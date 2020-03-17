«Если меня найдут мертвым, значит меня убили!»

Максим Иванкин. Фото: Евгений Малышев

Константин Карташов, адвокат Максима Иванкина, осужденного на 13 лет по делу «Сети», рассказал о давлении, которое оказывают на его подзащитного в связи с расследованием гибели под Рязанью Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

По его словам, в минувшую пятницу и понедельник в отсутствии адвоката к Максиму приходили оперативные сотрудники. «Он рассказывал им про противоречия в словах Полтавца, но их это не интересовало. Все их «доверительные» беседы сопровождались угрозами и недвусмысленными намеками.

Цель была одна — Максим должен был признаться в соучастии в убийстве».

По словам защитника, оперативники не представились. Неизвестно также, к какой силовой структуре они относятся. После встречи с силовиками Максим жаловался на потерю сознания.

В ближайшее время от Карташова и его подзащитного будет подано заявление в СК, ОНК и другие инстанции с жалобами на незаконные действия сотрудников и требованием обеспечить Максиму безопасность в СИЗО, а также исключить его посещение кем-либо в отсутствие адвокатов.

из заявления защиты в ск, прокуратуру, мвд и другие инстанции «…Они стали запугивать его, намекали на физическую расправу. С их слов это будет выглядеть, как суицид, а поскольку он состоит на учете в ФКУ СИЗО-1, как склонный к суициду, другие версии произошедшего рассматриваться не будут. Пояснили, что у них имеется возможность добраться до Иванкина М.С. пока он находится в местах лишения свободы, как в СИЗО, так и в любом другом подобном месте на территории РФ. Оказывали моральное и психологическое давление. Предлагали добровольно признаться в убийстве, говоря о том, что в зависимости от своей позиции получит 6 лет, либо 15 лет, указывая при этом, что его вина уже доказана, остались только формальности. Сказали, что Полтавец, например, наговорил себе на 6 лет, предлагали то же самое и Иванкину М.С. Также утверждали, что Полтавца уже везут в Пензу, и скоро они встретятся, примерно в конце следующей недели в четверг или пятницу».

Оперативники приходили и к другому фигуранту дела «Сети», Андрею Чернову, рассказал адвокат Чернова Станислав Фоменко:

«В пятницу к Андрею приходили оперативные работники, пытались провести опрос в связи с предполагаемым убийством под Рязанью Дорофеева и Левченко». Все это — в отсутствии адвоката. Со слов Чернова, прямых угроз от оперативников не поступало, но были намёки: пока ты свидетель, но при отказе сотрудничать, может быть все что угодно.

В распоряжении редакции находится письмо Михаила Кулькова, еще одного осужденного по делу «Сети». Заканчивается оно так:

«На всякий случай скажу, что несмотря ни на что я ни в коем случае не собираюсь кончать жизнь самоубийством, и если меня найдут мертвым, значит меня убили! Почему-то чувствую, что нужно это написать».

На словах Кульков передает следующее: «Если вдруг начну признаваться, не верьте. Это значит, что я пошел по Диминому маршруту».

Дима — Дмитрий Пчелинцев, получивший по этому делу самый большой срок — 18 лет. Он неоднократно подавал жалобы на пытки во время следствия.

Напомним, что ни Иванкин, ни Чернов, ни Кульков официально не признаны подозреваемыми по делу об убийстве в Рязани.

*Организация «Сеть» признана в РФ террористической и запрещена