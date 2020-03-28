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Заражено — 651162 (в РФ — 1264), смертей — 30300. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Самозанятые в эпоху самоизоляции
Первый удар кризиса приняли на себя те, кто привык зарабатывать сам
Фото: «Новая газета»
Татьяна Васильчуккорреспондент
На фоне ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса в России власти советуют жителям минимизировать посещение общественных мест, перейти в режим удаленной работы и оставаться дома. Сложно представить, как этим рекомендациям смогут следовать люди, у которых нет фиксированной оплаты труда. Самозанятые, в числе которых няни, строители, репетиторы, мастера косметических услуг, часто лишены возможности работать удаленно, а при этом им тоже нужно оплачивать съемное жилье, аренду помещения для работы и вообще на что-то жить. Корреспондент «Новой» поговорила с несколькими самозанятыми о том, что изменилось в их работе за последние дни.
«Всем хочется быть красивыми, даже сидя дома»
У Маргариты уже исчез один источник дохода и есть вероятность, что скоро не будет второго. Девушка работает в турфирме. «С туризмом — все. Проблемы у нас появились, когда только начала развиваться эта ситуация с коронавирусом в Китае, — рассказывает корреспонденту «Новой» девушка. — Потом появились случаи заражения в Европе, Турции — и понеслось: люди начали паниковать, отменять туры, а затем стали закрываться границы. Сейчас к нам обращаются только по аннуляции [туров]». Кроме заработка в компании, у Маргариты всегда была еще и «подработка тире хобби», которая сегодня занимает место основного источника дохода, — она мастер по наращиванию ресниц. Раньше к ней регулярно записывались через объявления на Avito, «Юле» или через Instagram, сейчас приходят только постоянные клиенты, новые просто не звонят. «Я уже думала о том, что если салоны [красоты] закроются, ко мне пойдет какой-то поток людей. Всем же хочется быть красивыми, даже сидя дома. Но если жесткий карантин введут, что нельзя будет даже на улицу выходить — я не смогу работать, да и многие сферы встанут».
Из-за специфики работы на онлайн-формат не может перейти и оператор Дмитрий (он снимает на частных съемках конференции и другие деловые мероприятия). Отмены заказов стали поступать с того момента, как 16 марта вышел указ Сергея Собянина о запрете проведения любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек.
— Главное, непонятно, сколько это продлится, — рассказывает «Новой» Дмитрий.
— Я могу себе позволить два месяца не работать, но если это протянется год… А я так понимаю, далеко не все люди могут себе позволить не работать даже несколько месяцев.
Мне не очень понятно, что дальше делать, если это не кончится к маю. Чувствуешь себя жутковато, честно говоря.
«Укладываешь ребенка спать — и бегом настраивать свет»
Видеоконференцию в Skype уже опробовали некоторые учителя в школах, видеоуроки у них проходят сразу с целым классом. Такой формат сейчас практикуют и репетиторы, которые чаще всего занимаются с ребенком один на один. Но и здесь, как оказывается, возникают сложности.
Виктория преподает литературу, русский и английский языки для школьников. После того как в школах объявили, что можно перейти на дистанционное обучение, некоторые родители отменили предварительную договоренность на занятия «с фразой: «Извините, мы на самоизоляции». По словам девушки, здесь сработал «психологический момент»:
«Многим кажется, что репетитор нужен только на то время, пока ребенок ходит в школу. И кто-то из родителей говорит на каникулах: «Сейчас нам не нужен репетитор, потому что это же помощь по школе».
И тем не менее некоторая часть клиентов перешла на занятия в онлайн-формате, чтобы и дальше идти по школьной программе. Однако и в уроке по видеосвязи появились сложности. По словам Виктории, «было ощущение, что на платформах случился перегруз»:
— Первые онлайн-занятия мы провели через Skype, и это был какой-то ужас. У нас «рвался» звук, пропадало изображение. Особенно когда ты с учеником занимаешься на английском языке — ты не можешь услышать какую-то ошибку, потому что связь чуть-чуть прервалась, и тебе приходится просить ребенка повторять снова. Очень сложно включать аудирование, нужно просить ученика включать, и ты перестаешь модерировать ситуацию.
Что касается уменьшения количества уроков, то, по словам Виктории, сейчас такой проблемы нет: «Был страх, что часть учеников уйдет, потому что началась история с «подвисшей» работой у родителей, но в итоге случилось даже наоборот. Родители ребенка, который занимался один раз в неделю из-за невозможности ездить к репетитору чаще, стали брать больше занятий. «Они говорят: «О, мы готовы и два раза в неделю заниматься, потому что нам не нужно его возить».
О трудностях работы в видеоформате «Новой» рассказывает преподаватель йоги Вероника Почуева. «Занятия йогой по видео после того, как мы занимались в зале, — это очень сложно. Я не могу регулировать дыхание людей, не могу подойти к человеку поправить осанку, как-то помочь». Дома у Вероники сын, который перешел на «дистанционку» на учебе в школе-студии МХАТ, и маленькая дочка — ей 1,5 года. Чтобы провести занятие для своих учеников, Веронике даже пришлось просить соседей помочь с помещением: «Мы укладываем в 19 часов Мирославу спать — и бегом к соседям настраивать технику, свет и проверять подключение», — пишет Почуева в Instagram.
«На их услугах будут экономить»
Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Светлана Барсукова рассказывает «Новой», что самозанятые оказались в крайне сложной ситуации:
— Няни — кому они сейчас нужны? Дети на карантине. Домработницы? Лишнего человека в дом не запустят. Ремонтные работы? Никто не будет у себя разводить ремонт в этой ситуации.
Или веб-дизайнеры, которые выполняли заказы фирм. Кто сейчас с ними поделится заказами? Сейчас своих-то сотрудников не знают, куда девать. Но некоторые из самозанятых хотя бы не платят за аренду. Они находятся в ситуации, когда должны платить налоги с выручки. А нет выручки — нет налогов.
— Безусловно, самозанятые — это одна из тех групп, которая сейчас будет на себе чувствовать основные экономические удары, — объясняет корреспонденту «Новой» профессор Финансового университета Александр Сафонов. — Самозанятые — это в том числе люди, которые в рамках оптимизации расходов на заработную плату были выведены с трудовых договоров. Естественно, как только они лишились трудового договора, у них возникает ряд проблем. Например, им не оплачивают больничный. В отличие от других граждан, которые в случае заболевания коронавирусом могут получить материальное возмещение в соответствии со своим заработком.
По словам Сафонова, для самозанятых граждан ситуация будет усложняться в силу самоизоляции населения: «Они оказывают гражданам услуги, в отношении которых начинается экономия.
Когда экономическая ситуация неопределенная, люди сбрасывают те расходы, которые не являются первоочередными. А это образовательные услуги, услуги, связанные с ведением домашнего хозяйства, ремонт».
«У нас ведь есть и «серая занятость» — это когда вообще нет трудовых договоров, — продолжает Сафонов. — Что касается этих людей, есть следующая проблема: в соответствии с действующим законодательством граждане, которые не имеют трудового договора, не смогут подтвердить свой стаж. И они будут квалифицироваться службой занятости как впервые ищущие работу. Соответственно, под большим вопросом возможность получения для них пособия по безработице».
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