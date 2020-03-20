Малышевский против ФСИН

Эдуард Малышевский — 47-летний строитель из Удмуртии и фигурант «московского дела». У него есть дочь Катя, которая в следующем году будет заканчивать школу, а еще сыновья его гражданской жены Альфии, которая осталась в Ижевске и которой он материально помогал, подрабатывая ремонтом в Москве. Малышевский получил три года колонии за выбитое стекло автозака на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы (его судили по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «применение насилия в отношении представителя власти»). После апелляции удалось чуть уменьшить срок — до 2 лет и 9 месяцев.

В конце февраля Эдуард объявил голодовку с целью призвать к принятию амнистии в отношении фигурантов «московского дела» либо к пересмотру их приговоров. Сокамерники мужчины в СИЗО-1 Курска, узнав от него об обстоятельствах дела, объявили голодовку в знак солидарности со всеми фигурантами.

— Он человек политически активный, язык у него подвешен, любит пообщаться, и времени там много, поэтому сокамерники решили поддержать его и [остальных] фигурантов, — рассказывает «Новой» адвокат «Агоры» Александр Альдаев. — С его слов, к нему сейчас применяются разного рода дисциплинарные ограничения и взыскания, какие-то мелкие придирки. Например, требуют, чтобы он отчитывался, когда он не является дежурным по камере, — все в таком духе [в письме, написанном адвокатом со слов Малышевского, сказано, что мужчину принуждают «вставать в определенный квадрат в камере и представлять доклад за дежурного»]. Как я понимаю, пока до откровенно неправомерных действий не дошло, но была угроза применения физического воздействия, чтобы он стал есть.

По словам Малышевского, когда сотрудники СИЗО узнали, что голодовку держит не он один, но и его сокамерники, «в камеру зашли 15 сотрудников и начали угрожать «принудительным кормлением через задний проход». Пока мужчина временно находится в этом СИЗО. Как рассказывает Альдаев, Малышевского на сегодняшний день не могут определить в колонию, аргументируя это тем, что «нет мест».

— Я, единственное, переживаю за не-го, — говорит о голодовке Малышевского Альдаев. — Я не очень сторонник таких мер. Во-первых, он возрастной человек, ему уже под 50 лет. Это не 20 и даже не 30, и надо учитывать это. Во-вторых, у него уже имелось хроническое заболевание, которое было еще до момента попадания в эти сложные обстоятельства. Это однозначно принесет ущерб его здоровью. Нам нужно максимально быстро все решить с УДО, если с кассацией не получится. Но для этого необходимо отсутствие замечаний.

Кассационную жалобу, по словам адвоката, можно будет подать, когда Малышевский уже будет в колонии, чтобы не задерживать его отправку туда. Однако до сих пор неясно, как в ближайшие недели решится вопрос с проведением судебных заседаний. Из-за распространения коронавирусной инфекции Верховный суд постановил рассматривать только дела безотлагательного характера (об избрании или отмене меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего), а рассмотрение кассационных жалоб фигурантов «московского дела» в этот перечень, вероятнее всего, входить не будет.

Так, например, 17 марта во Втором кассационном суде общей юрисдикции рассматривалась жалоба на приговор другому фигуранту «московского дела» — Данилу Беглецу. Судья неоднократно интересовалась у Беглеца, когда он был извещен о дате этого заседания, и, узнав о том, что бумага из суда пришла ему 5 дней назад, а не 14, как положено по закону, настоятельно намекала подумать, не нарушены ли его права. И сам Беглец, и его защитники были решительно за рассмотрение в тот же день. Судья сначала согласилась, затем даже успела удовлетворить ходатайство защиты о приобщении характеристики из колонии и тут снова спросила, все-таки точно ли сторона защиты готова к заседанию. Тут резко за «соблюдение прав осужденного» выступил прокурор. Процесс быстро свернули до 27 марта, оставив слушателей в недоумении. И теперь получается, что в новых условиях рассмотрения дел неясно, когда фигуранты «московского дела» могут рассчитывать на обжалование. Кроме того, на 26 марта была назначена апелляция на приговор Константину Котову. Это заседание, вероятно, будет проходить по видеосвязи.