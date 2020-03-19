Крестный ход против короновируса. Фотографии

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В Высоко-Петровском монастыре второй раз провели крестный ход с молебными песнопениями для защиты Москвы и всей России от инфекции коронавируса. После основной службы игумен и несколько иноков прошли по территории монастыря, трижды окропив водой присутствующих (в основном, журналистов) и окружающее пространство. Затем процессия крестного хода прошла до ворот монастыря, выходящих на Петровский бульвар, и вернулась обратно под крышу.

18 марта монахи этого же монастыря уже совершили крестный ход по близлежащим улицам, но тогда процессия, по их словам, привлекла слишком много внимания (а это нарушает введенные мэрией Москвы карантинные ограничения. — Ред.).

Правоохранительные органы выступили против церковной акции в прежнем формате. Поэтому сегодня монахи решили обойтись «мини-версией».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»