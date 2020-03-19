Будни генералов

Экс-глава Главного следственного управления СКР по городу Москве Александр Дрыманов (слева). Фото: РИА Новости

В среду Мосгорсуд приговорил бывшего главу московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, лишил генеральского звания и наград, обязав выплатить штраф в размере 196 миллионов рублей.

Суд проявил гуманность. Прокуратура требовала для экс-генерала СКР 16 лет колонии за получение взятки в 200 тысяч долларов от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Суд признал доказанным, что Дрыманов и его подельники — бывший начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и экс-руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко — получили деньги за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянцу), другу и соратнику Шакро Молодого.

Прения сторон в судебном процессе над Дрымановым прошли в закрытом режиме, поскольку суд решил, что в деле есть материалы, «представляющие государственную тайну». Но из зала суда все же произошла утечка информации.

Выяснилось, что под гостайну подогнали, к примеру, невероятную будничную процедуру дележа добычи «оборотнями» из СКР.

Напомним, к аресту генерала Дрыманова привела череда событий, активная фаза которых началась 14 декабря 2015 года, когда заранее «забив стрелку», Итальянец со своими подручными нагрянул в ресторан Elements и начал требовать с его владелицы, Жанны Ким, крупную сумму денег. Женщина была не одна — предусмотрительно пригласила «на разборки» своего адвоката Эдуарда Буданцева, отставного полковника, имеющего множество наград, в том числе и два наградных пистолета — «Глок-17» и «Беретта-92», — которые всегда были при нем.

Разговора не получилось. Люди Кочуйкова начали избивать Буданцева. Когда адвокату сломали челюсть, он пустил в ход оружие. В результате два человека было убито, еще восемь получили ранения.

Получил ранения и Кочуйков. Но после 20 дней стационара его перевели в СИЗО, которое подозреваемый вскоре неожиданно покинул. Но тут же снова был взят под стражу, а 29 марта 2018 года был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии.

К моменту неожиданного освобождения Кочуйкова из СИЗО полным ходом шла оперативная разработка высокопоставленных сотрудников СКР силами ФСБ. И Лубянка уже имела оперативную информацию, что криминальный авторитет Шакро Молодой договорился об освобождении Итальянца из-под стражи. За 5 миллионов евро. Первый транш в размере 500 тысяч евро передавался уже под пристальным вниманием ФСБ.

В ходе судебного процесса над Дрымановым всплыла информация, как генералы СКР делили деньги. Об этом рассказал бывший заместитель начальника московского управления СКР Денис Никандров, который вскоре после ареста заключил сделку со следствием, был осужден на 5,5 лет и уже освободился из колонии по УДО.

Никандров свидетельствовал, что «приблизительно после 19 часов, собираясь домой, он зашел в кабинет Дрыманова А.А., который пригласил его пройти в комнату отдыха. На диване в комнате отдыха стоял темный полимерный пакет, заполненный доверху пачками долларов США. Дрыманов взял в руки мешок с затягивающимся верхом с логотипом фирмы «Боско» и стал в него перекладывать пачки долларов».

Дрыманов попросил Никандрова подождать в кабинете, чтобы в комнату отдыха никто случайно не вошел.

Передавая своему заместителю мешок «Боско», набитый долларами, Дрыманов прошептал: «Здесь 200 тысяч».

Приехав домой, Никандров пересчитал пачки долларов, убедившись, «что их ровно 20 штук. Каждая пачка была перетянута посередине резинками желтого, красного и зеленого цветов».

Эти показания Никандрова признал искренними и полиграф. Кроме того, у следствия были записи разговоров Дрыманова по телефону и в его кабинете.

Когда узнаешь такие подробности «дела Дрыманова», уже не удивляешься, почему суд решил прикрыться «государственной тайной» и засекретить часть процесса.

Видимо, для того, чтобы никто грешным делом не подумал, что у силовиков стало будничным явлением получение «отпускных» за волокиту, а то и закрытие уголовных дел в отношении тех, кто может откупиться, и получение «подъемных» за фабрикацию уголовных дел по заказам тех, кто опять же готов за это раскошелиться.