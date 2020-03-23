Наука списывать

Уже семь лет вольное сетевое сообщество «Диссернет» разоблачает ученых, списавших свои научные работы у других авторов. Часто — гораздо менее именитых, чем сами плагиаторы. Участники «Диссернета» добиваются лишения таких кандидатов и докторов наук ученых степеней и званий.

До последнего времени в Пермском крае судебных разбирательств по обвинениям «Диссернета» не было: никто из уличенных в некорректных заимствованиях не пытался оспорить обвинения в плагиате через суд.

Однако в 2020 году — появился первопроходец. Им стала заведующая кафедрой предпринимательства и экономической безопасности Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Марина Руденко. «Диссернет» полагает, что при подготовке более чем десяти научных статей ею могли быть использованы некорректные заимствования. Руденко, в свою очередь, обвинила редакцию публиковавшего ее статьи журнала в некорректном редактировании текстов.

«Новая газета» рассказывает, как пермские вузы превратились в «фабрики липовых диссертаций» и какие еще претензии научное сообщество готово предъявить первому пошедшему в суд прикамскому профессору.

Вплоть до экс-министра

В 2015 году «Диссернет» обнаружил в Перми две «фабрики липовых диссертаций» (определение сообщества) — Пермский филиал института экономики УрО РАН, чьи сотрудники, по мнению «Диссернета», могли принимать участие в защите более 45 некорректных диссертаций, и экономический факультет Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) — его преподаватели имеют отношение к защите более десяти сомнительных работ.

Преподаватели двух крупнейших вузов Перми, как оказалось, тоже могут быть причастны к некорректным получениям степеней. Но если Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) избавился от таких сотрудников, то Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) — наоборот.

«Диссернет» обвинял преподавателей ПГНИУ в участии в защите «более 60 некорректных диссертаций», выделяя трех профессоров экономического факультета — Александра Пыткина (44 научных работы в базе «Диссернета»), Владимира Прудского (5 научных работ в базе) и экс-министра промышленности Пермского края Ксению Новикову (до замужества — Пьянкову, 4 научных работы).

При этом сам вуз своих сотрудников защищает, заявляя, что «частная информация, размещенная на сайте общественной организации, не может быть основанием для пересмотра установленных трудовых отношений». О диссертациях Ксении Новиковой ректор ПГНИУ Игорь Макарихин уточнял: «Наличие ученой степени и ученого звания Новиковой подтверждены официальными документами государственного образца». Признать недействительным документы государственного образца бывшего министра уже невозможно. Процедура лишения ученой степени предусматривает срок давности — 10 лет.

Но есть ряд других преподавателей университета, которые защитили диссертации менее 10 лет назад. Например, Виктор Ощепков, кандидат экономических наук, доцент, защитил диссертацию под руководством Владимира Прудского в 2011 году. В 2019-м диссовет при Институте проблем региональной экономики РАН рекомендовал лишить Ощепкова ученой степени по заявлению «Диссернета». Высшая аттестационная комиссия утвердила это решение. Остался последний шаг — приказ Минобрнауки РФ.

Но ПГНИУ считает, что рано сомневаться и в профессионализме Ощепкова: «Решение о лишении ученой степени может принять только уполномоченный государственный орган — Министерство науки и высшего образования РФ. Любая информация от других организаций, в том числе сетевых сообществ, может быть принята во внимание, но не является определяющей. В конечном счете ответственность будет лежать на университете, а не на общественной организации, которая стала источником для сомнений», — сообщили в пресс-службе ПГНИУ «Новой газете».

Фото: Александра Семенова

В 2017 году Совет по этике научных публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) запустил процесс ретракции — отзыва опубликованных ранее статей, в которых обнаружены этические нарушения или ошибки. В состав Совета вошли представители РИНЦ, Scopus, Web of Science. Первые ретракции были инициированы самими редакциями или авторами текстов. Изымались статьи, содержащие плагиат, фальсификации, самодублирование, нарушения авторских прав, то есть основная масса отозванных статей — из-за нарушений научной этики.

Так, в мае 2017 года журнал «Наука Красноярья» отозвал статью 2013 года, среди авторов которой доцент кафедры маркетинга ПГНИУ Виталий Пьянков. «Изъятие публикации обусловлено большим объемом дублирующего материала и заимствований», — сказано на сайте журнала. Сам Пьянков не согласен, что его статья содержит плагиат, но от дополнительных пояснений «Новой газете» он отказался. И, насколько известно, не оспаривает изъятие статьи своего авторства.

Информация об отозванных статьях отображается в базе АНРИ с пояснением, почему и когда отозвана каждая публикация. В 2017 и 2018 годах журналы Пермских вузов изъяли более 20 статей с нарушениями.

Первоначальный вид

В 2018 году появилась комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований, куда вошли представители «Диссернета» и Совета по этике АНРИ. У «Диссернета» к тому времени уже была база сомнительных статей, тянувшихся за проблемными диссертациями. Комиссия проанализировала возможные некорректные 2500 статей из 541 журнала. Редакциям было рекомендовано провести анализ некачественных текстов и отозвать статьи или пояснить причины отказа от ретракции.

Среди журналов — «Вестник Пермского университета. Серия экономика», он отозвал 7 статей. В том числе тексты сотрудников ПГАТУ, ПФИЭ УрО РАН, ПГНИУ. Две статьи 2012 и 2014 годов — заведующей кафедрой предпринимательства и экономической безопасности ПГНИУ Марины Руденко. Причина — «на основании протокола заседания редколлегии, в связи с выявлением ненадлежащим образом оформленного использования работ и включением фрагментов из работ других лиц, некорректно оформленными цитатами и ссылками на работы других исследователей».

Переписку и личное общение с редакциями от комиссии РАН ведет Анна Кулешова, председатель Совета по этике АНРИ.

— От третьих лиц поступила информация, что Руденко угрожала судом против каждого причастного к изъятию ее статей, —

рассказала она «Новой газете». — Видимо, в качестве устрашения для Пермского университета говорилось, что Руденко имеет серьезный социальный вес, она, например, эксперт Рособрнадзора. Жаль, что пермяки, кажется, немного поддаются этому психологическому давлению, по крайней мере, опасаются.

Марина Руденко действительно подала в суд. Но не против каждого причастного, а против ПГНИУ как учредителя «Вестника». В исковом заявлении она пишет, что тексты трех ее статей 2011, 2012 и 2014 годов были изменены редакцией без согласования, что привело к нарушениям авторских прав и к нарушениям норм научной этики. Руденко требует от вуза восстановить статьи в журнале в первоначальном авторском варианте и возместить ей моральный ущерб — 1000 рублей.

В редакции «Вестника» «Новой газете» сообщили, что ничего не знают об «угрозах» Марины Руденко в адрес редколлегии или университета: «Все вопросы решаются и будут решаться в рамках правового поля». И рассказали, что проведена внутренняя экспертиза еще одной статьи Марины Руденко, но решение о ретракции пока не принято. «Редакция предотвращает все нарушения научной этики, если факты фальсификации научного исследования или факты плагиата будут выявлены нами или «Диссернетом». Мы будем проводить свою экспертизу и принимать аргументированные решения. Сейчас мы работаем по другим статьям, в том числе по статье Марины Руденко 2011 го­да, указанной на сайте «Диссернет», — пояснили в «Вестнике».

Фото: Александра Семенова

Кроме двух уже изъятых статей «Диссернет» опубликовал еще 10 текстов Руденко, в которых, по мнению «Диссернета», могут быть неоформленные заимствования и сомнительное авторство. «Удивительный факт: несколько авторов в разных регионах, у которых тексты, как мы полагаем, были взяты Мариной Руденко, вдруг отозвали свои статьи и дали разъяснения в журналы, что они совершенно не против, чтобы первенство авторства было за Руденко», — говорит Анна Кулешова.

Андрей Ростовцев, сооснователь проекта «Диссернет» и член комиссии РАН по противодействию фальсификаций научных исследований, полагает, что на очереди может быть ретракция статьи Руденко из одного из немногих российских экономических журналов, индексируемых Scopus, «Экономика региона». «Несмотря на то что в соавторах статьи некий американец, все данные, обсуждение результатов и выводы статьи 2017 года взяты дословно из диссертации Руденко 2015 года. Это фиктивное соавторство, — рассказал Ростовцев «Новой газете». — Но это не всё. Еще один кусок из диссертации заимствован у не имеющего к ней отношения соискателя Феоктистова, из его диссертации 2009 года. Все данные в таблицах те же, подкорректированы только названия параметров, а числа остались. Но и это еще не всё. В 2018-м Руденко перевела этот же текст с английского на русский и опубликовала статью в журнале «Российское предпринимательство». Естественно, американец остался за бортом».

Вопросы у «Диссернета» есть и к публикациям Марины Руденко в англоязычных журналах. Андрей Ростовцев считает, что три статьи Руденко в англоязычных иностранных журналах, возможно, являются просто переводом на английский язык чужих текстов. «Из всех англоязычных публикаций у Руденко были только эти три в открытом доступе. Попадание — 100%, — говорит Андрей Ростовцев.

Получить личный комментарий Марины Руденко «Новой газете» не удалось: в вузе сказали, что она отсутствует на рабочем месте, и отказались давать ее контакт.

«Сообщество экономического факультета ПГНИУ не сомневается в профессионализме сотрудников и считает, что решения по любым вопросам должны оставаться в правовом поле. Ученые и преподаватели Пермского университета считают уникальность текстов ученых важнейшим условием академической честности, которая необходима для развития науки. Эпизоды с отзывом научных статей рассматриваются каждый в отдельности. Важно учесть, что ретракция призвана привести научные источники к целостному корректному виду. В свою очередь, авторы имеют право оспорить такое решение в установленном законом порядке. Профессор Марина Руденко решила воспользоваться своим правом о защите деловой репутации в судебном порядке. Комментарий по этому вопросу будет возможен только по итогам вступившего в законную силу решения суда», — ответили в пресс-службе ПГНИУ на запрос «Новой газеты».

Суд Марины Руденко против университета начнется в Перми в апреле.