«Марокканцы переходили на другую сторону улицы»

Пандемия коронавируса отменила свободу перемещения. Мир перестал быть доступным. Страны закрыли границы. Авиакомпании отменили перелеты. Тысячи туристов оказались заперты в разных странах. Россия пытается помочь своим гражданам вернуться домой. 20 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что за рубежом остаются еще 9 тысяч граждан России. 21–23 марта россиян забрали из Венгрии, Египта, Португалии, с Кипра, из Испании и Молдавии. Вчера после недельного ожидания на родину вернулись туристы из Марокко. На Филиппинах люди еще ждут эвакуации. Как последнюю неделю жили россияне в ожидании эвакуации и кто до сих пор не может вернуться домой — «Новая» рассказывает истории людей.

Больше всего неопределенности сейчас испытывают российские туристы на Филиппинах. Забрать людей оттуда сложно, потому что люди рассредоточены по островам. Чтобы добраться до столицы, Манилы, им нужен самолет или лодка, или сначала одно, потом другое. Всего на Филиппинах сейчас около 700 туристов из России.

Алексей Силенов из Рязани отдыхал на острове Пангау с женой и друзьями. 15 марта они прибыли в аэропорт на острове Себу, чтобы улететь до Манилы, потом до Ханоя — и в Россию. «На стойке регистрации нам сказали, что Манилу закрыли на карантин на месяц и вы не улетите. И мы с 15-го по 18-е число прожили в аэропорту, то есть с утра и до восьми вечера находились там, дальше ехали в ближайший отель или хостел, ночевали там и с утра опять ехали в аэропорт».

Алексей и его товарищи оказались в числе тех, у кого были деньги на отель. Остальным пришлось ночевать в аэропортах. Сейчас они ждут рейс с Себу, назначенный на 26 марта.

Туристы несколько дней жили в аэропорту на острове Себу. Фото Алексея Силенова

Ирина Королева с мамой застряли на острове Барокай. «Когда мы сюда добирались, — рассказывает Ирина, — мы с Манилы сначала на самолете летели, а потом плыли на лодке. Как сейчас построить логистику — это непонятно. Президент закрыл страну за два дня, при этом он закрыл все внутренние передвижения, включая корабли, самолеты, машины, автобусы — все.

И сейчас происходит полнейшая неразбериха. Они то открывают аэропорты, то закрывают. Но при этом в аэропортах много народу, а они пускают по 100 человек в день, иногда вообще не пускают. Поэтому мы сейчас пока сидим на Барокае, потому что мы очень боимся рисковать, что мы сейчас приедем в какой-то ближайший аэропорт и окажемся там запертыми».

Ирина Королева. Фото из личного архива

Ирина рассказывает, что, когда сообщили о закрытии границ, люди стали покупать любые билеты, чтобы выбраться с островов и добраться до международных аэропортов. Но все рейсы отменялись: сегодня покупаешь билет, завтра авиакомпания отменяет полеты. Сейчас российские туристы на Филиппинах живут в аэропортах или на тех островах, где отдыхали. «У меня слетел последний рейс на 25 марта. Вчера мне прислали письмо, что он отменен. Для нас, барокайцев, сейчас единственный вариант — это сидеть и ждать эвакуации, которая будет… неизвестно когда».

Дождались

Вчера, 23 марта, Россия смогла вывезти на родину большую часть туристов из Марокко. 12 марта власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Заведения закрыты, установлен комендантский час, ограничены передвижения внутри страны. 15 марта страна объявила, что закрывает небо, и отменила все рейсы за одни сутки. Европейские страны и Америка в течение нескольких дней вывезли своих граждан — некоторым россиянам удалось попасть на эти самолеты по шенгенским визам, когда Европа еще не закрыла границы. В Марокко оставалось почти 500 российских граждан. Леонид Ландау из Санкт-Петербурга работает гидом, он привез в Марокко группу туристов 9 марта. Он рассказал, как прошла неделя в неизвестности и ожидании эвакуации. Его группе туристов повезло — они жили в отеле в Касабланке, где расквартирована местная «Росгвардия». У примерно пятидесяти человек в этом отеле было самое главное: ночлег и безопасность.

С тех пор как Марокко закрыло границы и ввело комендантский час, некоторые марокканцы стали сторониться людей с европейской внешностью. «Они знают, что коронавирус пришел из Европы, что основная эпидемия — в Италии и Франции. [Когда марокканцы видят человека с европейской внешностью] у них ассоциация не с Россией, а вот с этим миром, откуда пришел коронавирус. И если ты европеец, то ты можешь быть разносчиком», — объясняет гид Ландау. По его словам, марокканцы переходили на другую сторону улицы, а иногда кричали вслед: «Корона!» Россияне купили маски и носили их, только чтобы не вызывать раздражения у местных жителей. «Они не понимают, почему нас не забирают.

Мне несколько раз в день задают вопрос: что вы здесь делаете? вы что, не можете улететь? Им трудно объяснить, что Европа — это не единое пространство.

Мы говорим, что не по своей воле здесь находимся».

Алексей Ландау со туристами из своей группы в Касабланке. Фото Алексея Ландау

Некоторые россияне остались без жилья: отели и хостелы закрываются, а из квартир хозяева иногда просят выехать по просьбе соседей — те видят, что рядом живут европейцы, и боятся за детей и стариков. Магазины работали, проблем с продуктами не было. Но были проблемы с медициной.

«Если почитать интернет, то кажется, что здесь тусовка, как на Гоа, только молодые, 25-летние. Они есть, но кроме них много пенсионеров», — рассказывает Леонид Ландау. В их отеле была группа из примерно 30 туристов из России 70–80 лет. Они купили тур и приехали смотреть Марокко. И застряли. «У нас не было медицинского обслуживания, это очень важно. Врачи не очень готовы принимать иностранцев в принципе. Частные клиники пока закрыты. Мы пытаемся найти бывших советских граждан, которые волею судьбы оказались в Марокко и работают здесь в медицинской сфере, которые бы согласились нам помочь, проконсультировать. Но это не страховка».

Ландау говорит, что многие марокканцы, которые учились в России или странах СНГ, предлагали помощь. «У меня в группе онкобольная, и ей необходимо было сделать одну процедуру, это жизненно важно. Мы через консульство нашли лекарство, но нужен был человек, который сделает укол, он специфический. И приехал марокканец, который когда-то учился в Харькове, он приехал из другого города, чтобы сделать укол россиянке».

Ландау говорит, что в консульстве они ежедневно получали ответ, что их заберут, но когда — неизвестно. За неделю ожидания они привыкли рассчитывать только на себя.

Дизайнер Александр Чернов из России создал чат в телеграмме, где все обмениваются новостями и просят о помощи. А Ландау собирал список тех, кто мог бы помочь: «Я собрал такой тревожный чемоданчик: телефоны врачей, скорой, отели или квартиры, которые, несмотря на распоряжения, готовы нас принять, и, конечно, телефоны психологов». Ландау сообщил «Новой», что большинство туристов вернулись в Россию: «Надо отметить, что ребята из консульства постарались вывозить даже из отдаленных мест».

Алексей Ландау 23 марта в аэропорту Касабланки. Фото из личного архива

Ребенок в другой стране

Гораздо сложнее тем россиянам, которые имеют российское гражданство, но давно живут в других странах. И во время закрытия границ оказались вне этих стран. Например, трудная ситуация для всех россиян, которые живут в Грузии. Грузия открыта для россиян, можно жить 365 дней в году, не выезжая за пределы страны. И обладая теми же правами, что и грузины, кроме прав избирательных. Но вернуться в Грузию во время закрытых границ без гражданства нельзя.

Марина Гладышева жила в Тбилиси с мужем и дочерь ю. Перевезла родителей, обустроила жизнь. А недавно ее мужа пригласили на работу в Нидерланды, и они решили переехать. «Мы приехали в Нидерланды 20-го в феврале, получили здесь резидентство, и я с дочкой в конце февраля полетела в Грузию, оставила бабушке с дедушкой на две-три недели, пока не найду здесь квартиру. И вот в прошлую субботу мы только заселились в прошлую квартиру. А в четверг я должна была улететь за дочкой». У Марины был билет на 19 марта в Тбилиси через Стамбул — пересадка всего полтора часа. 16 марта Грузия объявила, что через сутки, с 18 марта, закрывает границы. «Нидерланды меня выпускают, меня не впускает Грузия», — говорит Марина. Она позвонила в посольство Грузии в Нидерландах, и ей сообщили: «Если вы сегодня на белорусских авиалиниях не прилетите до 23.55 — вы уже не прилетите».

«Я открыла сайт, посмотрела билеты. Они стоили тысячу-полторы долларов и были с несколькими многочасовыми пересадками. И меня очень попросили родители: не лететь, потому что после 16 часов сидения в аэропорту я с большей вероятностью могу притащишь какую-нибудь заразу к себе домой. У меня пожилые родители, и я не полетела в тот день».

Марина звонила везде: в посольство Грузии в Нидерландах, в посольство Нидерландов в Грузии, просила — верните мне ребенка! Предлагала, чтобы дочь посадили на самолет в Тбилиси, а она ее встретила в аэропорту.

21 марта Марина написала мне сообщение: «Посольство Нидерландов пыталось помочь. Через три часа улетает последний самолет из Грузии. Но у грузинских авиалиний нет оплаты услуги сопровождения ребенка на борт и в аэропорту. Сказали, что это был последний шанс. Теперь они ничем помочь не могут».

Марининой дочери Кире 3,5 года, она ждала, что мама за ней вернется. Сейчас они несколько раз в день общаются по скайпу. «Я плачу каждый день, я не могу заснуть, пока не прорыдаюсь и в изнеможении не усну.

Меня стараются подбадривать: скоро закончится карантин. А что если не закончится? Если его продлят до мая или до следующего года и скажут, что у нас теперь новая реальность, все сидим по домам».

Пока Грузия закрыла границы на две недели — до первого апреля. Но потом строгие меры могут быть продлены.

«Если ничего не будет меняться, я попрошу родителей сесть в машину, приехать в Россию, я по российскому паспорту прилечу в Россию, заберу ее и по резидентству Нидерландов полечу обратно. Но сейчас у них там налаженная жизнь — квартира, машина, кот, — родители пожилые, конечно, я не хочу их срывать с места», — говорит Марина.

Бизнес в другой стране

Марина Лацинская и ее девушка Ксения Путилова тоже несколько лет живут в Грузии. В начале марта они поехали отдыхать в Италию, и в результате убегали от вируса и карантина по всей Европе.

Марина Лицинская и Ксения Путилова. Фото из личного архива

Марина рассказывает: «Мы доехали до Вены, но пока приехали, узнали, что Грузия перестала пускать граждан, которые были в зараженных регионах. Мы в Австрии, и она еще не в списке, и мы надеемся. И тут приходит сообщение, что Австрию Грузия тоже включила в этот список наряду с Китаем, Ираном и Италией». Это было 12 марта, и девушки взяли билеты в Москву — как гражданки России — и приехали. Россия отправила их на двухнедельный карантин. А через несколько дней Грузия полностью закрыла границы.

Трудность в том, что у Ксении в Тбилиси бизнес. Она владелица хостела Moosica Hostel, управлять всеми процессами дистанционно невозможно. «И у нее есть документы о том, что она ведет бизнес, она платит налоги, она арендует помещение у грузинского гражданина, мы арендуем квартиру у граждан Грузии, то есть мы финансово поддерживаем страну, но мы не можем вернуться в нее. И МИД непреклонен», — рассказывает Марина. Они уехали в путешествие с двумя рюкзаками и сейчас живут в Москве у друзей.

«Она не собирается останавливать работу хостела.. Может быть, получится работать для людей, которые также оказались в сложной ситуации и не могут вернуться домой. Но нужно платить зарплату сотрудникам, нужно выплачивать аренду, и много моментов управления бизнесом, которые она только лично может решить, присутствуя в Грузии. Мы не знаем, когда сможем вернуться, потому что ни министерство туризма Грузии, ни МИД Грузии, ни правительство Грузии не говорят, когда они снимут эти ограничения». Девушки планируют просить арендодателей своей квартиры и помещения хостела немного снизить аренду, пока они не смогут вернуться в страну.