Как не свихнуться на удаленке?

Коронавирус закрывает мир: города и целые страны добровольно и не очень уходят на карантин и самоизоляцию. Менять привычки очень не просто: мы решили послушать советы признанных мэтров культуры. Как им не скучно взаперти, что они делают? Их ответы из разных уголков мира мы записываем и выкладываем в этом материале. Заходите на эту странцу почаще, по возможности не выходя из дома. Материал будет обновляться.

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