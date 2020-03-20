Денис Шумаков пойдет далеко

Еще года три-четыре назад трудно было поверить, что Денис встанет на ноги и пойдет, пусть пока и с ходунками: ведь первые три года своей болезни он пролежал совсем без движения, потом под присмотром врачей Российской детской клинической больницы (спасибо депутату Госдумы Олегу Смолину, который помог туда Дениса устроить, а также привлек московских профессоров) пересел в коляску, затем с помощью читателей «Новой» и Благотворительного центра «Радуга» прошел обследование в Германии, в университетской клинике Фрайбурга, где ему был наконец-то поставлен диагноз. Профессор Коритенберг сказал: «Никаких лекарств — только реабилитация!»

Денис проходил ее два года в омском реабилитационном центре «Рассвет». Именно здесь он встал на ноги и обрел дар речи. Сначала не мог простоять и минуты на вертикализаторе, потом, надев костюм «Атлант», изобретенный профессором Валидой Исановой, свободно стоял часами.

Попутно научился управлять трактором, мотоциклом, автомобилем. А уж компьютером — как мало кто: учится на бюджетном отделении факультета информационных технологий ОмГТУ. Четыре сессии сдал без единой тройки, сейчас идет пятая.

Его день теперь начинается так: просыпаясь, берется за ходунки, встает, идет в ванную, умывается, потом на кухню — если дома никого нет (живет Денис на съемной квартире в Омске), сам кипятит и заваривает чай, может сварганить и завтрак, потом — учеба. Ближе к вечеру — занятия с логопедом, инструктором ЛФК: мышцы должны быть в тонусе.

Кто не верит в Дениса, так это областные власти: они поставили ему свой «диагноз» — «наследственное дегенеративное мозжечковое заболевание», которого в истории болезни не было никогда (даже среди девяти ошибочных местных диагнозов, отвергнутых московскими профессорами). Правда, с недавних пор, когда Денис всем властям назло встал на ноги, замминистра труда и соцразвития Омской области признал «властный диагноз» ложным. И даже предложил «спонсорскую помощь» на реабилитацию — в размере 37 500 рублей, но этих денег хватит в лучшем случае на неделю, а курс реабилитации — 20 дней.

Но даже и в домашних условиях герою нашему удается продвигаться вперед. Его шаги в режиме онлайн отслеживают в разных точках России профессора. Последнее сообщение в мессенджере WhatsApp из Казани от Валиды Исановой в ответ на присланное ей видео Дениса на ходунках: «Победа будет за нами!» Давний болельщик Дениса (узнал о нем из публикации в «Новой»), главврач хоккейной команды «Авангард» Дмитрий Батушенко, привлек для консультаций знакомых профессоров. Они согласны с Исановой: прогресс у Дениса и в последние месяцы есть, но все специалисты говорят, что нельзя останавливаться. При этом никто из них не сомневается, что Денис пойдет и без ходунков, потому что мир — не без добрых людей (среди читателей «Новой» их особенно много).

Любимое занятие Дениса помимо информатики — выращивать саженцы (все-таки гены потомственного крестьянина сказываются). В свободное время он колдует над посадочным материалом: посадил в омской квартире в горшках семена кедра, сосны, ели, березы, лиственницы, яблони… Минувшей осенью в родном Терпении сам выкопал яму метр на метр, сделал, как полагается, дренаж, поставил в нее горшки и накрыл тетрапаками, чтобы перезимовали.

Кем бы ни стал Денис в этом мире — агрономом, крутым айтишником (или и тем, и другим), он по нему обязательно будет ходить — без ходунков, на своих двоих. На таких, как Денис, его дедушка и еще множество добрых людей, помогающих им, он и держится.