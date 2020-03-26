Шайбе сказали «Стоп»

Всем очень хотелось завершить сезон, как полагается, пусть даже в усеченном виде — с выявлением чемпиона и призеров по спортивному принципу, потому что иного принципа и не предусмотрено. Чемпионат мира в Швейцарии отменили, прервавшая свой чемпионат заокеанская НХЛ про перспективы возобновления пока не заикается, вот и наша Континентальная хоккейная лига держалась до последнего. Как это так — без чемпиона, без вручения Кубка Гагарина, без весеннего праздника под названием «плей-офф»?

Да, должность руководителя КХЛ упала в руки замечательного хоккеиста Алексея Морозова в непростое время. На льду он был быстр и ловок, да и в начальниках особенно не сплоховал, но тут на него наехал слишком серьезный противник — ни увернуться, ни переадресовать проблему. Собственно, когда после первого же раунда вынужденно снялись с пробега две иностранные команды — «Йокерит» из Хельсинки и «Барыс» из Нур-Султана, на сезоне можно было ставить крест. Продолжать розыгрыш в усеченном варианте без двух участников уже было делом сомнительным с точки зрения справедливости окончательного итога, а тут еще и казанский «Ак Барс» выступил с соответствующим заявлением, и легионеры успели уже разлететься по своим родным городам и странам, и хоккейный народ уже глухо роптал по поводу продолжавшейся неопределенности.

Конечно, решение предстояло принять непростое, и, по словам Морозова, КХЛ прорабатывала разные варианты возможного завершения сезона. Федерация хоккея России в лице Владислава Третьяка поддерживала стремление лиги связать концы с концами, тем более что отмена чемпионата мира, казалось бы, давала возможность продлевать сезон чуть ли не до июля. Правда, контракты у многих хоккеистов заканчиваются 30 апреля, но этот вопрос еще можно было как-то решить. А вот вопрос с распространением коронавируса в компетенцию любых властей уже не входил. Когда условия игры диктует невидимый враг, проникающий всюду, медлить было уже опасно.

Стоило задуматься и над тем, почему в Италии и Испании первой жертвой пал такой королевский вид спорта, как футбол. Вопреки обывательскому мнению с иммунитетом в сфере большого спорта всегда проблемы, а если вид контактный и командный, то любая инфекция может наделать много бед. Раздаются отдельные голоса, что получающим миллионы спортсменам негоже трусливо покидать арены и что их священный долг — продолжать скрашивать серые будни и развлекать сидящее по домам человечество. Но от вируса миллионы не защищают, а еще у каждого футболиста или хоккеиста есть родные и близкие, и вообще в нынешние времена не до требований сделать нам красиво.

Исчерпывающе на эту тему высказался пятикратный обладатель Кубка Гагарина, один из самых авторитетных игроков КХЛ, форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, еще в середине марта призвавший завершить сезон. Его, конечно, услышали, но решили следовать первоначально намеченному плану и считать перерыв временным. Когда все пути к отступлению оказались отрезаны, сезону, наконец, пришлось сказать «Стоп». Как прокомментировал заявление лиги Алексей Морозов, «мы считаем, что нельзя брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей». Воспринято это было без аплодисментов, но в основном с одобрением. Давно было пора.

Вопрос, кому достанутся медали, в этом случае вполне третьестепенный. Про обладателя Кубка Гагарина речь не идет — кого им не назначь, победитель будет искусственный. Объявить чемпионом занявший первое место в регулярной части чемпионата ЦСКА можно, но подобное решение тоже будет выглядеть сомнительным — на финише регулярной части лидеры не сильно стремились взять Кубок континента еще и по причине плохой приметы, борьбы за это место не было. Естественно, в регламенте ситуация не прописана, так что любое решение руководства КХЛ по меньшей мере вызовет споры. Но в ситуации всеобщего форс-мажора эта проблема не фатальна.

Поверим Алексею Морозову, что «мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее». Ну насчет «скоро» — это глава КХЛ сильно преувеличил.