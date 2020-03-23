Сверхновая звезда,

После того, как космическое пространство ненаучной фантастики без сопротивления завоевал Дмитрий Алексеевич Глуховский, разразившись тремя антиутопиями — «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», — стало ясно: ядерная зима в этом жанре разразилась надолго. Автор зачистил рынок. Кажется, нет иного способа его реанимировать, кроме приема, описанного Чеховым в рассказе «Драма»: «Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, вскрикнул грудным, неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаха ударил им по голове Мурашкиной...».

Впрочем, на горизонте, набирая обороты, возникает неопознанный летательный объект, который при ближайшем рассмотрении оказывается романом автора, пишущего под псевдонимом Дик Ху — «Теорема пожухшей апрельской листвы». И, кажется, битва за умы еще не проиграна. Как говорится, what’s up?

Вам предлагается принять внутрь гремучую смесь из фэнтезийного треша философского трактата и антиутопии. Автор задирист, у него совсем нет тормозов. При этом текст намного глубже нашумевших постапокалиптических романов последних лет.

Диспозиция следующая. Для того чтобы собрать все паззлы мироздания в узор, надо сначала как следует — и желательно несколько раз — треснуть по ним бейсбольной битой. Автор намеренно нагло и зло деконструирует мироздание, устраивает сеанс декомпозиции реальности, разбирая ее на шестеренки. Все смыслы и понятия, философемы и религиозные догмы подвергаются тщательной ревизии. Иногда сей процесс напоминает то, как ребенок любопытства для отрывает букашке голову, чтобы понять, как она устроена.

Особенно тщательно препарирован гендерный конфликт. Главная героиня романа — КсиДжи — «могла решать и решала». Из памяти выплывает гениальный провокатор гендерной темы Отто Вейнингер, который в книге «Пол и характер» писал: «Женщина располагает вообще только одним классом воспоминаний; эти воспоминания связаны с половым влечением и размножением. Она помнит о своем любовнике и ухаживателе и т.д.»

Иллюстрация к главе книги «Вскрытие чиновника». Художник Антонина Бабина

Можно сказать, что Дик Ху возносит сексизм на космическую высоту. КсиДжи — полковник военно-космических сил Земли. С другой стороны, земной женщине отказано в тонкостях искусства любви: «Возникающее в любови с [инопланетной] дзетийской женщиной чувство — это не страсть, не ответственность за неё, не желание жить с ней вечно и иметь от неё детей…». Дальше — больше: «Она всегда сверху — иначе можно раздавить. На тебя будто спускается полупрозрачное облачко, и нужно лежать очень спокойно, не шелохнувшись, не пытаться целовать. Она сама всё сделает. С ней ты расслабляешься, как умеют разве что буддистские монахи, фокусируешься на пустотности, из которой начинает тянуться нить резонанса ваших двух Dasein, которые сейчас — вместе, и никого больше нет. Только ты и она, и она тебя любит…»

Дик Ху рискнул произнести то, о чем хотели и не могли сказать все земные мужчины, скованные тоталитарными и толерантными предрассудками. Наконец, у мужчин появился предводитель каманчей, с которым не стыдно встать в строй, пойти в разведку и снять скальп с военно-космической амазонки. Потому что автор без особых трудностей справляется с объяснением понятия Dasein у Хайдеггера. И это не может не внушать оптимизма, борьба предстоит нешуточная. И победа будет за нами!

Бонус за смелость для мужчины из далекого будущего — дзетская женщина! Женщина, созданная из мечты и воображения. Естественно, что все это существует и обитает не на земле, а на другой планете, с которой у землян идет нешуточная война. Кто победит, кто проиграет? По большому счету, не так важно. Важен сам процесс собирания паззла!

Совершенно невероятно, как в этом стремительном контркультурном потоке сознания автору удается сохранить присутствие духа и юмор. Тут вам и «Остров Крым» Аксенова, и «По направлению к Свану», и Бекмамбетов, которого клонировали, и забавные, дающие надежду на спасение, реминисценции на нашу действительность.

И хочется верить автору, настаивающему на том, что в мирах Мультиверса, в которых книга будет прочитана, все произойдет именно так, как в ней описано. Пусть жива будет российская глубинка, а «Сверхновая газета» продолжит противостоять несправедливостям мира как минимум до XXV века.

Михаил Филиппов