Пока все дома

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Неделю назад они еще издевались над теми, кто якобы преувеличивает опасность коронавируса и закрывает свои границы. «Есть ли поводы для карантина и почему человечество так истерически реагирует на не такой уж заразный вирус?» — спрашивал Александр Гордон у гостей программы «Док-ток». «Люди всегда очень восприимчивы к негативу и слухам, — отвечали эксперты. — Это такая истероидная реакция». Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева, улыбчивая и позитивная как никогда, с интонацией психотерапевта увещевала зрителей: «Сегодня в целом все понятно. Дети до 10 лет не умирают. Люди до 50 практически не умирают и переносят легко. Высокая смертность от пневмонии в группе 80+. Если в Италии треть населения этого возраста, в России — значительно меньше. Мы справимся. Будем жить!» А в это время для пущего прикола уборщица с ведром и шваброй мыла пол в студии (этот выпуск так и назвали: «Швабра от коронавируса»). Смешно. Гости Гордона разве что не спели все вместе «Нам не страшен серый волк», то есть коронавирус.

В ток-шоу «60 минут» по обычаю глумились над Украиной. «Если Украина при одном умершем и шести заболевших закрывает от нас границы, не значит ли, что они что-то от нас скрывают, и не следует ли дать им зеркальный ответ?» — спрашивал ведущий Евгений Попов депутата Журавлева. «Я надеюсь, что власти Украины перейдут от самоизоляции к самоликвидации», — элегантно пошутил депутат Журавлев. Дружный смех и оживление в студии.

А уже в понедельник Гордон перестал ухмыляться и шутить, сообщив, что «до сегодняшнего дня никто не мог предполагать такого развития событий». Большинство программ Первого канала в тот же понедельник приняло решение в целях профилактики коронавируса изолировать от себя «массовку», как простодушно назвал традиционных зрителей на трибунах Артем Шейнин, ведущий ток-шоу «Время покажет». В непривычно пустой студии, где остались лишь мужественные эксперты, раж ведущих заметно поостыл. В пустом или полупустом зале муза с большой неохотой посещает даже профессиональных артистов — это вам подтвердит любой исполнитель. Вот и телеведущим было не по себе без одобрительного зрительского воя и аплодисментов по команде специального редактора.

Иван Ургант в своей ночной программе тоже отказался от зрителей, посадив на освободившиеся трибуны членов своей съемочной группы. И пошутил над коллегами из других программ Первого канала, которым самоизоляция от зрителей пойдет только на пользу: «Время покажет» защитит не только зрителей от вируса, но и трех-четырех западных экспертов от увечий. В «Поле чудес» отсутствие зрителей уменьшит шанс ведущего отравиться некачественными грибами. В программе «Познер», которая и так выходит без зрителей, было принято решение снимать программу без ведущего. Гость теперь сидит один и говорит с Богом напрямую». Сотрудники «Вечернего Урганта» аплодировали и хохотали. В этом Ургант тоже нашел плюс: «Они покажут, как нужно смеяться».

Эксперты ток-шоу «60 минут», несмотря на отсутствие массовки, куража не растеряли и, как и в мирное время, вдоволь поглумились над тупыми американцами, раскупившими всю туалетную бумагу. Политолог Коротченко предложил отправить в Америку несколько бортов с туалетной бумагой, а также назвал Черногорию балканской Украиной и предложил либералам с «известной радиостанции», которые сеют панику, обрезать… госфинансирование. «Уф-ф, — выдохнул ведущий Попов. — Я уж испугался».

В общем, все как всегда — сами нагнетают, сами транслируют, а потом разоблачают фейки, приходящие исключительно из-за границы, и бесконечно гордятся одной отдельно взятой страной, которую, в отличие от загнившего мира, даже вирус толком не берет.

«Для России, с ее устойчивой и развитой системой здравоохранения, это куда менее серьезно», — уверяла публику представительница этой самой системы в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Между тем зрители по другую сторону экрана, оказавшиеся в режиме самоизоляции или карантина, рискуют умом тронуться, наблюдая за происходящим в федеральном эфире. Миллионы людей (даже те, кто в обычной жизни телевизор не смотрит) в эти дни волей-неволей включают ящик — в надежде получить полезную информацию, просто отвлечься или развлечься. В Британии, например, фиксируют небывалый рост аудитории телеканалов за последние недели.

Что может предложить наше ТВ своим зрителям? Пример подают небольшие телеканалы. Так, «Дождь», рекомендуя аудитории использовать самоизоляцию для самообразования и саморазвития, открывает доступ к авторским и культурно-образовательным проектам телеканала. Кроме того, «Дождь» со среды запустил бессрочный марафон «Дома поговорим». В ходе спецэфиров ведущие общаются с музыкантами, из-за коронавируса изменившими свои планы, с психологами, дающими рекомендации, как преодолевать панику в изоляции. Журналисты информируют о том, как в других странах осуществляется режим чрезвычайной ситуации и как работает бесконтактная доставка продуктов, лекарств и товаров. Девиз марафона очень человечный и жизнеутверждающий: «Быть вместе в трудный период».

Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров открыли бесплатный доступ к своей видеопродукции на время карантина. Открывают свои онлайн-коллекции Эрмитаж, Третьяковка, Пушкинский и другие крупные мировые музеи. Организуют онлайн-трансляции лучших спектаклей российские и зарубежные театры.

Известный российский тележурналист Станислав Кучер запустил свой YouTube-канал, первый выпуск посвятив коронавирусу, Путину и страху, который их объединяет: «Оба рано или поздно уйдут. Не надо бояться».

Словом, людям, оказавшимся в вынужденной изоляции и ориентирующимся в цифровой среде, будет чем занять себя и детей долгими карантинными днями и вечерами. Похоже, это «новое телевидение» и станет для них главным средством информирования, просвещения и развлечения. Старое же ТВ, неповоротливое и уверенное в своем непреходящем влиянии на умы, по-прежнему будет пичкать зрителей, далеких от цифровых технологий, протухшей пропагандой и желтыми шоу, следуя принципу «да куда они от нас денутся». Удивительно, но даже адресная аудитория главных телеканалов не особенно им доверяет и, услышав по телевизору, что продуктов полно и закупать их впрок нет нужды, тут же несется в магазины и сметает с полок муку, сахар и гречку.

«Обсуждаем с коллегами-продюсерами, как снимать шоу без аудитории, чтобы это не было очень убого, — написал на своей странице в фейсбуке телепродюсер Александр Любимов. — Один близкий товарищ предложил руководителям федеральных телеканалов самоизолироваться на пару суток и посмотреть своими глазами хотя бы раз в жизни, что они нам показывают». Вношу более радикальное предложение: самоизолироваться всем политическим программам федерального ТВ — в целях профилактики массовых психических расстройств у населения. Тем более пока все дома.