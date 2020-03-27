«Мы сляжем — кто спасать людей будет?!»

Центральная городская больница в г. Каменске-Шахтинском. Фото: wikimedia.org

Заявление написали семь медсестер и три врача — весь персонал инфекционного отделения Каменской ЦГБ. Они потребовали обеспечить медперсонал средствами защиты в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщает единственная в Каменске-Шахтинском независимая газета «ПИК», у медиков нет даже защитных масок, в то время как несколько пациентов сейчас изолированы в медучреждении и ждут результатов теста на коронавирус.

Помимо этого каменские медики потребовали повысить доплаты за ночные дежурства и работу с особо опасными инфекциями.

— За выход в ночную смену медикам сейчас доплачивают около 70 рублей, — пишет «ПИК» со ссылкой на озвученные требования. — [Медики требуют] организовать в отделении санпропускник. Сегодня доктора и медсестры при поступлении больного вынуждены лично принимать каждого поступившего, бросая пациентов в палатах.

В беседах с журналистами врачи Каменской ЦГБ отмечают, что только написали заявления, но никуда не увольнялись.

Они продолжают работать в ожидании, что чиновники и власти региона обратят внимание на их отчаянный шаг.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в соцсетях также опровергла сообщения о том, что врачи уволились.

— Нет, не правда. Только один доктор по уважительной причине хочет принять такое решение, но еще не приняла, — написала министр. — Вчера с ними встречался глава администрации, и все вопросы обсудили в конструктивном порядке. Отделение работает, администрация принимает дополнительные меры.

Опрошенные «Новой газетой» работники ЦГБ Каменска-Шахтинского подтвердили, что в действительности уволилась только один врач. При этом они настаивают, что все озвученные проблемы в больнице существуют давно, просто ситуация с коронавирусом обострила царившее в коллективе напряжение.

— В инфекционном отделении работают в основном люди в возрасте от 50 и старше, — рассказал один из сотрудников ЦГБ на условиях анонимности. — Они находятся в группе риска, в Москве в первую очередь изолировали пенсионеров. Но

реальность такова, что пенсионеры и старые врачи — это основа здравоохранения в провинции.

Мы сляжем — кто людей спасать будет?

Врачи жалуются на низкие зарплаты, спорную организацию труда и прессинг со стороны руководства.

— Профсоюза у нас нет, руководитель нынешнего — фактически контролируется администрацией, — говорит другой медик, который не принимал участие в демарше, но поддерживает коллег. — У меня стаж — более 25 лет, сейчас я фактически работаю на полторы ставки, в прошлом месяце получил 42 тысячи рублей. А мой молодой коллега — 23 тысячи. При этом в любой провинциальной больнице у главного врача бывает по десятку заместителей, которые получают фиксированную зарплату, никого не лечат, а фактически паразитируют на системе здравоохранения. В нашей больнице их — девять, включая заместителя главного врача по мобилизационной работе и гражданской обороне. Их зарплата гораздо выше, чем у практикующих врачей, а ответственности — никакой. И так — по всей стране.

После разразившегося скандала, по словам медиков, в ЦГБ нагрянули представители регионального минздрава, и в больницу уже завозятся маски и защитные костюмы: Каменск-Шахтинский стоит на федеральной трассе М-4, также через город проходит оживленная железнодорожная ветка, ведущая на юг. Кроме этого, из-за реогранизации ряда небольших больниц на севере Ростовской области медучреждения Каменска-Шахтинского оказались центром спасения населения в радиусе более ста километров, и от этой ситуации каменские врачи ничего хорошего не ждут.

Осенью прошлого года в другом крупном городе Ростовской области — Новочеркасске уволились все врачи инфекционного отделения городской больницы. Это случилось после того, как в машине скорой помощи от менингита умер ребенок, которого медики несколько дней лечили от ОРВИ. Правоохранительными органами была инициирована проверка, поскольку родители малыша обвиняли медиков в некомпетентности. Уволившиеся врачи были пенсионерами, свое увольнение они объяснили невыносимыми условиями работы. Спустя месяц власти города нашли медикам замену и пообещали выделить 1,5 млн рублей на ремонт помещения. Кроме этого, чиновники пообещали оснастить отделение модулем неотложной помощи и палатой интенсивной терапии, из-за отсутствия которых и скончался двухлетний малыш, болевший менингитом.

Ростовская область