Поуши. Кто спасает нас от канализационного коллапса несмотря на бездорожье, ветхость и отсутствие денег

«Новая газета» опубликовала спецпроект “По уши”, о том как 30 миллионов россиян живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта.

весь проект здесь — sortiry.novayagazeta.ru

ЛЮДИ ЧИСТОТЫ

Григорий Ткачев, водитель ассенизаторской машины



Остров Ольхон, Байкал, Иркутская область

Фото: Антон Климов / Специально для «Новой»

Закон запрещает сбрасывать в акваторию Байкала не только жидкие бытовые отходы, но даже очищенную воду. Компания «Экобай» откачивает и вывозит жидкие отходы с острова Ольхон на материк.

Фото: Антон Климов / специально для «Новой»

От Хужира до полигона в одну сторону 50 км, круглый рейс – это 100 км. За смену водитель делает три рейса. Дороги нет, только грунтовка. Местные жители называет ее «тренажером для целлюлита» или «стиральной доской».

Фото: Антон Климов / специально для «Новой»

Зимой насос постоянно замерзает, может и шланг примерзнуть — тогда, чтобы слить, водитель разогревает его грелкой. В прошлом году ассенизаторская машина соседней фирмы ехала не полностью загруженная, от тряски расшаталась и перевернулась – насмерть задавила водителя.

Фото: Антон Климов / специально для «Новой»

«Работа нормальная, нравится, на свежем воздухе! Дорогу бы еще получше, асфальт. Я с училища. С восемнадцати лет работаю: ЗиЛы, КамАЗы, Уралы — все грузовые автомобили. Из интересного здесь — только ремонт, ремонт, ремонт», – говорит Григорий.

Григорий завозит свою машину на паром, отходы сливаются в очистные сооружения на материке. Фото: Антон Климов/ специально для «Новой»

Фото: Антон Климов/ специально для «Новой»

Подробнее о Григории — на странице проекта #Поуши

Ольга Фомина, оператор очистных сооружений



Красный Профинтерн, Ярославская область

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Очистная станция в Красном профинтерне обслуживает два поселка, около восьми тысяч человек. Комплекс полностью изношен и не соответствует требованиям по очистке сточных вод (есть заключение департамента ЖКХ Ярославской области). Немногочисленные сотрудники второй год не получают зарплату, но продолжают выходить на работу из чувства долга.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

«У нас очистные страшные, но они функционирующие. Что можем — держим. Тут должен быть кислород, полезные бактерии должны быть. Но у нас стен нет, температура ноль, а им надо не меньше пяти градусов. Поэтому у нас нет ни кислорода, ни молекул, но зато есть песчано-гравийные фильтры. Значит, очистка воды происходит», — говорит Ольга Фомина.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Из всех фильтров работает только один — щебневый. «Очищенные» стоки сливают на местности — как если бы они прошли все стадии очистки.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

«В основном работают здесь люди пенсионного возраста. Нас тут четыре оператора, не считая слесарей. Большая проблема — это заработная плата. В 2018 году мы обанкротились и у нас новая организация. В старой компании долг больше года, где-то по 80 тысяч у каждого. И новая организация задолжала уже по 30 тысяч. Мы смеемся, что работаем за палочки. Но надо ходить на работу, работой не кидаются. На Профинтерне работу найти очень трудно. А так все хорошо»

Подробнее о Ольге — на странице проекта #Поуши

Юрий Токарев, водитель ассенизаторской машины



Новоржев, Псковская область

Фото: Олег Пономарев / специально для «Новой»

Машина Юрия – единственный в Новоржеве ЗиЛ-ассенизатор, известный как Фиалка, 2006 года выпуска. Обслуживает три тысячи человек. Ни канализации, ни современных очистных сооружений в городе нет. Сливают в искусственные пруды-резервуары. Фиалкой машину зовут за выразительный запах.

Фото: Олег Пономарев / специально для «Новой»

«Поиск второй машины – это главная наша головная боль. Новая стоит около трех миллионов, которых у города нет. Б/у стоит полтора миллиона, и их у нас тоже нет. Машина нужна как воздух. Если Фиалка встанет, то город просто поплывёт», – говорит Юрий.

Фото: Олег Пономарев / специально для «Новой»

«Работу свою я люблю и благодарен своей конторе. Зарплата – 13 000₽, не большая, но и не маленькая, для нашего города средняя и стабильная».

Фото: Олег Пономарев / специально для «Новой»

«Подъезжаем к двухэтажному многоквартирному дому, разворачиваемся и задом крадёмся к канализационному люку. Открыли, завели шланг, включили насос и ждём, поглядывая на маленькое окошко в верхней части канистры. Как только там увидим воду – бегом выключать насос. Всё довольно просто».

Фото: Олег Пономарев / специально для «Новой»

«Строить канализацию на весь город – это значит тянуть километры магистралей, ставить насосы высокого давления и так далее... На это нет денег. Экономически это невозможно. Есть альтернатива в виде ёмкостей биоочистки: делим город на участки и в каждый ставим эту ёмкость. Нужно минимум две. Но даже на это средств нет»

Подробнее о Юрии — на странице проекта #Поуши