«Сложно все. А детям нужен интерактив»

В интернете шутят, что в постапокалиптическую эпоху появятся новые типы людей. Среди них курьеры — храбрецы, которые через зараженную зону донесут до клиента вожделенный воппер. Ну а пока Москва потихоньку уходит на самоизоляцию, сервисы продолжают подстраиваться под новые условия. «Новая» собрала пять историй о том, как работают репетиторы, курьеры, вебкам-модели и организаторы праздников сегодня.

Анна Якушева Преподает английский, русский и литературу по скайпу, живет в Миннеаполисе, штат Миннесота

До того, как я переехала в мае прошлого года в США, я занималась с учениками как очно, так и по скайпу в основном из России. Когда я уехала в США, я полностью перешла на онлайн. До коронавируса я работала пять дней в неделю, у нас была обычная жизнь. С 17:00 по 23:00 по московскому времени, когда ученики приходят с учебы или работы. С приходом коронавируса я стала работать больше. Мне скучно сидеть дома, плюс мои ученики сами просят дополнительные занятия — скоро экзамены. Вот уже третью неделю я работаю семидневку (у нас карантин начался раньше, чем в России). Ребятам страшно, особенно школьникам. Если основной поток знаний по английскому они получали в основном от меня, а в школе только закрепляли, то сейчас это ушло в никуда. Да, у них проходят какие-то конференции в Zoom или в WhatsАpp. Но учителя не могут проверить весь поток домашних заданий, который на них свалился. Ученики чувствуют себя немного взволнованно, потому что экзамены приближаются, и никто не знает, в каком формате это будет. Все до последнего верят, что ЕГЭ не отменят и не перенесут, поэтому просят о дополнительных занятиях. Многие российские школы вышли на добровольно-принудительный карантин, от учеников идут вопросы по другим предметам: «А как это понять, а как то? Учительница не выходит на связь в Ватсапе». Я сижу, объясняю им параллельно школьную тему. Сейчас темы очень сильно поменялись. Если раньше учеников волновали темы экзаменов, стрессов, — сейчас огромная часть урока — это обсуждение коронавируса. На английском мы часто делимся новостями. Сейчас даже если обсуждаются экзамены, то в контексте коронавируса. Девочка вот у меня поступает в Брюсселе в университет, готовится к TOEFL, С ней у нас разговор «а будет ли вообще набор в европейские вузы». Сейчас учебный академический год в Европе приостановлен. Будет ли следующий, никто ничего не знает. Ученики по русскому тоже часто переключаются на тему о коронавирусе. Даже если я прошу их под какую-то конструкцию придумать примеры, то очень часто это звучит как: «Мы остались дома, потому что сейчас эпидемия коронавируса». Сложноподчиненное предложение про коронавирус. Я их стараюсь подбадривать.

Екатерина Гамова Бренд-директор сети семейных кафе «АндерСон»

Да, идея услуги — доставка праздника на дом — «витала в воздухе» и раньше. Но активно внедрять, развивать и продвигать ее мы начали десять дней назад, когда заметно снизился поток гостей. Праздники — одно из ключевых направлений нашего бизнеса. У нас достаточно большой штат сотрудников: аниматоры (в большинстве своем профессиональные актеры), трафик-менеджеры, реквизиторы, арт-менеджеры. Праздники организуем в «АндерСоне» с открытия первого кафе, уже десять лет. Но доставлять анимацию на дом начали только сейчас. Перестраиваемся, что называется, «на ходу»: адаптируем анимационную программу, костюмы, реквизит. Две недели назад гости массово начали отказываться от праздников. И с каждым днем число отказов увеличивается в разы. На 21 марта, например, еще две недели назад, когда уже начались отказы, мы планировали 78 праздников с анимационными программами. К 20-му числу 48 из 78 анимационных программ были отменены. На выездную анимацию спрос минимальный. Так, каждому из 48 гостей, которые отменили предоплаченные анимационные программы, мы предлагали привезти праздник на дом. Но, к сожалению, никто не согласился. Всего за те 5 дней, как мы предлагаем выездную анимацию, нам удалось продать только 4 программы. Аниматоры в обязательном порядке привозят с собой санитайзеры. И в игровой форме обязательно обрабатывают руки септиком всем детям до начала программы. Например, перед началом пиратского квеста актер предлагает всем маленьким «морякам» обработать руки «слизью медуз», потому что «так делают все настоящие пираты. И, конечно, обрабатывает руки сам. Маски и перчатки актеры анимации использовать не могут — магия представления тогда, безусловно, полностью пропадет. И да, мы в обязательном порядке меряем температуру всем сотрудникам до начала рабочего дня. А по окончании — стираем и гладим костюмы.

Валентина Пиарщик в Delivery Club

Спрос на доставку в 2020 году продолжает расти, но мы связываем это с изменением модели поведения потребителей, быстрыми темпами развития самого сервиса, сезонностью и большим количеством праздничных дней в первом квартале. Мы можем отметить некоторое перераспределение спроса между офисами и спальными районами, так как количество компаний, переводящих сотрудников на удаленный режим, растет. Активные пользователи доставки в свою очередь продолжают пользоваться сервисом для организации своего питания. Возрос спрос на продукты. В конце прошлого года Delivery Club запустил доставку продуктов в Москве с сервисом «Быстроном», а в январе — в Санкт-Петербурге вместе с «Самокатом». По итогам прошлой недели количество заказов на доставку продуктов увеличилось на 29 %, на 15 % вырос средний чек. Но на количество заказов оказали влияние не те покупатели, которые решили «запастись» продуктами, а те, которые предпочли онлайн-заказ обычному походу в магазин. Хотя мы действительно видим повышение спроса и на продукты длительного хранения (крупы, макаронные изделия, консервы). Сразу же после появления в России первых заболевших логистические компании и курьеры были ознакомлены с базовыми требованиями, соблюдение которых необходимо для предотвращения распространения инфекции. Мы добавили в мобильное приложение функцию бесконтактной доставки. Если клиент выбирает ее, курьер оставит заказ на рюкзаке у двери, отойдет на расстояние не менее трех метров и сообщит о доставке по телефону. После того как клиент заберет заказ, курьер вернется за рюкзаком и продолжит работу. Также в Москве с понедельника, 16 марта, был организован пункт выдачи курьерам медицинских масок, перчаток и антисептических средств для рук. Сервис полностью перешел на безналичную оплату: отказ от наличных стал еще одним антикризисным способом по борьбе с инфекцией коронавируса. Также все курьеры ознакомлены со следующими правилами: не выходить на смены в случае недомогания и сообщать своим координаторам о необходимости отменить смену и обратиться за медицинской помощью. Затем проинформировать координатора о результатах обследования; тщательно мыть руки каждый раз, когда забираете заказ из ресторана, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук; стараться не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; стараться минимизировать время нахождения в многолюдных местах (торговые центры, рестораны, общественный транспорт); если ваш заказ нужно доставить в медицинские учреждения или объект, где действует спецрежим (например, в Санкт-Петербурге введен карантин в одном из общежитий), нужно уточнить у персонала, как безопасно передать заказ клиенту. Если это невозможно, сообщить о проблемах диспетчеру: мы свяжемся с клиентом, вернем ему деньги, а курьер получит информацию, как поступить с заказом.

Ира Багира Bебкам-модель

Процентов 90 % мемберов — иностранцы. Американцы с европейцами составляют основную массу. Редко встречаются земляки, во-первых, потому что Россия и СНГ блокируется, а во-вторых, потому что россияне, откровенно говоря, freeloaderы. Вебка — это, в принципе, рулетка, и ты не знаешь, когда тебе подфартит. С пятницы по воскресенье людей очень мало, а бывает — фартит в начале недели. И тут сложно предугадать, когда придет твой мембер. Что касается первой недели карантина — это было действительно ощутимо. Людей стало меньше, и лично у меня всплыли такие страхи, что о работе на какое-то время можно забыть, так как я на себе почувствовала, что я обладатель какой-то незначимой в данный момент профессии, что я могу остаться без хлеба в случае глобальной проблемы или эпидемии. Появилась такая тенденция: модели, которые работают сравнительно недавно, которые не наработали условно свою клиентскую базу, у которых нет жирных, «вкусных» постоянников (в чье число и я вхожу), у них была ситуация не фонтан. Так как иностранцы живут на пособия, в самоизоляции и не могут в полной мере распоряжаться своими финансами, значит, сайты почистятся, останутся только те люди, на которых такие глобальные ситуации не повлияют. Будут люди при деньгах, которые не будут знать, чем заняться дома, и смогут себе позволить развлечение. И это очень хороший период для того, чтобы проявить себя, для того, чтобы тебя заметили и запомнили. Есть вот топовые модели, которые расслабились и игнорируют нововведения. Такое отношение может тебя выкинуть из работы. Что касается работы из дома... когда стали усиливаться разговоры про карантин, коронавирус, понятное дело, ты испытываешь страх и хочешь себя огородить и снизить риски. Я бы хотела поработать из дома, но есть несколько условностей. Работодатель не предлагает работать из дома. Но и не запрещает этого делать. Нужно учитывать, как работать из дома: надо подготовить свое рабочее место, дисциплинировать себя. В моем случае я не могу приобрести оборудование и вести качественные трансляции. Качество картинки — это залог успеха на вебке. О’кей, ты можешь уйти на дом, но при этом ты можешь сам себе подбить коленки этим делом. Поэтому здесь твой личный выбор. На самом деле чувствуется разница между тем, как работалось до этого и как сейчас. Мемберы приходят на сайт, но не все могут себе позволить отдых, общение, приватное общение. Они очень часто заходят и выходят. Или заходят, мне отвечают. Начинают диалог и пишут заранее: «Извини, но я как бы на мели. Я сижу дома». И делай с этой информацией что хочешь. Поэтому время тратится порой впустую, ну а порой попадается хороший улов. И, конечно, курс доллара повысился. Зарплату-то мы получаем в долларах. Поэтому мы та малая группа людей, которая порадовалась курсу.