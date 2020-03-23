Юннатов снова подвинули

— У меня дома нет питомцев, мы с папой в общежитии живем, — грустит 7-летняя Арина, с которой мои дети познакомились на дворовой площадке. — Но у меня был друг — морская свинка. Нас в садике на экскурсию к юннатам несколько раз водили. Она у них там живет. Я бы хотела еще ее погладить. Но там разрешение от родителей нужно. Мой папа не дал, ему некогда меня водить. А мама давно умерла. Но вы своих детей обязательно туда водите, там классно.

По совету маленькой Арины я отвела детей в областной экоцентр при Дворце молодежи в Екатеринбурге. Это и правда оказалось интересно, особенно для детей, живущих в квартирах. В течение года ребята ухаживали за животными, живущими на станции юннатов, кормили их, выводили гулять. Изучали растения, знакомились с ними в теплице и на улице. Педагог учила их любить мир вокруг себя и беречь экологию.

На этой неделе родителям детей, занимающихся в экоцентре, объявили, что со следующего учебного года заведение изменит формат своей работы. Занятий станет меньше, и проводиться они будут в основном за партами. Заниматься в стенах экоцентра смогут не все дети. В приоритете — талантливые подростки в возрасте от 10 лет, а дошкольников и младшую школу здесь не особо желают видеть. Ну а что станет с животными — и вовсе вопрос открытый. Что произошло?

Рассекая бюджет

Фото из личного архива Елены Латыповой

Собрание в экоцентре было инициировано Фондом поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Представители фонда заявили, что руководство Дворца молодежи передало им в рамках заключенного соглашения три здания: загородный центр «Таватуй», здание экоцентра на улице Ясной и информационно-методический центр для одаренных детей на Опалихинской.

С 1 сентября существующие в экоцентре группы расформируют, вместо них появятся небольшие классы — по 10–15 человек. В приоритете — талантливые дети. По словам представителей фонда, желающие заниматься должны будут пройти отбор, но без экзаменов. Дети продолжат заниматься бесплатно с прежними педагогами от Дворца молодежи. Финансирование курсов идет за счет средств гранта, выделенного фонду на проект «Успех каждого ребенка». Но у родителей к этим планам нет доверия.

Многие подозревают, что «обычные» дети будут лишены возможности заниматься. Кроме того, сам фонд не вызывает доверия.

— Им нужно освоить грант, а наших детей снова подвинули, — возмущена Елена Латыпова, чьи дети занимаются в кружках экоцентра. — К деятельности фонда уже были вопросы у прокуратуры. И после этого им такие хорошие здания передают в пользование? Вместе с оранжереей, зимним садом, теплицами…

Фонд «Золотое сечение» — детище Ольги Глацких, экс-директора департамента молодежной политики Свердловской области, которая на встрече со школьниками заявила, что «государство не просило вас рожать». Организация была создана три года назад благодаря поддержке губернатора Куйвашева.

Как указано на официальном сайте фонда, его «цель — адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» предусмотрено обучить 14 400 детей на проектных сменах фонда до 2024 года».

Все три года существования фонд стабильно получает бюджетную и грантовую поддержку. Последние два года деятельностью фонда активно интересуется прокуратура. Согласно открытым источникам, в ходе прокурорской проверки в 2019 году выяснилось, что департамент по молодежной политике совместно с «Золотым сечением» получил в 2018 году из бюджета 130,9 миллиона рублей на работу с одаренной молодежью. При этом финансовый план был сформирован при отсутствии сметы на обучение одного ребенка. Мероприятия проводились на площадках бизнес-отелей с высокой стоимостью аренды. Большая часть выделяемых из бюджета денег тратилась на организацию проживания и питания, а также аренду нежилых помещений. На оплату труда педагогов было потрачено всего 4% (чуть более 4 миллионов рублей).

Кроме того, были оплачены расходы на проживание 21 ребенка, которые даже не являлись участниками смен.

В этот же период директор «Золотого сечения» Елена Короткова подписала документ о выплате себе самой трех премий на общую сумму 548,9 тысячи рублей.

Позже Короткова поясняла журналистам, что данные приказы она подписывала по указанию Глацких.

Несмотря на серьезность нарушений, прокурор попросил привлечь нарушителей к дисциплинарной ответственности. Информация о нецелевом расходовании 131 миллиона появлялась и на сайте Следственного комитета Свердловской области, но позже она была удалена.

Юннаты мигрирующие

— Мы ведь столько митинговали, когда в парке на Ясной власти решили вырубить деревья, чтобы построить экоцентр, — рассуждает Ольга Смирнова, живущая по соседству со станцией юннатов. — Было совершенно непонятно, зачем рубить многолетние деревья, чтобы научить детей беречь природу? А сейчас что? Шесть лет центр поработал, а теперь он к экологии вообще отношения иметь не будет.

История появления экоцентра интересна сама по себе настолько, что стоит сказать о ней отдельно. Станция юннатов до 2007 года находилась по адресу Шейкмана, 113А. Ребята учились в старом здании, расположенном в парке Зеленая Роща в центре Екатеринбурга. Там же были построены и теплицы, и оранжереи. Со временем здание стало аварийно-опасным, но ремонтировать его не спешили. Юннаты со своим хозяйством занимали слишком лакомый кусок в центре города. В 2007 году тогдашний мэр Чернецкий подписал постановление об изъятии земли под станцией юннатов под муниципальные нужды. И практически сразу на этом месте стали возводить высотки жилого комплекса «Антарес», самая дешевая квартира в котором стоит от 12 миллионов рублей.

«ЖК «Антарес» был построен в парке «Зеленая Роща» на территории, принадлежавшей министерству образования Свердловской области», — писала в 2012 году городская прокуратура. В то время министром образования был Валерий Нестеров. Само собой, землю министерство не могло отдать под строительство жилого комплекса, не нарушая закон. Землю передали МУП «УКС Екатеринбург», который был обязан часть квартир в жилом комплексе передать в жилой фонд министерству образования, а также предоставить экологическому отделению Дворца молодежи другое помещение с учебными классами, соответствующими современным требованиям, с учебными теплицами и гаражным пристроем. Ничего из перечисленного сделано не было. Почему?

МУП «УКС Екатеринбург», получив землю под застройку, передал ее коммерческой фирме «Поинт и К», которая муниципальному бюджету уже ничего не должна была. Таким образом,

благодаря Чернецкому, под муниципальные нужды у юннатов была отнята земля, и на ней построили элитное жилье, едва ли не самое дорогое в Екатеринбурге.

И кстати, до сих пор нет сведений о молодых педагогах, получивших квартиры в «ЖК» «Антарес».

А что юннаты? Они несколько лет ждали, пока застройщик выполнит свое обещание. Под строительство рассматривали разные площадки. Но все они не подходили по разным причинам, которые широкой общественности не озвучивались. Страдали педагоги и страдали дети. После того, как на проблему обратил внимание президент России, строить решили на Ясной, предварительно вырубив там более двух гектаров парковой зоны, почти треть территории.

Строить, правда, пришлось снова на бюджетные деньги. Решение было принято правительством Свердловской области, а именно действовавшим на тот момент председателем Денисом Паслером. Было выделено 190 миллионов рублей. По данным городской прокуратуры, средства на строительство были выделены по программе «Новая школа». О договоре, подразумевающем строительство станции юннатов на деньги застройщика «Антареса», вспоминать как-то не принято.

И вот сегодня юннаты снова лишаются дома. Конечно, официально их никто не выгоняет на улицу. Но это, как показывает опыт предыдущих лет, вопрос времени. В этот раз любителей природы проредят по принципу: одарен/не одарен. И главное, кто это сделает?