Коронавирус политику подвинул, но не отменил
На Балканах СOVID-19 произвел аудит существующих форматов управления обществом
Черногория. Фото: EPA
Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах
Нехарактерным, но ярким примером стало вето президента Болгарии Румена Радева на отдельные положения закона о действиях в период чрезвычайного положения – этот закон ранее был принят Народным собранием в рамках борьбы с коронавирусом. Закон атакует последние остатки свободы слова, заявило первое лицо государства. Нет дефиниции того, что является неверной информацией, за распространение которой болгарам грозят серьезные штрафы и тюрьма.
Эксперты, журналисты и просто граждане будут принуждены к самоцензуре, и это в условиях постоянного изменения наших представлений о пандемии, ее восприятии и необходимости альтернативной позиции.
Подобная норма может быть применена для интерпретирования любого неудобного свободомыслия.
Радев высказался также против придания армии полицейских функций. Разделяю убеждение, отметил он, что в моменты тяжелейших испытаний вооруженные силы должны помогать обществу. Но когда им вменяют функции по употреблению силы вне конституционных полномочий, нужно искать максимальный консенсус между всеми ответственными институтами с целью минимизировать риск злоупотребления силой. Параллельно идущий экономический кризис бросает сотни тысяч болгар в трудную битву за выживание. Они нуждаются не в угрозах, а в поддержке. Голод победит страх, и последствия могут быть разрушительными.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, в руках которого находится вся исполнительная власть и который стоял за архитектурой этого закона, обвинил Радева в эгоцентризме, популизме и политическом пиаре. Тем не менее, на внеочередном заседании депутаты Народного собрания поддержали его вето на спорные положения закона - 118-ю голосами против 14-ти при 56-ти воздержавшихся. Был ветирован также пункт о потолке цен: в базовом варианте документа в целях «противодействия спекулянтам» бизнесу вменялось предоставлять населению товары и услуги по «среднеарифметическим» за последние три месяца ценам. Тут возвысила свой голос Болгарская торгово-промышленная палата, заявившая, что это было бы концом рыночной экономики, а борьба против спекулянтов должна идти через обеспечение прямых поставок от производителей и жесткий контроль всех случаев «нелояльного торгового поведения».
В Сербии церемониться не стали.
Премьер-министра Ану Брнабич сильно рассердила первая реакция соотечественников на противовирусные меры: вас стало на улицах ещё больше, написала она в посте, ну так погодите!
Декретом сербского правительства с 17 марта были ограничены конституционные права граждан. МВД по согласованию с министерством здравоохранения получило право временно ограничивать или запрещать передвижение людей, принудительно помещать отдельных личностей или группы в определённые зоны или пространства (хорошо, если имелись в виду только миграционные центры) и так далее. Подготовку к парламентским выборам, назначенным на 26 апреля, декрет прекратил.
Сербская оппозиция ожидаемым образом заявила, что в отсутствие одобрения со стороны парламента введение чрезвычайного положения нарушает конституцию страны. По правилам, у законодателей было двое суток на то, чтобы утвердить соответствующее решение исполнительной власти, однако они не сделали этого. Политическая партия с решительным названием Dosta je bilo (то есть «Достаточно»; ее идеология – центризм, социальный либерализм, борьба с коррупцией) потребовала от председателя Народной скупщины Майи Гойкович созвать экстренное заседание парламента, даже несмотря на карантин.
Другой пример того, каким способом можно регулировать гражданские права, продемонстрировал премьер Албании Эди Рама. Он теперь всё чаще общается с соотечественниками на манер Трампа - в социальных сетях. Премьер повернулся лицом к житейским аспектам проблемы: «Прошу прощения, но, принимая во внимание низкий уровень самосознания граждан, преимущественно молодежи, которой тяжело сидеть на месте, мы будем вынуждены закрыть все рестораны, бары, клубы, прежде всего в Тиране и Дурресе (крупный портовый город Албании — Г.Г.). Сейчас не время для объятий и развлечений вне дома, а время войны, и эту войну можно выиграть, только ограничив свою свободу, коренным образом изменив образ жизни и сохраняя свою семью от внешних контактов. Никакого страха, но осторожность — да! Даже ещё больше».
К введению чрезвычайного положения в Албании законодателей также не привлекали. А антивирусные штрафы ввели в следующих размерах: за появление в телевизионном шоу более двух персон разом — 1 млн лек, организацию массовых мероприятий — 5 млн, торговлю продовольствием или лекарствами без соблюдения правил по недопущению распространения инфекции — 10 млн лек. Это соответствует 8, 40 и 80 тысячам евро.
Правозащитные организации указывают на целый ряд «антивирусных» нарушений в области прав человека на Балканах: произвольные аресты, прослушивание телефонов, разглашение персональных данных.
Так, власти Черногории не постеснялись опубликовать список граждан, которым следует самоизолироваться. За так называемые коронафейки разного рода на полуострове были арестованы и угодили за решётку около 80 человек, прежде всего в Турции, Сербии, Венгрии и Черногории.
В Черногории местная полиция задержала за распространение паники россиянку 35-ти лет, живущую в Тивате, на живописнейшем берегу Адриатического моря. Она сообщила в соцсети, что в Черногории заражённых так много, что всё там будет как в Италии, вот и персонал некоего отеля уже полностью госпитализирован. Спойлер: на начало недели в Черногории было 22 носителя вируса и только одна, к счастью, смерть. К слову сказать, сама эта страна была последней на Балканах, кто сдался вирусу.
А общий счёт на Балканах пока таков: около двух с половиной тысяч заражённых и сорок с лишним умерших в Албании, Болгарии, Черногории, Сербии, Северной Македонии и Турции.
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