«Все меньше хочется покидать дом»

Фотограф Наталья Ершова познакомилась с людьми, добровольно отказавшимися выходить из квартиры, еще до того коронавирус научил нас самоизоляции. Тогда эти люди назвались просто затворниками. Они и теперь там, научились работать и поддерживать минимальные социальные контакты взаперти. Сегодня затворниками вдруг оказались миллионы людей во всем мире. По просьбе «Новой» Наталья вновь связалась с героями своего фотопроекта и попросила их успокоить россиян: сидеть дома безвылазно не страшно. Вот их слова.

Фото: Ершова Наталья

Кристина «Бью манекена и танцую с Play Station»

До эпидемии я иногда спускалась в магазин в своем доме и закупалась продуктами. Сейчас я заказываю в интернете все: это очень удобно, доставку научились делать крупные супермаркеты, магазины одежды, аптеки, пекарни. Уже любой товар можно заказать домой, и его привезут домой бесплатно, если набрать его на определенную сумму. Я зарабатываю в интернете — прохожу разные платные опросы. Четкого графика работы нет: иногда я встаю очень рано, включаю бодрую музыку и занимаюсь делами, а иногда могу и в постели проваляться целый день. Дома у меня есть манекен для бокса, и я его активно использую для поддержания себя в хорошей физической форме, ну и танцую с Sony Play Station в игре Just Dance 2020. Моя жизнь никак не изменилась с эпидемией коронавируса, я просто живу в свое удовольствие и улыбаюсь.

Фото: Ершова Наталья

Михаил «Выжигаю по дереву и фильтрую бесполезную информацию»

Выживем — хорошо. Нет — значит, не судьба. А если не можешь повлиять, не стоит и переживать. Так что настроение у меня нормальное. В интернете множество предложений об удаленной работе. Главное — уметь фильтровать информацию и не напороться на финансовые пирамиды и мошенников. Я занимаюсь фрилансом: продаю свои творения через разные биржи и группы по интересам. У меня свой творческий режим работы: просыпаюсь, как правило, вечером. И работаю, пока не захочу спать. На время редко обращаю внимание. Удобный режим сна и активная работа помогают творить. Я выжигаю по дереву, делаю множество разных вещей, так что физической работы мне хватает. По большей части я все заказываю в интернете с доставкой на дом или прошу родственников или друзей по пути зайти на строительный рынок, если что-то нужно для творчества. Если у человека шило в попе, то он и недели в четырех стенах не просидит. Могу порекомендовать соблюдать баланс между информационным голодом и переизбытком бесполезной информации. Иначе на все дела станет плевать.

Фото: Ершова Наталья

Ольга «Поставьте красивые вещи на полки и цветы на стол»

К вирусу отношусь с иронией: в группу риска не вхожу, а так как дом покидаю крайне редко, шанс заболеть у меня — минимальный. Ничего не поменялось. С моим молодым человеком работаем, как и до эпидемии. Он занимается YouTube каналом, я — стримами. Работа творческая, распорядка нет, и режим дня поэтому очень необычный: стараюсь просыпаться пораньше — около полудня, но ложусь поздно. На заработок уходит примерно 4-5 часов в день. Мне кажется, сейчас из-за карантина хороший шанс для многих людей уйти на фриланс. Еду заказываем раз в пару-тройку дней. Слава богу, пока обходимся без медикаментов. Практически все заказываю в сети: кроме еды, одежду, белье, товары для кошки и для дома. Единственное, за чем иногда приходиться ездить самой, — художественные товары. Хорошую кисточку или нужный оттенок краски не выбрать дистанционно. Сейчас я временно не тренируюсь, но раньше постоянно делала зарядку, растяжку, сама добилась кубиков на прессе и отличного подтянутого тела. Мне очень нравится мой дом. Чем больше я его обустраиваю, тем меньше хочется его покидать. Поставьте красивые вещи на полки, цветы на стол — и жизнь заиграет красками.

Фото: Ершова Наталья

Евгений «Советую пить витамины и осваивать что-то новое»

Сейчас, я уже не затворник. Но специальность освоил благодаря затворничеству. Теперь счастлив. Когда я был затворником, я много учился и работал на фрилансе — делал сайты. Еще у меня было больше времени помогать животным, я очень люблю кошек. Каждое утро я делал зарядку, чтобы поддерживать себя в форме. Это необходимо. К эпидемии я отношусь спокойно, но насторожено, пью очень много витаминов и ем фрукты. Всем, кто сейчас находится в самоизоляции, я бы посоветовал освоить что-то новое, на что не хватало времени, тем более сейчас есть все ресурсы для этого.

Фото: Ершова Наталья