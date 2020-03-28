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Барные стойки — смирно!
Как Петербург прощался с питейными заведениями в ночь перед карантином
«Новая в Петербурге»Новая газета
В пятницу, 27 марта, улицы барной столицы России выглядели необычно пустынно. Петербургские заведения дорабатывали последний вечер перед тем, как закрыться на длинные выходные — в рамках объявленной властями города борьбы с пандемией коронавируса. Владельцы баров, в целом, настроены пессимистично: если вынужденные «каникулы» продлятся больше недели, то многие заведения рискуют их не пережить. «Новая» наблюдала, как немногочисленную публику на городских «питейных» маршрутах сменяют наряды полиции.
Теги:карантин, коронавирус, бары, петербург
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