Какой COVID открывается из нашего окна

В РФ к 25 марта коронавирусной пневмонией, согласно официальным данным, болеют 658 человек. Это немного в сравнении с развитыми странами Европы. Но там такой же уровень заболеваемости фиксировали всего 2–3 недели назад. В России за двое суток с 22 по 24 марта число заболевших увеличилось в полтора раза, еще 163 случая зафиксировали 25 марта.

Пациент инфекционной больницы в Коммунарке. Фото: РИА Новости

Каждая страна несчастлива с коронавирусом по-своему. Но Италия и Германия могут служить примерами самого страшного и наиболее благополучного течения эпидемии. Российское здравоохранение, в частности — петербургское, оказалось в выгодной ситуации: оно видит оба сценария с последствиями и имеет фору в 2–3 недели. Вопрос в том, как оно этой форой воспользуется, что успеет за 2–3 недели понять и предпринять.

Италия занимает первое место в Европе по числу заболевших. И первое место в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения. По уровню смертности она тоже лидирует. Месяц назад, 24 февраля, в Италии было всего 219 заболевших, а 24 марта — уже 64 тысячи. И 6 тысяч умерли.

Медики называют две причины, из-за которых ситуация на Апеннинах развивалась именно так: беспечность и паника. В Италии поздно объявили карантин, а потом скверно его соблюдали.

«Когда итальянцы узнали, что основная летальность — у людей после 80 лет, молодежь расслабилась и стала продолжать привычный образ жизни, общаясь, гуляя везде. Теперь они во многом это расхлебывают», — говорил «Новой» бывший главврач Боткинской больницы в Петербурге Алексей Яковлев.

Но потом так же быстро, как вирус, распространилась паника.

Полевой госпиталь в Италии. Фото: EPA

Блогер Андрей Мальгин приводит мнение профессора университета Падуи Джорджио Пало: «Недопустимо высоким был процент госпитализации. В Ломбардии на первом этапе госпитализировали 66% пациентов с выявленным коронавирусом, хотя большинство из них не нуждалось в госпитализации… Таким образом были созданы условия для внутрибольничного распространения вируса, который на каком-то этапе даже стал основным путем заражения… Жертвами стали не только пациенты, но и медики: цифры заразившихся и даже умерших врачей и медсестер в Ломбардии это подтверждают».

О том, во что вылилась паническая госпитализация всех подряд, знает теперь весь мир: во время пиковых нагрузок у итальянцев не хватало аппаратов ИВЛ.

По другому пути пошли немцы. Месяц назад в Германии было 235 заболевших коронавирусной пневмонией. К этому времени в разных землях уже начали закрывать на карантин школы, вузы, увеселительные заведения, общепит и даже церкви. Стационары сразу решили не перегружать, и все, кто заболел в легкой форме или только контактировал с заболевшими, отправлялись на домашний карантин. Причем никто их особо не контролировал, люди соблюдали меры безопасности добровольно. «Моя соседка вернулась из Южного Тироля и теперь не выходит из дома, — рассказала «Новой» немецкий врач Ирене Зитнов.

— Соседи покупают ей еду и подсовывают пакеты под калитку, сама она из дома кричит «Спасибо!», но идет за пакетами, когда люди отойдут».

Опустевшая площадь у Бранденбургских ворот и полицейский патруль, Берлин. Фото: EPA

Наша коллега Елена Зеликова так описывает сегодняшнюю обстановку в Германии: «Закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек. Нашла один банк открытым, но с объявлением: больше двух человек одновременно войти не могут. То, что открыто, облеплено предупреждениями об обязательной дистанции в два метра… Что интересно, дистанцию соблюдают — люди шарахаются, если подходишь ближе, или спокойно ждут, пока ты уступишь место. Проходы перед кассами расчерчены полосами на расстоянии два метра, так формируется очередь. Кассиры закрыты от покупателей прозрачными экранами, под которые только деньги можно подсунуть».

Федеральное правительство Германии объявило о закупке 10 тысяч новых аппаратов ИВЛ, дополнительного оборудования для экстракорпоральной оксигенации и других материалов. И это для клиник, и без того отлично оснащенных. Немецким автоконцернам предложили установить у себя линии по производству медицинского оборудования.

Сейчас в Германии заражены коронавирусом 24,8 тысячи. Умерли 94 человека. Это самый низкий в Европе уровень смертности с учетом численности населения и числа заболевших.

У России, повторим, еще есть время выбрать немецкий сценарий. Карантин, во всяком случае, в регионах уже объявили. Но в Петербурге, например, он не мешал верующим толпиться в очереди в Казанском соборе, чтобы приложиться к мощам.

Школы, театры, кино и музеи закрыты, предприятия переводят сотрудников на удаленную работу, оставшимся на производствах главный санитарный врач города Наталия Башкетова предписала измерять по утрам температуру. Но в Сети уже появилась видеозапись, как это происходит на заводе «Адмиралтейские верфи»: температуру измеряют на проходной, а чтобы войти туда, люди полчаса мерзнут в очереди на улице.

В поликлиниках Петербурга любой желающий может сдать тест на коронавирус. Желающих оказалось 4 тысячи в первый же день, интерес к процедуре не ослабевает. И если туда придет один носитель вируса, то уйдет с тестирования сразу группа зараженных.

В городском комитете по здравоохранению «Новой» сообщили, что в случаях, когда тесты выявят вирус, пациента непременно госпитализируют. Даже если он остается только носителем или болеет в легкой форме. Как скоро окажутся переполнены три больницы, принимающие инфицированных пациентов, можно предполагать.

Сейчас, рассказали «Новой» в комитете по здравоохранению, во всех медучреждениях Петербурга есть 1898 аппаратов ИВЛ. Но в инфекционных стационарах, куда попадают больные с коронавирусом, их всего 189 штук.

Территориальный фонд медицинского страхования (ТФОМС) сообщил, что намерен «закупить около 150 единиц аппаратов ИВЛ» на сумму «более полумиллиарда рублей». Кроме того, информирует пресс-служба фонда, «будут закуплены облучатели-рециркуляторы для дезинфекции воздуха в помещении». В три стационара, принимающие пациентов с коронавирусом (Боткинскую больницу, Филатовскую — детскую, в горбольницу Святого Георгия), ТФОМС собирается купить бронхоскопы, рентген и УЗИ-аппараты и т.д.».

Согласно данным на сайте госзакупок, за два месяца и 24 дня 2020 года фонд известил о закупках:

гильотинного резака для бумаги (159,5 тысячи рублей),

услуг по техподдержке единой информационной системы (1,8 миллиона рублей),

по публикации материалов о своей деятельности (422 тысячи рублей),

по ремонту кондиционеров (562,6 тысячи рублей).

Кроме того, фонд покупает автомобиль за полтора миллиона рублей и ноутбуки на 309,5 тысячи рублей.

По состоянию на 24 марта ТФОМС не объявил ни одного тендера на закупку медоборудования.

Во вторник, 24 марта, в Петербурге было зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе, таким образом, уже 21 заболевший (двое выздоровели). Неделю назад было девять. Еще 339 здоровых людей сидят в Боткинской больнице на карантине, занимая двухместные палаты по одному.

Меры, которые нужно успеть принять в Петербурге, можно было бы предусмотреть на основании прогнозов заболеваемости. О том, как город готовится к возможному всплеску эпидемии и к пиковой нагрузке на стационары, журналисты спросили губернатора Александра Беглова. Он ответил (цитата по «Фонтанке»): «У нас есть переменная составляющая в математической модели — количество заболевших и количество находящихся под подозрением. В зависимости от этого мы принимаем решения. Есть четкий план действий, я его не буду вам всем рассказывать, зачем вам это надо».

Примерно то же самое, только короче и доходчивее, «Новой» сообщили в комитете по здравоохранению: «Мы прогнозов не даем». На вопросы о закупках, находящихся в ведении города, а не фонда, в комитете просто не ответили.