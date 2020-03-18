В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону 18 марта началось слушание дела Анастасии Шевченко, которую обвиняют в сотрудничестве с «нежелательной организацией» по статье 284.1 УК РФ. Молодая женщина, мать двоих несовершеннолетних детей 14 месяцев находится под домашним арестом.

Бывшую активистку сетевого движения «Открытая Россия» арестовали в январе 2019 года. Она стала первой в России подозреваемой по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Позже аналогичные дела были возбуждены в отношении активистов из Краснодарского края, Екатеринбурга и Тюменской области. Шевченко вменяется в вину инструктирование «участников (движения) о необходимости внедрения в различные протестные группы граждан под предлогом предоставления бесплатной юридической помощи». Признаками антигосударственной деятельности ростовчанки названы ее призывы к изготовлению агитационных плакатов.

Следователи считают, что «преступный умысел» на совершение всех этих действий у нее возник после получения двух административных штрафов по ст. 20.33 КоАП. Один штраф она получила за участие в дискуссии в Таганроге с местным представителем партии «Единая Россия» на предвыборных дебатах, будучи представителем кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Второй — за проведение и организацию школы по подготовке кандидатов в муниципальные депутаты.

Сторона обвинения попросила суд оставить Анастасию Шевченко под домашним арестом, аргументируя это тем, что она раньше выезжала за границу, имеет несколько административных взысканий и подозревается в совершении преступления, представляющем угрозу конституционному строю и обороноспособности России. По словам прокурора, рассмотрение дела Шевченко в суде займет не менее полугода.

Подсудимая, в свою очередь, попросила суд снять с нее ограничения, чтобы вернуться к работе.

— У меня на иждивении двое несовершеннолетних детей и престарелая мать, мне надо работать, — пояснила Анастасия. — Я зарабатываю репетиторством.

Для того чтобы работать как самозанятая, я должна зарегистрироваться в налоговой. Я хочу работать, платить налоги. Но суд запретил мне пользоваться интернетом.

Адвокат активистки Сергей Бадамшин уточнил, что обвиняемая готова передать суду оба своих загранпаспорта, включая один аннулированный. По словам юриста, у его подзащитной нет никаких открытых виз, чтобы улететь за границу, и материальных возможностей покинуть страну тоже нет.

Судья Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону Кристина Захаркина три с половиной часа провела в совещательной комнате, после чего удовлетворила ходатайство обвинения. Анастасия Шевченко остается под домашним арестом до 1 сентября. Ей по-прежнему запрещено пользоваться интернетом, «за исключением использования информационно-коммуникационной сети «Интернет» для осуществления трудовой деятельности (репетиторство).

Все счета Анастасии по-прежнему заблокированы, из дома она может выходить лишь на два часа – этого едва хватает, чтобы отвести и встретить из школы младшего ребенка. А чтобы Шевченко могла сходить на родительское собрание, администрация школы должна будет прислать ей специальный вызов, но как это будет выглядеть — непонятно: получать корреспонденцию Анастасии тоже запрещено.