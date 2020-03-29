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Заражено — 710950 (в РФ — 1534), смертей — 33552. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Карантин из-под палки
Власти Чечни закрыли республику и вооружили силовиков трубами для контроля граждан
Елена Милашинаредактор отдела спецпроектов
С сегодняшнего дня в Чечне начал действовать объявленный Рамзаном Кадыровым карантин. Внедрять его практически сразу начали в том самом «жестком» варианте, которым пригрозил жителям республики спикер Чеченского парламента Магомед Даудов.
Вчера в прямом эфире местного телевидения члены республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусу отвечали на вопросы журналистов и жителей республики. Даудов, а также министр МВД по ЧР Руслан Алханов, неоднократно дали понять, что тем, кто ослушается приказа Кадырова и появится на улице без маски или без дела (а именно – выйдет из дома не за продуктами или лекарствами), будет подвергнут незаконным методам воздействия.
Это участок федеральной трассы Ростов–Баку по направлению из Дагестана в Чечню. Меньше чем за сутки чеченская власть умудрилась устроить коллапс на дорогах, ведущих в Чечню. pic.twitter.com/K2abEjR5fN— Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29, 2020
Сегодня в социальных сетях распространяются видео с чеченскими полицейскими, которые дежурят на дорогах с полипропиленовыми трубами в руках (именно такими избивают в Чечне незаконно задержанных граждан в секретных тюрьмах).
Это видео сделано сегодня в Чечне. По словам очевидцев, кордоны полицейских с полипропиленовыми трубами останавливают машины и отлавливают людей без масок. pic.twitter.com/CkRxWVkCv2— Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29, 2020
Также распространяются сообщения о том, что людей, не имеющих на себе масок, вытаскивают из машин и избивают этими трубами. Надо сказать, что в Чечне, как и по всей стране, маски отсутствуют в продаже. Местное руководство не смогло обеспечить их поставку ни в аптеки, ни в достаточном количестве даже в больницы, несмотря на то, что штаб по противодействию коронавирусной инфекции действует в Чечне аж с 6 февраля.
Сейчас жителям республики и врачам предложено шить маски из марли. Чиновники на полном серьезе убеждают людей, что самодельные маски даже лучше сделанных из нетканных материалов и призывают всех расчехлить свои швейные машинки. Еще в середине марта чеченские власти и местные СМИ отрицали угрозу пандемии, называли информационный поток по поводу распространения коронавируса – «паникой», сравнивали его с обычным гриппом и призывали лечиться лимоном и медом.
Весь март чеченские чиновники активно привлекали в республику туристов, проводили коллективные многотысячные субботники, на которые жителей сгоняли принудительно и сами активно участвовали в религиозных и торжественных массовых мероприятиях, ни одно из которых не отменили за все эти полтора месяца «активной борьбы с коронавирусом».
Даже после появления в Чечне первых зараженных, даже в день обращения президента России к российскому народу с призывом «сидеть дома», глава Чечни не отказал себе в удовольствии отметить окончание строительства Дома искусств, на открытии которого присутствовали сотни людей, включая детей и стариков.
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