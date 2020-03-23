Пандемия для хвостатых

Пандемия китайского коронавируса отразилась на жизни не только людей, но и животных. В Москве в связи с распространением заболевания, по словам главы столичного Роспотребнадзора Елены Андреевой, «проводится масштабный комплекс сплошной дератизации, отлов диких животных, принимаются все меры профилактического характера» (цитата по РИА «Новости»).

В Тюмени целенаправленный отлов бездомных животных из-за коронавируса не ведется. Зато врачи одной из ветеринарных клиник опубликовали объявление: на лечении у них с симптомами коронавируса находятся более сотни кошек и собак.

И тут же призвали к спокойствию: коронавирус, которым заражаются кошки и собаки, — не опасен для человека: это не COVID-19.

При этом заболевание для животных — также серьезное. Оно считается практически не поддающимся лечению, можно лишь симптоматически поддерживать здоровье. О существовании вируса ветеринары знают давно. У хвостатых он вызывает не пневмонию, а энтерит, который питомцы переносят тяжело, — болезнь сопровождается лихорадкой, поражает желудочно-кишечный тракт, органы дыхание, сердце, обезвоживание и интоксикацию организма.

Фото: vk.com/clinika_mamonovoy

«Стандартными жалобами у хозяев домашних питомцев с коронавирусом является расстройство стула с вкраплениями крови, нарушение работы желудочно-кишечного тракта и диарея при достаточно нормальном общем состоянии и самочувствии. Такие проявления снижают качество жизни и питомцев, и хозяев, к тому же животные могут страдать от диареи в течение длительного времени. Домашний питомец может заразиться от другого сородича — носителя вируса, уличные звери подвержены коронавирусу из-за общего ослабленного иммунитета. Вирус можно принести домой и посредством остатков фекалий зараженного животного на обуви, поскольку это вирус, предаваемый воздушно-капельным путем. Кронавирусный энтерит для кошек не представляет опасности, в случае подтверждения диагноза антибиотики и иммуномодуляторы могут не помочь. Заболевание неизлечимо и проявляется обострениями. Опасность состоит в мутации вируса и преобразовании в вирусный перитонит, который может закончиться летальным исходом. К счастью, это происходит не часто», — говорят ветеринары.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтверждает, что в настоящий момент нет никаких доказательств того, что домашние животные (кошки или собаки) могут быть переносчиками нового коронавируса. Тем не менее ВОЗ все же рекомендует соблюдать обычные правила гигиены и после контакта с домашними животными — мыть руки с мылом. Это в первую очередь защитит человека от ряда распространенных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, которыми человек действительно может заразиться от домашних животных.