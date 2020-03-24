Три года ждут

Три года назад в центре Киева несколькими выстрелами был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Киллер ранил и его охранника, но был убит в перестрелке. Через полгода были пойманы два вероятных сообщника убийцы, силовики отчитались о раскрытии преступления. Заказчиком убийства прокуратура назвала российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который действовал в связке с ФСБ. Сегодня, спустя еще три года, стало ясно: версия следствия развалилась в суде. «Новая газета» публикует материал украинского издания «Грати»

Мария Максакова над телом мужа на месте убийства. Киев. Фото: Стас Юрченко, «Ґрати»

По тратуару, мощенному брусчаткой, идут двое мужчин. Один, в темной одежде, вышагивает, уткнувшись в телефон. Рядом в светлой куртке идет его охранник. Со спины к ним быстрым шагом приближается фигура с сумкой через плечо и в красных кроссовках.

— Денис! — окликает он мужчину в черном.

Тот оборачивается, и незнакомец стреляет в него из пистолета — раненый падает. Мужчина в светлой куртке бросается на стрелявшего и сам получает ранение в живот. Киллер подбегает к цели, делает два контрольных выстрела. Упавший охранник достает из сумки пистолет и всаживает в стрелка в красных кроссовках, который побежал в сторону метро, восемь пуль — одна попадает в голову.

Так убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, случившееся в Киеве ровно три года назад — 23 марта 2017-го, попало на камеры видеонаблюдения. В момент нападения вместе с охранником он шел на встречу с другим беглым российским депутатом Ильей Пономаревым в гостиницу «Премьер Палас». Киллер — мужчина в красных кроссовках, которого подстрелил охранник — скончался в больнице в тот же день. Телохранитель Вороненкова — Олег Петров — потерял много крови, но выжил.

Следствие принялось искать сообщников киллера, сразу заявив о заказном убийстве, и спустя полгода заявило о раскрытии преступления.

Иногда «как» важнее, чем «сколько»

На момент убийства Вороненков находился в Украине чуть больше трех месяцев. Он переехал в Киев в декабре 2016 года и сразу выступил с резкой критикой политики Кремля, сравнил Россию с нацистской Германией и дал показания по делу о госизмене сбежавшего президента Украины Виктора Януковича.

Переезд экс-депутата был одним и самых обсуждаемых событий в российских и украинских медиа.

От Вороненкова такого никто не ожидал. До 2017 года он был известен как типичный российский политик, полностью лояльный Кремлю.

Экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков за месяц до нападения — в эфире телеканала «Настоящее Время»

Выпускник Ленинградского суворовского училища Денис Вороненков начинал свою карьеру в прокуратуре. В 2005 году перешел в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), где дослужился до майора.

Сам Вороненков утверждал, что участвовал в расследовании громкого уголовного дела «Трех китов». В рамках него Следственный комитет МВД вместе с ФСКН расследовала контрабанду итальянской мебели, к которой, по оперативной информации, были причастны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы безопасности. Дело вызвало войну силовиков, победу в которой одержала ФСБ. Почти все оперативники, расследовавшие дело «Трех китов», были арестованы.

Вороненков заявлял, что после этого в 2007 году он пережил покушение, в котором он обвинял сотрудников ФСБ, якобы мстивших ему за участие в расследовании. «Мне повезло — я выжил, но получил пулевые ранения в ноги. Перенес 12 операций», — рассказывал он потом.

Однако его бывший начальник из департамента оперативного обеспечения ФСКН Александр Бульбов утверждал, что Вороненков на самом деле не участвовал в расследовании дела «Трех китов». По его словам, покушение — тоже выдумка. Бульбов говорил, что на самом деле Вороненков проколол себе ногу, когда выходил «из одного злачного места по малой нужде».

В 2011 году Вороненков выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму от Компартии России. 100 тысяч долларов на предвыборную кампанию одолжил ему знакомый бизнесмен Виталий Качур. Вороненков стал депутатом, но, по словам предпринимателя, деньги не вернул. Вместо этого, как утверждал Качур, Вороненков предложил помочь ему с покупкой дома в центре Москвы по цене гораздо ниже рыночной.

Качур согласился, но впоследствии Следственный комитет расценил покупку, как рейдерский захват. В итоге бизнесмен и еще несколько лиц, причастных к сделке, были осуждены. Следственный комитет пытался привлечь к ответственности и Вороненкова, но прокуратура дважды отказывалась согласовывать снятие с него депутатской неприкосновенности.

В Госдуме Вороненков был членом комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он критиковал Евромайдан, одобрял аннексию Крыма и призывал запретить игру Pokémon Go, с помощью которой, по его мнению, США занимались разведкой в России. В 2015 году Вороненков женился на Марии Максаковой — оперной певице и коллеге из фракции «Единой России».

В 2016 году он снова баллотировался в Госдуму, но проиграл. После этого Вороненков вместе с Максаковой и их ребенком переехали в Украину, опасаясь, что без неприкосновенности Следственный комитет задержит его по делу о рейдерском захвате дома. Сам он утверждал, что дело сфабриковано по заказу ФСБ, не забывшей участия Вороненкова в расследовании дела «Трех китов».

В Украине бывший депутат получил украинское гражданство и хотел устроится в правоохранительные органы. 23 марта 2017 года, за несколько часов до убийства, вышло его большое интервью, в котором журналистка спрашивала, не боится ли он возможного покушения и мести российского руководства за измену.

«На Земле стопроцентная смертность, и мы все рано или поздно умрем. Важно то, как и зачем мы жили. Иногда "как" важнее, чем "сколько". Зачем жить в постоянном страхе?», — ответил Вороненков.

Тренер боевого гопака на службе ФСБ

Схема организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова — версия следствия. Инфографика: Антон Наумлюк, Стас Юрченко

В сумке киллера, которую он надел через плечо в день убийства, полиция нашла документы на имя Павла Паршова 1988 года рождения. Это были приказы о зачислении в Нацгвардию Украины в 2015 году и увольнении в 2016-м за невыполнение условий контракта. Киллер служил в добровольческом батальоне «Донбасс» в Мариуполе.

До войны Паршов жил в Днепропетровске, занимался боксом и проходил подозреваемым по делу об отмывании денег. Следствие считало, что он был фиктивным директором фирм, которые на заказ обналичивали деньги, добытые незаконным путем. С 2011 года он находился в розыске, однако сумел попасть в Нацгвардию.

Через несколько месяцев после убийства Вороненкова полиция объявила в розыск вероятного сообщника киллера — Ярослава Левенца. Он проходил подозреваемым по тому же делу об отмывании денег, что и Паршов, успел посидеть в СИЗО, до того, как его отпустили под домашний арест. Потом вместе с Паршовым он служил в подразделении «Карпатская сечь» батальона «Донбасс». Помимо это Левенец был участником ультраправого движения с прозвищем «Хантер» и был тренером боевого гопака.

«Чтобы не допустить этих показаний в международных и украинских судах представители российских спецслужб подготовили план его физического уничтожения как свидетеля. Фактическим заказчиком убийства стал подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич», — сказал Луценко.

По его словам, у Тюрина был личный мотив: несколько лет назад он был гражданским мужем Марии Максаковой — вдовы Дениса Вороненкова. Следствие считает, что Тюрин ревновал бывшую жену и конфликтовал по этому поводу с ее новым супругом.

Организовать убийство, по версии прокуратуры, он поручил криминальному авторитету из Харькова Юрию Василенко. Тот, в свою очередь, попросил своего знакомого Александра Лося подыскать исполнителей. Лось когда-то сидел в одной камере с днепровским праворадикалом Ярославом Левенцом и, по версии следствия, предложил «Хантеру» выполнить убийство.

Прокуратура считает, что Левенец также приобщил к преступлению знакомого по обнальному бизнесу Паршова и, в качестве водителя, лидера «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России) из Павлограда Тарасенко.

По версии следствия, информацию о передвижении Вороненкова им передавали Василенко и Лось. Чтобы наблюдать за экс-депутатом, они сняли квартиру в его доме на бульваре Шевченко за несколько дней до убийства.

Александр Лось (слева) и Ярослав Тарасенко (справа) на заседании Шевченковского райсуда Киева, 18 декабря 2019 года. Фото: Стас Юрченко, «Ґрати»

Из всех подозреваемых прокуратуре удалось задержать и взять под стражу только Тарасенко и Лося. Вероятные организаторы Левенец и Василенко скрылись и были объявлены в розыск. Россиянину Владимиру Тюрину, следователь отправил подозрение по почте. Украина потребовала экстрадиции, но Россия отказалась его выдавать.

Следователи решили выделить материалы о заказчике и организаторах в отдельное производство, и в конце 2017 года передали в суд дело двух подозреваемых — Александра Лося и Ярослава Тарасенко.

Кого суд узнал на видео

Дело попало в Шевченковский районный суд Киева, где в октябре 2018 года его начал слушать суд присяжных во главе с судьей Виталием Циктичем. За время слушаний там выступили все свидетели. Некоторые из них — уборщица из дома, где жил Вороненков, и его охранники — узнали одного из подсудимых.

Они сказали, что видели возле дома Вороненкова крепкого бритоголового мужчину с густой бородой — Александра Лося.

Сам Лось не отрицал, что он был там. По его словам, он работал телохранителем у Юрия Василенко, который снял квартиру в этом же доме на бульваре Шевченко 47б.

Следствие установило, что перед тем как туда въехать Василенко арендовал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado для слежки за экс-депутатом. По версии прокуратуры, он специально выбрал дорогую машину, чтобы она не выделялась среди авто премиум-класса, которые обычно паркуются в этом дворе.

Обвинение доказывает факт слежки с помощью записей с камер наблюдения. Они зафиксировали, как в день убийства Вороненков и его охранник вышли из дома, сели в машину и уехали. Лось в этот момент сидел в «Тойоте», припаркованной во дворе. По версии прокуратуры, он сообщил киллеру по рации, что объект выехал. Через 10 минут автомобиль Вороненкова остановился у «Премьер Паласа», где и произошло убийство.

Лось свою вину отрицает и говорит, что не передавал киллеру информации о передвижениях Вороненкова. По его словам, во дворе он ждал своего клиента Василенко, который не посвящал его в то, чем занимается.

«У меня деятельность охранная. Это не означает, что я должен за кем-то следить. У меня деятельность, чтобы человека никто не обидел. Я три года пытаюсь вам это доказать, что это бред и неправота. За что человека обливают грязью? Понятно, кто я такой против ГПУ, СБУ и всех остальных? Я простой смертный, простой человек», — возмущался Лось на суде.

Александр Лось на заседании Шевченковского райсуда Киева, 18 декабря 2019 года. Фото: Стас Юрченко, «Ґрати»

Его бывший клиент Василенко до сих пор числится в розыске. В феврале 2019 года агентство «Росбалт» со ссылкой на анонимные источники, сообщило, что он погиб в Москве: двое преступников выкрали его из ресторана, убили и закопали в лесу. Впрочем, официального подтверждения этому не было.

Причастность к убийству второго подсудимого — праворадикала Ярослава Тарасенко, обвинение тоже доказывает с помощью записей с камер наблюдения. Они зафиксировали, как утром в день убийства он приехал на киевский автовокзал.

На видео, выйдя из автобуса, он следует за мужчиной в капюшоне. Прокуратура утверждает, что это Ярослав Левенец. По версии обвинения, он предоставил Тарасенко Daewoo Lanos, и тот привез на этом авто киллера Паршова к «Премьер Паласу». После того как киллер застрелил там Вороненкова и сам был смертельно ранен, Тарасенко, как утверждает следствие,

поехал к себе в Павлоград, где передал машину знакомым, чтобы они разобрали ее на запчасти.

Ярослав Тарасенко на заседании Шевченковского райсуда Киева, 18 декабря 2019 года. Фото: Стас Юрченко, «Ґрати»

Прокуроры так и не предоставили пока суду прямых доказательств того, что именно Тарасенко был водителем у Паршова — нет видео, которые подтверждали бы, что именно он был за рулем «Ланоса», на котором затем разъезжал киллер.

Сам Тарасенко отрицает вину. Он признает только, что в день убийства был в Киеве. Его адвокат Владислав Добош настаивает, что у обвинения нет доказательств причастности Тарасенко к преступлению.

Ария Максаковой

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова на месте убийства. Фото: Стас Юрченко, «Ґрати»

Прошлым летом суд допросил потерпевшую — вдову экс-депутата Марию Максакову. Певица неожиданно выдвинула собственную версию о заказчике, которая никак не совпадала с версией следствия.

А ведь еще в 2017 году, когда прокуратура объявила о раскрытии преступления, Максакова была «безгранично благодарна следствию». Версия правоохранителей казалась ей логичной. Она утверждала, что Вороненков «бесил до крайней жути» ее бывшего мужа Тюрина, и после их отъезда в Украину они на повышенных тонах ругались по телефону.

Максакова при этом отмечала, что Тюрин вряд ли решился бы на убийство сам. Певица считала, что его к этому подтолкнула ФСБ, у которой с Вороненковым был конфликт со времен дела «Трех китов». «Безусловно, они использовали Тюрина, который совместил «приятное с полезным». Он сделал то, что он хотел бы сделать, но не посмел бы», — говорила Максакова в октябре 2017 года.

В апреле 2019 года певица неожиданно приехала в суд над Лосем и Тарасенко и объявила, что хочет дать показания. Ее новые заявления полностью отличалось от того, что она говорила два года назад. Она заявила, что Тюрин не имеет никакого отношения к убийству,

и на самом деле заказчик преступления — бывший друг их семьи, экс-сотрудник Следственного комитета из Москвы Денис Панаитов.

Панаитов владел квартирой на бульваре Шевченко, в которой Вороненков с семьей жил в Киеве — он пустил их туда по старой дружбе. По словам Максаковой, они с мужем хотели оставить квартиру себе и договорились с другом обменять ее на их квартиру в Москве.

Сделку решили оформить как куплю-продажу: дочь Вороненкова должна была продать Панаитову московскую квартиру за 38 миллионов рублей, а Максакова с мужем купить киевскую за ту же сумму. Но, как утверждает певица, Панаитов их обманул — он ничего не заплатил и подсунул дочери Вороненкова расписку о получении 38 миллионов рублей.

Чтобы не отдавать деньги и завладеть обеими квартирами, по версии Максаковой, Панаитов заказал убийство. А после преступления, как утверждает певица, именно он убедил ее, что заказчик — Тюрин.

«В какой-то момент украинское следствие пришло к этому выводу, на который я легковерно согласилась, потому что я была подготовлена Панаитовым. Но дальнейшие события и то, как он себя ведет, что он делает дальше, показывают, что с самого начала это было запланировано», — сказала Максакова в суде.

Певица дала новые показания в разгар судебных разбирательств по поводу квартиры на бульваре Шевченко. После смерти Вороненкова Панаитов продал киевскую квартиру третьим лицам. Максакова подала заявление о мошенничестве в полицию. После этого суд наложил арест на квартиру, и певица продолжала в ней жить, хотя у нее уже был другой владелец.

Панаитов отверг все обвинения Максаковой. В итоге ее показания не привели ни к каким последствиям. Прокуратура не выдвинула Панаитову претензий, его даже не допросили по делу об убийстве Вороненкова. Глава следственной группы Павел Кононенко и вовсе заявил, что Максакова оговорила Панаитова в связи с их спором по поводу квартиры.

Зато новыми показаниями вдовы Вороненкова воспользовался ее бывший муж Тюрин. Его адвокаты подали в Печерский суд Киева ходатайство с просьбой отменить подозрение в убийстве. Изучив показания Максаковой, судья Елена Бусик решила, что у следствия теперь нет достаточных доказательств против Тюрина. 3 октября суд отменил ему подозрение, после чего российский «криминальный авторитет» официально не имеет никакого отношения к делу.

20 ноября 2019 года в связи с реформой прокуратура лишилась полномочий проводить досудебные расследования. В связи с этим ведомство передало дело о заказчике и организаторе убийства Вороненкова в Нацполицию. Оно попало не в главное следственное управление, которое обычно занимается резонансными преступлениями, а рядовому следователю в Шевченковский райотдел.

Дело лежит без движения почти полгода, и за это время следствие ни разу не отчиталось о работе. «Ґрати» направили в полицию запрос о том, какие версии разрабатывают правоохранители, и продолжают ли считать Тюрина заказчиком убийства. Следствие отказалось отвечать на вопросы, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

«Заказные убийства такого уровня в нашем государстве раскрываются чрезвычайно редко, — сказал в октябре 2017 года Юрий Луценко, отчитываясь о результатах расследования. — Поэтому я, как генеральный прокурор горжусь тем, что сотрудники практически всех подразделений правоохранительной системы Украины смогли впервые за последние годы раскрыть подобное преступление до уровня заказчика».

Как показало время, он поторопился. Спустя три года после убийства Дениса Вороненкова, у правоохранителей так и нет ответа на вопрос, кто и почему его заказал.

Алексей Арунян, «Ґрати»