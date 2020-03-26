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27 марта, 19:00 (мск) День Театра Онлайн
Более 20 артистов театра и кино выступят в эфире «Новой» и YouTube-канала Михаила Ширвиндта
«Новая газета»редакция
В Международный день театра Центральный Дом Актера совместно с youtube-каналом Михаила Ширвиндта и «Новой газетой» проведут актерский марафон.
27 марта с 19.00 на Большую сцену Дома Актера выйдут актеры, певцы и музыканты, чтобы в режиме прямой интернет-трансляции подарить вам свое творчество.
Прямую трансляцию вечера покажем на сайте «Новой газеты».
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