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Внеочередной противовирусный докфест «Новой» и «Артдокфеста». Смотрите из дома

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Снесли памятник Жукову. Фото дня

На время реставрации его заменят на другой

Общество

Влад Докшинфотокорреспондент

 
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

 

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Теги:
москва, памятники

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