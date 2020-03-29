Помнить о республике

Российская Федеративная Демократическая Республика (РФДР). Что это такое? Где и когда это было?

Учредительное собрание, проработав всего несколько часов (вторая половина 5 января — первые, ночные часы 6 января 1918 года), успело принять новое название российского государства (раньше, по «Конституции» 23 апреля 1906 года — «Российская империя»). Но фактически наша страна никогда не называлась РФДР. Также мы никогда не жили по подготовленной к Учредительному собранию Конституции. Ее не успели принять. Не хватило нескольких часов (или дней). Хотя все уже было готово. В том числе — и новое название, адекватное тому режиму, который устанавливался («Федеративная», «Демократическая», «Республика»), и новый Основной закон, вводивший президентскую республику, двухпалатный парламент: Совет Федерации, Государственная дума и т.д.

Разгон Учредительного собрания («дополнительная революция», по выражению Троцкого) лишил нас возможности жить в стране с законным названием и Конституцией, выстраданной многими поколениями думающих людей (среди них и лучшие представители царской бюрократии XIX — начала XX столетия). С этого момента, утратив вполне реальную и близкую возможность обретения новых легальных и легитимных основ, отказавшись от законного самоназвания, страна провалилась в хаос насилия, бесправия, лжи.

В ходе демократической, антикоммунистической революции конца 80-х — начала 90-х годов прошлого века мы постепенно начали выздоравливать — возвращаться к праву. Возвращение не было и не могло быть легким. Мы наделали массу ошибок, не сумели остановить наступление на Конституцию, на наши права. В стране вызревал тиранический, внеправовой режим. 10 марта 2020 года стало полным разрушением конституционного строя — того, что от него осталось.

В известном смысле это событие можно сравнить с разгоном Учредительного собрания. Власть показала, что будет действовать так, как ей заблагорассудится. Одновременно она утвердила «государствообразующий народ», тем самым открыв возможности для национализма и шовинизма. И вот уже в комментариях к обращениям российской интеллигенции от 15 марта я читаю: среди подписавших что-то мало русских фамилий.

Слава богу, этого не видят Окуджава, Ахмадулина, Искандер и другие. И это в полиэтнической стране! Вот вам и Федерация!

Скажу прямо: российская государственность потерпела поражение. Через 102 года после разгона Учредительного собрания — новая катастрофа. И мы — не Российская Федеративная Демократическая Рес­публика. Не добровольный союз этносов, столетиями живущих бок о бок.

«Вольное» обращение с Конституцией дополняется трусливым, угодливым поведением членов Конституционного суда, чья первейшая обязанность — быть защитниками духа и буквы Основного закона (забыли, что писал Галич: «Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку»). И не нашлось среди них человека, посмевшего вступиться за своих соотечественников, за главную социальную и этическую основу общежития — право.

Однако нет худа без добра. Теперь демократическое движение точно знает: Россия нуждается в новом Учредительном собрании. Необходимо дать моральную, юридическую, политическую оценку произошедшего. Необходимо восстановить разрушенную институциональную систему. Используя правовой инструментарий, минимизировать возможность нового «обнуления».

Мы — общество «совершеннолетних» (по терминологии Канта), Россия — не «страна рабов, страна господ». Мы вполне способны к самоуправлению и на своем опыте убедились: тирания — это путь в тупик. Отказ от права — это попустительство насилию.

Мы терпеливы и уважаем своих правителей. Но пусть и они уважают нас. Крепки только взаимные чувства.

Наше будущее — Учредительное собрание и Российская Федеративная Демократическая Республика.