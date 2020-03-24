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Противовирусный докфест: весь день 24 марта «Сэры и сеньоры». Смотрим из дома и обсуждаем

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Как не свихнуться на удаленке?

Видеоответы Александра Гениса, Дмитрия Быкова, Валерия Фокина

Культура

 

Коронавирус закрывает мир: города и целые страны добровольно и не очень уходят на карантин и самоизоляцию. Менять привычки очень не просто: мы решили послушать советы признанных мэтров культуры. Как им не скучно взаперти, что они делают? Их ответы из разных уголков мира мы записываем и выкладываем в этом материале. Заходите на эту странцу почаще, по возможности не выходя из дома. Материал будет обновляться.

Монтаж: Александр Лавренов / «Новая газета»

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Подключайтесь к новому проекту Анны Наринской в «Новой газете»: каждый день мы читаем один рассказ на ее выбор, но сначала она объяснит, почему именно его. Уже прочли Фолкнера, Юзефовича и Чехова.

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Теги:
поэзия, литература, как у них, что делать

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