не могут остаться к нам равнодушными, — улыбается София. — Они были на нашей акции 8 марта (первом феминистском митинге в современной истории Челябинска. — Ред.), выкрикивали комментарии вроде «Русские, вперед!». Нам было ясно, что они в очень ироничном смысле на нас смотрят.

— Потом они опубликовали в своей группе обзор на наш митинг, где, как и всегда, оскорбляли нас. Сделали акцент на нашей внешности и рассказали своей аудитории, что мы несем ерунду, — говорит Марина.

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— Они назвали нас пациентками Кузнецова, 2 (это у нас в Челябинске адрес местной психиатрической клиники), а нескольких парней, что участвовали в нашем митинге, обозвали инцелами, то есть мужчинами, которым «не дают», — говорит София.

По мнению феминисток, «Челябинск консервативный» — далеко не единственное движение, занятое травлей девушек.

— «Всероссийское родительское сопротивление» — довольно многочисленное движение, которое систематически устраивает атаки троллей на нашу группу в «ВКонтакте». Десятки аккаунтов с аватарками Путина приходят в нашу группу с обвинениями, что мы проплаченные США марионетки, поддерживаем в России ЛГБТ и разрушаем традиционные ценности, — заключает София.

— «Всероссийское родительское сопротивление» открыто поддерживает домашнее насилие. Родители пишут статьи в своей группе, где рассказывают, как правильно и хорошо пороть детей, что это нормальная часть семейного воспитания, — говорит Марина.