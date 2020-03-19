Цены на нефть падают, рубль дешевеет

Урал. Гречневый путь отменяется

На заправке в Екатеринбурге все спокойно. Нет даже очереди. Заправщик Сергей, благоухающий «после вчерашнего», рассуждает о цене на бензин: «А чего ей расти? Цена на нефть упала. Бакс взлетел… Все шутили, мол, теперь самое время цену на горючее снизить. Но я тебе честно скажу: повышения были, а вот снижений я точно не видел».

Последнее ощутимое повышение цены на бензин произошло в октябре 2019 года. С тех пор она держится примерно на одном уровне. 92-й стоит 42,30–43,54 рубля, цена 95-го варьируется в пределах 44,35–45,59. Если взглянуть на ценник таксистов, главную лакмусовую бумажку рынка горючего, то он также не изменился.

— Цены не сильно отличаются друг от друга, все держат примерно на одинаковом уровне, — рассказал Геннадий Бурлуцкий, председатель Свердловского отделения общественной организации «Союз автомобилистов». — Наиболее популярный бензин 92-й стоит в районе 40 рублей за литр. 95-й менее популярен, конечно. Все зависит от марки авто, а народ у нас ездит в большинстве своем на скромных машинах. Все виды бензина на заправках есть, в последнее время ни разу не было информации, что есть какие-то проблемы с поставками. Очередей и ажиотажа тоже не наблюдаем. Не знаю, как на бензиновый рынок повлияет ситуация с коронавирусом. Вчера пришел в магазин, а там всю гречку разобрали. Будет ли так же с бензином? Не знаю.

Бензин, конечно, не гречка. Да и как его жителям многоквартирных домов впрок запасать? Нереально даже при желании. Хотя одного автомобилиста с канистрой я на заправке все же встретила.

— Запасы делаю? Да нет, конечно, — раздраженно ответил водитель. — Жена недавно права получила. Стоит сейчас у торгового центра в заглохшей машине. Спасать ее еду…

Изольда Дробина, «Новая»

Владивосток. Цены замерли

Серьезных движений в ту или иную сторону на топливном рынке Владивостока пока не наблюдается. Снижения цен не отмечено нигде; впрочем, едва ли кто-то из местных автомобилистов ожидал столь противоестественного события. Напротив, зафиксирован рост цен на горючее, но незначительный, давно привычный и в целом не выбивающийся из тренда последних лет.

Повышение розничных цен на топливо произошло в первых числах марта и составило в среднем 40–50 копеек за литр или 1 % (если брать точкой отсчета начало февраля).

Так, сегодня во Владивостоке бензин АИ-92 доступен по ценам в диапазоне от 45 до 45,3 рубля, 95-й стоит 46–46,7 рубля за литр, высокооктановый АИ-98 продается за 48,8–49,6. Дизельное топливо обходится в зависимости от продавца в 49,8–50,6 рубля за литр.

Василий Авченко, «Новая»

Омск. Заправки — островки стабильности

С лета позапрошлого года — после бурных эмоций (когда цены на топливо подскочили спонтанно в десяток раз, а потом была объявлена «заморозка») — настроения владельцев авто в Омской области остаются умиротворенными. В 2019 году цифры на АЗС почти не менялись, а 7 февраля сего года случился приятный для местных автомобилистов сюрприз: стоимость самого популярного бензина АИ-92 по неизвестным причинам снизилась на 50 коп.

Радость была не ахти какой и длилась недолго: спустя две с половиной недели, 24 февраля, на тех же заправках — «Газпромнефти» и «Топлайн» — бензин той же марки на те же 50 коп. подорожал, вернувшись к исходной цене — 41 рубль 15 копеек за литр. В соцсетях комментаторы предполагают, что это была «акция ко Дню Советской армии».

Самый дешевый в Омске бензин сейчас на АЗС компании «Юнигаз», реализующей продукцию ЛУКОЙЛа, — 40 руб. 97 коп.

Опрошенные «Новой» автолюбители не ожидают послаблений от производителей бензина из-за падения цен на нефть «Экономика в нашей стране устроена так, что стоимость нефти и нефтепродуктов между собой никак не связаны», — считает 49-летний предприниматель Евгений.

«Не бывало еще такого, чтобы для людей у нас что-то подешевело, — говорит пенсионер Сергей Александрович. — Бензин, коммуналка, проезд в общественном транспорте…

Падает доллар или растет, у них там всегда — выпадающие доходы, потому что воруют много».

Георгий Бородянский — специально для «Новой»

Петропавловск-Камчатский. Бензин на Камчатке за год дорожал восемь раз

В 2019 году компания «ННК-Камчатнефтепродукт», основной поставщик автомобильного топлива на Камчатку, восемь раз меняла ценники на своих заправках.

Естественно, в сторону повышения. В результате стоимость бензина выросла примерно на 6 % — то есть выше официальной инфляции.

ННК занимает доминирующее положение на топливном рынке края. Компания поставляет на полуостров бензин и солярку со своего нефтеперерабатывающего завода в Хабаровске. На Камчатке же ей принадлежит еще советская инфраструктура хранения и перевалки нефтепродуктов, а также примерно 30 % действующих в регионе автозаправочных станций. Хозяева остальных заправок (по крайней мере, большинства из них) объединились в партнерство «Владельцев АЗС Камчатки». Они вынуждены оптом закупать топливо именно у ННК — своего конкурента. Понятно, что на заправках членов партнерства бензин стоит дороже. Владельцы АЗС уверены, что их выдавливают с рынка. Предприниматели неоднократно обращались в управление ФАС, но там им не помогли. Теперь они судятся с антимонопольщиками, которые, по их мнению, бездействуют.

В свое время власти Камчатки обещали найти для региона альтернативного поставщика нефтепродуктов. Однако исполнить обещание не смогли. В крае продолжает доминировать одна компания, которая и диктует цены. С начала 2020 года автомобильное топливо дорожало дважды.

Сегодня на заправках ННК в Петропавловске-Камчатском АИ-92 стоит 48 рублей 87 копеек за литр; АИ-95 — 52 рубля 58 копеек; АИ-98 — 54 рубля 67 копеек; дизельное топливо — 55 рублей 43 копейки.

Владимир Хитров — специально для «Новой»