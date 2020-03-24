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Как не свихнуться на удаленке?
Видеоответы Александра Гениса, Дмитрия Быкова, Валерия Фокина
«Новая газета»редакция
Коронавирус закрывает мир: города и целые страны добровольно и не очень уходят на карантин и самоизоляцию. Менять привычки очень не просто: мы решили послушать советы признанных мэтров культуры. Как им не скучно взаперти, что они делают? Их ответы из разных уголков мира мы записываем и выкладываем в этом материале. Заходите на эту странцу почаще, по возможности не выходя из дома. Материал будет обновляться.
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Теги:поэзия, литература, как у них, что делать
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