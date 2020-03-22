Звонок. Мемуары «театрального дела»

от редакции

«Невероятным документом эпохи» Чулпан Хаматова назвала книгу Алексея Малобродского «Следствие разберется». Хроники «Театрального дела», Издательство АСТ, 2020 г. Он театральный продюсер, экс-директор «Школы драматического искусства», экс-директор «Гоголь-центра» (2012–2015). В июне 2017-го был арестован. Абсурдная фабула обвинения шилась у нас на глазах. Так начался кафкианский процесс, погружение в кроличью нору. Как не дать норе проглотить тебя? Что оскорбительнее — подозрение в преступлении? Арест? Допросы в кабинетах со Сталиным на стене и провокации? Разъяснения опытных сидельцев? Выступление в суде из камеры? Из клетки? Меня все время занимает вопрос: кто эти люди — в суде, в следственных комитетах. Почему они себя так ведут? Почему называют белое черным? Но Кафка давно на него ответил: «Может быть, все мы тут не такие уж злые, может, мы охотно помогли бы каждому, но ведь мы в суде». Сама система лепит своих строителей. Этот документальный триллер — настоящий детектив и захватывающая и поучительная история «сопротивления». Факты, люди, события — точный спокойный пейзаж фантасмагорического параллельного мира, в котором так трудно не захлебнуться, остаться самим собой. Как заметил композитор Александр Маноцков: «Малобродский ведет себя так, как будто существует настоящий суд». И, конечно, этот роман о любви, главном источнике сил, храбрости, надежды. Даже в те страшные минуты, когда надежды нет. Но важно сказать следующее. Сама эта книга — поступок человека, которого по-прежнему именуют фигурантом уголовного дела. Только что завершила работу третья экспертиза, сформированная по инициативе гособвинения. Могу себе представить, сколько людей отговаривало автора выпускать книгу в печать сейчас. До оглашения приговора. Спрашиваю об этом Алексея Аркадьевича. Алексей Малобродский: «Есть необходимость осмыслять и артикулировать происходящее с нами, вокруг нас. Ведь эта история давно вышла за пределы частного случая. Поэтому важно рассказывать о ней не потом, а именно сейчас. Позднее мы можем оказаться в точке невозврата, к которой стремительно движемся. И тогда называть вещи своими именами будет поздно. Еще раз повторю: говорить сейчас, а не завтра — верная стратагема. Прежде всего, моральная. И потом... Я хочу и могу говорить в тот момент, когда считаю это важным. Не приседая перед обстоятельствами». Лариса Малюкова Печатаем фрагменты из книги, которая поступит в продажу уже 23 марта.

1.

Звонок скрипнул коротко, суетливо, поначалу, казалось, застенчиво. Потом еще и еще раз, уже нервно, срываясь в истерику. Будильник звучит иначе. Кажется, еще нет семи. Соседи? Открыть глаза, нащупать шлепанцы, халат, проверить, не текут ли краны и трубы на кухне, в ванной, добрести до двери. В маленькой однокомнатной квартире на все — несколько шагов, несколько секунд. Вслед за телом просыпается сознание. Сегодня предстоит много дел: важная встреча, я добивался ее две недели; в университете обсуждение моей программы театрального факультета; открытие выставки, вечеринка… не забыть, успеть…

В приоткрытую дверь мгновенно просунулись нога и плечо доблестного оперативника. Несколько мужчин, сгрудившихся за его спиной, выражали всем своим видом развязную решимость, сквозь которую, однако, странным образом просвечивало легкое замешательство. Будто бы по отношению ко мне у них не было безусловно одобренного, согласованного намерения. Два следующих года подобное ощущение будет возникать у меня с появлением каждого нового персонажа на каждом повороте истории, начавшейся в то утро и не законченной до сих пор.

Нельзя было допустить, чтобы свора незваных гостей оказалась в комнате, где еще спала моя жена, я заорал на них хриплым спросонок матом.

Удивительно, они остановились. Одевшись, я потребовал и внимательно прочитал ордер, затем впустил их. Несколько сотрудников Московского следственного комитета, с ними не представившийся прыщавый переросток, а также курсанты-полицейские в качестве понятых. Это был обыск. На вопрос, какие запрещенные предметы имеются в квартире, я ответил: только те, которые вы, наверное, принесли с собой.

Месяцем раньше СМИ, кажется, всего мира сообщили об обысках в «Гоголь-центре» и на квартирах Кирилла Серебренникова и связанной с ним работе в театре и в проекте «Платформа» людей. Бывший гендиректор «Платформы» Юрий Итин даже удостоился задержания и был помещен под домашний арест. Меньше повезло бухгалтеру Нине Масляевой, оказавшейся за решеткой. Чем руководствовался суд, избирая моим бывшим коллегам различные меры пресечения, остается для меня загадкой. Писали, что им предъявлено обвинение в хищении одного миллиона двухсот тысяч рублей, перечисленных некой компании по фиктивному договору. Такое обвинение никак не объясняло полутора десятков эффектно проведенных обысков с собаками и вооруженными омоновцами в масках.

Я был первым генеральным продюсером «Платформы», но в 2014 году, когда, по версии следствия, произошло хищение, минуло уже почти два года, как я оставил этот замечательный проект. Я ожидал, что буду вызван для пояснений. Друзья призывали меня к осторожности, предлагали уехать. Я снисходительно посмеивался над такими советами, ведь я не нарушал закон, в делах был аккуратен, а потому уверен, что меня невозможно в чем-либо обвинить.

В крошечной съемной квартире было совсем немного вещей. Через десять дней мы собирались перебраться в нашу новую подмосковную квартиру. Там пока не было мебели и продолжался ремонт, но из соображений экономии было решено обустраивать ее как-то по ходу. Зимние вещи, кухонный скарб и библиотека хранились в арендованной складской ячейке. В общем, обыскивать было особо нечего.

Пароли от наших мобильных телефонов и ноутбуков мы простодушно сообщили, документы предъявили. Всем было скучно.

А нам с Таней отчаянно противно. Никто из ворвавшихся в наше утро людей не отличался обаянием, а с учетом обстоятельств все они вызывали брезгливое и одновременно опасливое чувство. Впрочем, мы были сдержаны и насколько возможно вежливы. Один из пришельцев сообщил, что мне придется поехать с ними, и спросил, готов ли я дать показания. Конечно, я был готов. Правильные показания, — уточнил слуга закона. — Нет, — ответил я, — правдивые. Последовал дурацкий диалог, как в очень тупом скетче. Он несколько раз повторил «правильные», а я столько же раз ответил «правдивые». Мы по-разному понимали значение слова «правильный». Тем не менее мой собеседник сообщил кому-то по телефону, что я веду себя адекватно и со мной можно работать.

У нас изъяли ноутбуки, айпэды, телефоны, часть документов и записных книжек. Корявым, нечитаемым почерком составили протокол. С трудом разобрав написанное, подписали.

Иллюстрация: Анна Знаменская

Таня и несколько следователей с понятыми поехали в нашу квартиру. Поскольку в ней было пусто, обыск там прошел еще быстрее и скучнее. Тем временем другая группа препроводила меня в Управление следственного комитета по Москве на Новокузнецкой улице. Дорогой я позвонил адвокату Ксении Карпинской. Она, как оказалось, была не в Москве, но пообещала направить мне на помощь кого-нибудь из коллег.

Во дворе и коридорах здания Следственного комитета было немноголюдно, но суетливо. Каких-то людей быстро заводили в кабинеты, из других вопросительно выглядывали сотрудники, как бы интересуясь, можно ли выйти. Было ясно, что это как-то связано со мной. Одну женщину, все же попавшуюся мне на глаза, я хорошо знал — Лариса Войкина работала в «Седьмой студии» и недолгое время в «Гоголь-центре».

Следователь представился невнятной скороговоркой. Так говорят сотрудники ГИБДД, когда беспричинно останавливают машину.

В их утомленных глазах отчетливо прочитывается сумма, и они искренне сокрушаются, если водитель не проявляет достаточной сообразительности и чуткости. Я дотошно переспрашивал имя, должность и место службы. Следователь, раздражаясь, но раз от разу громче и четче повторял: «Следователь по особо важным делам первого следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве капитан юстиции Федутинов Игорь Николаевич». Звучало это одновременно угрожающе и нелепо и будто даже немного лестно —

не баран чихнул, люди серьезные.

Любопытство во мне боролось с недоумением, страх и растерянность — со смешливостью. Капитан порывался немедленно «просто поговорить», призвал меня быть откровенным и «рассказать все». Вероятно, я должен был понимать, что именно от меня хотят услышать. Я искренне не понимал. Федутинов огорчился. Не зная, как его утешить, я объявил, что готов «рассказать все», когда приедет адвокат. Вскоре прибыла Юлия Лахова, с ее появлением стало легче и спокойнее, хотя полностью одолеть волнение не получалось. Суета, мелькание сменяющихся лиц, кажущаяся случайность и бестолковость вопросов, беспокойство о Тане, еще не вернувшейся после обыска, досада из-за несостоявшихся встреч и отмененных дел, невозможность позвонить, усталость и голод — все раздражало, вызывало головную боль.

Федутинов, уже составивший представление о моей несговорчивости, поручил допросы своим помощникам. Их было трое. Первый явно тяготился работой, вопросы задавал устало, без малейшего интереса. Зато нас с интересом слушал анонимный переросток, вертевшийся среди прочих у нас дома во время обыска. На требование адвоката Лаховой объяснить, кто этот человек и на каком основании присутствует,

проводивший допрос следователь мрачно пошутил: это моя совесть.

Как удалось реконструировать события много позже, это был фээсбэшный филер Авдеев, якобы следивший за мной и накропавший дикую, от первого до последнего слова лживую справку, на основании которой меня арестовали. Допрашивали меня сначала как свидетеля по делу, возбужденному в отношении Юрия Итина и Нины Масляевой, нисколько не смущаясь тем, что ко времени совершения вменяемого им преступления я полтора года не работал в «Седьмой студии». А по окончании объявили, что теперь я буду допрошен уже в качестве подозреваемого по статье 159, часть 4 — «Мошенничество в особо крупном размере». В чем именно меня подозревают и каковы основания подозревать меня в чем бы то ни было, никто мне не объяснил.

Между тем в сопровождении оперативной группы приехала Таня. На «Платформе» она не работала ни дня, к «Седьмой студии» никогда не имела отношения. Тем не менее ее также допросили как свидетеля. Юлия Лахова не могла разорваться между нами. И Таня по праву, предусмотренному 51-й статьей Конституции, отказалась отвечать на любые вопросы. Следователь и не рассчитывал получить от нее какую-то информацию, просто, делая из моей жены свидетеля, они предусмотрительно создавали еще один инструмент давления на случай моей несговорчивости. Позже я осознал, что все события того длинного дня строились по стандартному, тысячи раз опробованному органами шаблону, и финал был заведомо предопределен уже принятыми кем-то решениями.

Следующий допрос практически полностью повторил вопросы предыдущего. Мне давали понять, что располагают печальными для меня показаниями бывших коллег, якобы меня недолюбливающих, намекали на недружелюбное наше с Кириллом расставание в «Гоголь-центре». Провокации были навязчивыми, но довольно неуклюжими. С каждым вопросом становилось яснее, что от меня ждут компромата на Серебренникова. Этот допрос по очереди проводили два следователя, располагавшихся в разных кабинетах. Мне не забыть один из них — как все прочие, пыльный, захламленный бумагами и уродливой, будто со случайной мебелью, с плохим, раздражающим глаза светом, он имел нелепые пропорции поставленного на узкую поверхность параллелепипеда.

Стены украшали яркая икона и парадный портрет генералиссимуса Сталина.

В восьмом часу вечера на меня надели наручники. В коридоре, наскоро прощаясь с измученной и изумленной Таней, я посоветовал ей провести вечер с друзьями, сообщить о случившемся и попытаться отвлечься <...>