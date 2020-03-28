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Репортажи

Барные стойки — смирно!

Как Петербург прощался с питейными заведениями в ночь перед карантином

Общество

«Новая в Петербурге»Новая газета

 
Фото: Элина Полянина / для «Новой»

В пятницу, 27 марта, улицы барной столицы России выглядели необычно пустынно. Петербургские заведения дорабатывали последний вечер перед тем, как закрыться на длинные выходные — в рамках объявленной властями города борьбы с пандемией коронавируса. Владельцы баров, в целом, настроены пессимистично: если вынужденные «каникулы» продлятся больше недели, то многие заведения рискуют их не пережить. «Новая» наблюдала, как немногочисленную публику на городских «питейных» маршрутах сменяют наряды полиции. 

Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
На ул. Рубинштейна. Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Ул. Некрасова. Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
В Голицын Лофте. Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Думская улица в Петербурге. Фото: Элина Полянина / для «Новой»
Теги:
карантин, коронавирус, бары, петербург

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