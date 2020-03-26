«Книжные обречены»

Уважаемые коллеги, издатели и книготорговцы!

Мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая поставит книгу и книжную отрасль, как мы ее знали на грань выживания. Не будем вдаваться в рассуждения о том, что книга уцелеет, перейдя полностью в онлайн и утратив свою материальную форму. Речь идет о сотнях тысяч людей, занятых сегодня в индустрии, самой древней технически из ныне существующих.

Даже сейчас при добровольной самоизоляции и социальном дистанцировании, книжные магазины, как и весь малый бизнес, находятся под угрозой —

уже наблюдается спад продаж на уровне 50-60%, а если будет введен карантин, магазины обречены.

А те, кто выживут, будут вынуждены беспрецедентно поднять цены на книги. Книги перестанут быть доступны как большинству читателей, так и библиотекам, станут предметом элитарного потребления.

Издательства при радикальном падении оборота, значительно сократят производственные объемы, впадут в продолжительную рецессию, которую многие не переживут. Последние годы на и без того низкорентабельным книжном рынке увеличивалось количество неплательщиков, оплаты за проданные книги регулярно задерживались, а в условиях кризиса и пандемии даже самые дисциплинированные игроки рынка не смогут выполнять свои обязательства.

Книгоиздание новой России на 2/3 — малый и средний бизнес, который пандемия просто-напросто уничтожит как форму социальной жизни.

От чумных эпидемий прошлого остались великие литературные произведения, от пандемии новейшего времени может не остаться ничего.

В сложившейся ситуации мы вынуждены обратиться к обществу и правительству с просьбой о помощи. Пережить карантин и кризис помогут следующие меры, принятые на государственном уровне.

Отменить НДС на книги. Выработать механизм полной или частичной компенсации затрат на аренду книжных магазинов до конца 2020 года: создать фонд целевых грантов; выделить субсидии; ввести налоговый вычет, возмещающий ежемесячную арендную ставку магазина. Продлить действие ЕНВД для книжной торговли до 2022 года. Предоставить доступ компаниям, обеспеченным товарным остатком или дебиторской задолженностью, к беспроцентным кредитам на срок от 3 месяцев до года. Эта мера позволит преодолеть кризис неплатежей со стороны магазинов и восстановить поставки книг. Ввести специальный тариф для отправок книг Почтой России. Даже если европейская часть России уйдет на двух-трехмесячную изоляцию, льготный тариф для отправок книг Почтой России поддержит многие маленькие издательства и магазины. Перенаправить уже выделенные бюджеты библиотек на мероприятия, которые были отменены в связи с карантином, на прямые закупки книг у независимых книжных магазинов и издателей. Выделить целевой грант на создание типового сайта интернет-магазина для независимых книжных магазинов, интегрированной национальной общей системы интернет-торговли и продвижения. Это поможет маленьким книжным пройти цифровую трансформацию и подключиться к онлайн-торговле и логистике. Выделить площади и эфиры социальной рекламы в регионах для поддержки местных независимых книжных магазинов и издательств.

Подписать петицию можно здесь.