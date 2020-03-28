«Муки осталось на 2–3 недели»

Девальвация рубля и рост цен на внешних рынках спровоцировали нехватку муки внутри России. Чиновники сначала отрицали наличие проблемы, а потом заявили о необходимости ограничить вывоз сырья из страны. С первого апреля Минсельхоз предлагает ввести квоту на экспорт ряда зерновых культур.

— В целях поддержания стабильности на продовольственном рынке Российской Федерации и стран ЕАЭС в текущих экономических условиях Минсельхоз России подготовил ряд мер, направленных на обеспечение внутренних потребностей в зерне и продуктах его переработки. В частности, министерством при участии крупнейших отечественных экспортеров зерна разработан ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка России зерновых культур: пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи, — заявили в министерстве 27 марта.

Двумя днями раньше Российский союз мукомольных и крупяных предприятий опубликовал официальное обращение к властям страны, в котором предупредил о надвигающемся кризисе в отрасли.

— На фоне общего кризиса и падения курса рубля финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается, — говорится в письме президента союза Аркадия Гуревича главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. —

Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь 2−3 недель.

Всему виной — высокая стоимость зерна на внешних рынках. В ожидании лучшей цены продавцы зерна стали придерживать товар, и его цена на внутреннем рынке выросла. А хлебозаводы, связанные социальными обязательствами по сохранению цены на хлеб, не могут покупать дорогую муку.

Мукомолы предупредили, что при таких ценах на зерно (порядка 15 тысяч рублей за тонну) и муку (примерно 17 тысяч рублей за тонну) мельницы на каждой тонне несут убытки до 4 тысяч рублей. С 2017 года они лишены доступа к льготному кредитованию и уже третий год, по словам Гуревича, едва сводят концы с концами.

Настораживающее письмо мукомолов в Минсельхозе увидели и на следующий день ответили, что запасов зерна в стране — 36 млн тонн, это на 1,4 млн тонн больше, чем годом ранее. Поэтому ни о каком дефиците сырья речи быть не может и расти в цене ему некуда.

— Текущих запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Значительные объемы зерна на российском рынке являются сдерживающим фактором для дальнейшего роста цен, в связи с чем Минсельхоз ожидает стабилизации ценовой ситуации в ближайшее время, — говорится в заявлении Минсельхоза РФ от 26 марта.

Но одновременно с этим в ведомстве предупредили, что учитывают «текущую экономическую ситуацию в условиях пандемии коронавируса» и готовят «предложения, направленные на сохранение стабильности на внутреннем продовольственном рынке и обеспечение продбезопасности России».

Последний раз Россия объявляла эмбарго на вывоз зерна в 2010 году, когда после чрезвычайно засушливого лета было собрано всего 65 млн тонн при необходимом внутреннем потреблении в 75–77 млн тонн.

С учетом переходящих остатков в объеме 25 млн тонн тогда стране удалось избежать негативных последствий неурожая.

Однако введение эмбарго стало неприятным сюрпризом для сельхозпроизводителей, поскольку они лишились экспортной выручки и были вынуждены скорректировать свои инвестиционные планы. Не оправдались и ожидания чиновников, которые считали, что оставшееся в России фуражное зерно поможет снизить цену кормов для животноводства.

В 2019 году Россия, по данным Росстата, собрала 120,6 млн тонн зерна. Эксперты планировали, что по итогам 2019/2020 сельскохозяйственного года (до 1 июля 2020 года) на экспорт будет отправлено от 40 до 42 млн тонн зерна, включая 37 миллионов тонн пшеницы. По данным портала zerno.ru, с начала сезона по 19 марта Россия экспортировала 31,4 млн тонн зерна, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Объем временной квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, которую предлагает ввести Минсельхоз, может составить 7 млн тонн и продлиться до конца июня.

Между тем о дефиците сырья сообщают и производители растительного масла. Стоимость масличных на внешних рынках с начала года выросла почти на 20%, к этому добавилась девальвация рубля, которая подтолкнула продавцов сырья отдавать предпочтение экспортным операциям, которые приносят им не рубли, а твердую валюту.

Масложировой союз России еще 25 марта предложил Дмитрию Патрушеву с 1 апреля запретить вывоз масличных, чтобы стабилизировать рынок. Минсельхоз пока никак не ответил на это предложение, но представители отрасли заявляют, что начали испытывать серьезные препятствия при оформлении масла и семечки на экспорт.

— Мы получили подтверждения того, что компании не могут получить фитосанитарные сертификаты для подсолнечника, рапса и пшеницы, — рассказал журналистам директор компании «Совэкон» Андрей Сизов. — Сертификаты нужны для прохождения таможни. Нет сертификата — нет экспорта. Впереди — огромные убытки бизнеса и срыв выполнения контрактов.