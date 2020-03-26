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Сюжеты

«У них полиция и солдаты. А что толку?»

«Песня из тюрьмы». Премьера клипа группы «Аркадий Коц». СМОТРЕТЬ

Культура

Ян Шенкманспецкор

 
Кирилл Медведев
поэт, музыкант группы «Аркадий Коц»

— Перед вами песня из «Тюремного альбома», который мы записываем сейчас. Это зонг из пьесы Брехта «Мать» по мотивам горьковского романа. Автор музыки — Ханс Эйслер, создатель немецкой революционной песни. В 1933 он эмигрировал в США, в 1948 был выслан оттуда «за распространение коммунизма при помощи песен» и вернулся в ГДР, где написал гимн страны, а потом был обвинен в формализме. Для этой песни мы слегка подправили оригинальный перевод поэта-авангардиста, учителя Брехта Сергея Третьякова, расстрелянного в 1937 году и похороненного в знаменитой Братской могиле номер 1 на Донском кладбище.

Россия — лидер по числу заключенных в Европе, один из лидеров в мире. Масса неполитических сидит из-за судебных ошибок или сфабрикованных дел, многие сидят за незначительные преступления, связанные с наркотиками, женщины оказываются в тюрьмах за самооборону при домашнем насилии. И даже те, кто виновен, часто отбывают срок в нечеловеческих условиях, без нормальной медпомощи и за непосильным трудом. Нам нужны гражданские кампании — за помилования и амнистии, за сокращение сроков, за нормальные условия содержания, против коррупции среди руководства тюрем, и, разумеется, против пыток. Мы видим наш новый альбом как часть этой борьбы.

В съемках принимали участие:
За фортепиано в антивирусной маске композитор Сергей Невский;
У микрофона — вокалистка «Аркадия Коца» Мария Богомолова;
У станка листает ноты — поэт Кирилл Медведев.

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Теги:
права человека, аркадий коц, премьера

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