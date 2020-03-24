Коронавирус политику подвинул, но не отменил

Нехарактерным, но ярким примером стало вето президента Болгарии Румена Радева на отдельные положения закона о действиях в период чрезвычайного положения – этот закон ранее был принят Народным собранием в рамках борьбы с коронавирусом. Закон атакует последние остатки свободы слова, заявило первое лицо государства. Нет дефиниции того, что является неверной информацией, за распространение которой болгарам грозят серьезные штрафы и тюрьма.

Эксперты, журналисты и просто граждане будут принуждены к самоцензуре, и это в условиях постоянного изменения наших представлений о пандемии, ее восприятии и необходимости альтернативной позиции.

Подобная норма может быть применена для интерпретирования любого неудобного свободомыслия.

Радев высказался также против придания армии полицейских функций. Разделяю убеждение, отметил он, что в моменты тяжелейших испытаний вооруженные силы должны помогать обществу. Но когда им вменяют функции по употреблению силы вне конституционных полномочий, нужно искать максимальный консенсус между всеми ответственными институтами с целью минимизировать риск злоупотребления силой. Параллельно идущий экономический кризис бросает сотни тысяч болгар в трудную битву за выживание. Они нуждаются не в угрозах, а в поддержке. Голод победит страх, и последствия могут быть разрушительными.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, в руках которого находится вся исполнительная власть и который стоял за архитектурой этого закона, обвинил Радева в эгоцентризме, популизме и политическом пиаре. Тем не менее, на внеочередном заседании депутаты Народного собрания поддержали его вето на спорные положения закона - 118-ю голосами против 14-ти при 56-ти воздержавшихся. Был ветирован также пункт о потолке цен: в базовом варианте документа в целях «противодействия спекулянтам» бизнесу вменялось предоставлять населению товары и услуги по «среднеарифметическим» за последние три месяца ценам. Тут возвысила свой голос Болгарская торгово-промышленная палата, заявившая, что это было бы концом рыночной экономики, а борьба против спекулянтов должна идти через обеспечение прямых поставок от производителей и жесткий контроль всех случаев «нелояльного торгового поведения».

В Сербии церемониться не стали.

Премьер-министра Ану Брнабич сильно рассердила первая реакция соотечественников на противовирусные меры: вас стало на улицах ещё больше, написала она в посте, ну так погодите!

Декретом сербского правительства с 17 марта были ограничены конституционные права граждан. МВД по согласованию с министерством здравоохранения получило право временно ограничивать или запрещать передвижение людей, принудительно помещать отдельных личностей или группы в определённые зоны или пространства (хорошо, если имелись в виду только миграционные центры) и так далее. Подготовку к парламентским выборам, назначенным на 26 апреля, декрет прекратил.

Сербская оппозиция ожидаемым образом заявила, что в отсутствие одобрения со стороны парламента введение чрезвычайного положения нарушает конституцию страны. По правилам, у законодателей было двое суток на то, чтобы утвердить соответствующее решение исполнительной власти, однако они не сделали этого. Политическая партия с решительным названием Dosta je bilo (то есть «Достаточно»; ее идеология – центризм, социальный либерализм, борьба с коррупцией) потребовала от председателя Народной скупщины Майи Гойкович созвать экстренное заседание парламента, даже несмотря на карантин.

Сербия. Фото: Reuters

Другой пример того, каким способом можно регулировать гражданские права, продемонстрировал премьер Албании Эди Рама. Он теперь всё чаще общается с соотечественниками на манер Трампа - в социальных сетях. Премьер повернулся лицом к житейским аспектам проблемы: «Прошу прощения, но, принимая во внимание низкий уровень самосознания граждан, преимущественно молодежи, которой тяжело сидеть на месте, мы будем вынуждены закрыть все рестораны, бары, клубы, прежде всего в Тиране и Дурресе (крупный портовый город Албании — Г.Г.). Сейчас не время для объятий и развлечений вне дома, а время войны, и эту войну можно выиграть, только ограничив свою свободу, коренным образом изменив образ жизни и сохраняя свою семью от внешних контактов. Никакого страха, но осторожность — да! Даже ещё больше».

К введению чрезвычайного положения в Албании законодателей также не привлекали. А антивирусные штрафы ввели в следующих размерах: за появление в телевизионном шоу более двух персон разом — 1 млн лек, организацию массовых мероприятий — 5 млн, торговлю продовольствием или лекарствами без соблюдения правил по недопущению распространения инфекции — 10 млн лек. Это соответствует 8, 40 и 80 тысячам евро.

Правозащитные организации указывают на целый ряд «антивирусных» нарушений в области прав человека на Балканах: произвольные аресты, прослушивание телефонов, разглашение персональных данных.

Так, власти Черногории не постеснялись опубликовать список граждан, которым следует самоизолироваться. За так называемые коронафейки разного рода на полуострове были арестованы и угодили за решётку около 80 человек, прежде всего в Турции, Сербии, Венгрии и Черногории.

В Черногории местная полиция задержала за распространение паники россиянку 35-ти лет, живущую в Тивате, на живописнейшем берегу Адриатического моря. Она сообщила в соцсети, что в Черногории заражённых так много, что всё там будет как в Италии, вот и персонал некоего отеля уже полностью госпитализирован. Спойлер: на начало недели в Черногории было 22 носителя вируса и только одна, к счастью, смерть. К слову сказать, сама эта страна была последней на Балканах, кто сдался вирусу.

А общий счёт на Балканах пока таков: около двух с половиной тысяч заражённых и сорок с лишним умерших в Албании, Болгарии, Черногории, Сербии, Северной Македонии и Турции.