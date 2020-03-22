#Поуши. Кто спасает нас от канализационного коллапса несмотря на бездорожье, ветхость и отсутствие денег
Фотоистории ассенизаторов
«Новая газета»редакция
«Новая газета» опубликовала спецпроект “По уши”, о том как 30 миллионов россиян живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта.
весь проект здесь — sortiry.novayagazeta.ru
ЛЮДИ ЧИСТОТЫ
Григорий Ткачев, водитель ассенизаторской машины
Остров Ольхон, Байкал, Иркутская область
Закон запрещает сбрасывать в акваторию Байкала не только жидкие бытовые отходы, но даже очищенную воду. Компания «Экобай» откачивает и вывозит жидкие отходы с острова Ольхон на материк.
От Хужира до полигона в одну сторону 50 км, круглый рейс – это 100 км. За смену водитель делает три рейса. Дороги нет, только грунтовка. Местные жители называет ее «тренажером для целлюлита» или «стиральной доской».
Зимой насос постоянно замерзает, может и шланг примерзнуть — тогда, чтобы слить, водитель разогревает его грелкой. В прошлом году ассенизаторская машина соседней фирмы ехала не полностью загруженная, от тряски расшаталась и перевернулась – насмерть задавила водителя.
«Работа нормальная, нравится, на свежем воздухе! Дорогу бы еще получше, асфальт. Я с училища. С восемнадцати лет работаю: ЗиЛы, КамАЗы, Уралы — все грузовые автомобили. Из интересного здесь — только ремонт, ремонт, ремонт», – говорит Григорий.
Подробнее о Григории — на странице проекта #Поуши
Ольга Фомина, оператор очистных сооружений
Красный Профинтерн, Ярославская область
Очистная станция в Красном профинтерне обслуживает два поселка, около восьми тысяч человек. Комплекс полностью изношен и не соответствует требованиям по очистке сточных вод (есть заключение департамента ЖКХ Ярославской области). Немногочисленные сотрудники второй год не получают зарплату, но продолжают выходить на работу из чувства долга.
«У нас очистные страшные, но они функционирующие. Что можем — держим. Тут должен быть кислород, полезные бактерии должны быть. Но у нас стен нет, температура ноль, а им надо не меньше пяти градусов. Поэтому у нас нет ни кислорода, ни молекул, но зато есть песчано-гравийные фильтры. Значит, очистка воды происходит», — говорит Ольга Фомина.
Из всех фильтров работает только один — щебневый. «Очищенные» стоки сливают на местности — как если бы они прошли все стадии очистки.
«В основном работают здесь люди пенсионного возраста. Нас тут четыре оператора, не считая слесарей. Большая проблема — это заработная плата. В 2018 году мы обанкротились и у нас новая организация. В старой компании долг больше года, где-то по 80 тысяч у каждого. И новая организация задолжала уже по 30 тысяч. Мы смеемся, что работаем за палочки. Но надо ходить на работу, работой не кидаются. На Профинтерне работу найти очень трудно. А так все хорошо»
Подробнее о Ольге — на странице проекта #Поуши
Юрий Токарев, водитель ассенизаторской машины
Новоржев, Псковская область
Машина Юрия – единственный в Новоржеве ЗиЛ-ассенизатор, известный как Фиалка, 2006 года выпуска. Обслуживает три тысячи человек. Ни канализации, ни современных очистных сооружений в городе нет. Сливают в искусственные пруды-резервуары. Фиалкой машину зовут за выразительный запах.
«Поиск второй машины – это главная наша головная боль. Новая стоит около трех миллионов, которых у города нет. Б/у стоит полтора миллиона, и их у нас тоже нет. Машина нужна как воздух. Если Фиалка встанет, то город просто поплывёт», – говорит Юрий.
«Работу свою я люблю и благодарен своей конторе. Зарплата – 13 000₽, не большая, но и не маленькая, для нашего города средняя и стабильная».
«Подъезжаем к двухэтажному многоквартирному дому, разворачиваемся и задом крадёмся к канализационному люку. Открыли, завели шланг, включили насос и ждём, поглядывая на маленькое окошко в верхней части канистры. Как только там увидим воду – бегом выключать насос. Всё довольно просто».
«Строить канализацию на весь город – это значит тянуть километры магистралей, ставить насосы высокого давления и так далее... На это нет денег. Экономически это невозможно. Есть альтернатива в виде ёмкостей биоочистки: делим город на участки и в каждый ставим эту ёмкость. Нужно минимум две. Но даже на это средств нет»
Подробнее о Юрии — на странице проекта #Поуши
СПЕЦПРОЕКТ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»
Этот материал вышел благодаря соучастникам «Новой газеты»
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